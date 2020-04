Nelle Aule Virtuali di Espero: corsi online in diretta!

Se stai cercando corsi di formazione professionali a distanza, sai che noi di Espero abbiamo a disposizione un catalogo di corsi online?

Puoi venire a trovarci nelle nostre Aule Virtuali, restando dove sei!

Vogliamo garantire formazione a distanza e Smart Learning integrando i pregi della formazione in aule fisiche con i vantaggi della formazione a distanza in diretta, non asincrona. Questo ci permette di mantenere alta la qualità dei corsi e efficace l’apprendimento di ogni partecipante.

Ci vediamo in aula (virtuale)

Per noi l’aula è il cuore della formazione, per il suo valore didattico (di scambio di informazioni) e relazionale (di scambio di opinioni). Curiamo le nostre aule ‘fisiche’ in ogni particolare, affinché siano luoghi accoglienti di apprendimento, coinvolgimento e partecipazione attiva. Lo stesso facciamo con le nostre Aule Virtuali, all’interno delle quali i corsisti hanno tutti gli strumenti per apprendere efficacemente e noi possiamo offrire un prodotto di qualità.

Questo è il motivo per cui i nostri corsi online sono uguali ai nostri corsi in aula; l’unica differenza è che li puoi seguire senza spostarti dalla tua casa o dal tuo ufficio. Ci incontreremo ‘solo’ davanti ad uno schermo, ma sarà altrettanto coinvolgente.

Corsi a distanza: la formazione online di qualità

Partecipare ad un corso da remoto, senza spostarsi, può essere davvero un grande pregio. Pensa per un’azienda quanto sia vantaggioso poter accedere ad una formazione professionale e di qualità ma online, senza spostare dipendenti né dover organizzare complesse trasferte di membri del team dislocati in più aree. L’Aula Virtuale è una soluzione che concilia comodità e efficacia: non rinunci alla possibilità di chiedere chiarimenti in diretta, alzando la mano, e di imparare in un gruppo (mai numeroso!) di persone che condividono un comune obiettivo.

Che cos’è l’Aula Virtuale per Espero?

Con la nostra formazione a distanza in Aula Virtuale desideriamo garantirti:

– L’efficacia dell’apprendimento: ogni corso è suddiviso in lezioni di norma di 2 ore e mezza ciascuna, suddivise in più unità didattiche che includono spiegazioni del docente, esercitazioni guidate con condivisione del monitor e sessioni di domande e risposte in diretta. Lezioni non troppo brevi, né troppo lunghe, per sfruttare al massimo la concentrazione degli iscritti.

– Una formazione in diretta, sincrona: nostri docenti insegnano in diretta, come se fossero in un’aula fisica.

– Spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche: tra una lezione e l’altra puoi mettere in pratica quanto appreso e confrontarti con il docente all’inizio della lezione successiva.

– Partecipazione e interattività: puoi fare domande, esercizi, richieste di approfondimento in diretta, perché la comunicazione è simultanea e sincrona, tra i partecipanti e tra ogni partecipante e il docente. Inoltre ogni partecipante, intervenendo, orienta la didattica, arricchendola con spunti preziosi per ulteriori approfondimenti

– Scambio di idee e contenuti: la condivisione di punti di vista, idee e contenuti è alla base di un apprendimento efficace. Il tutto è favorito dal fatto che le classi sono formate da gruppi di massimo 5-6 partecipanti: così il confronto diretto con il docente è garantito e puoi beneficiare dello scambio di informazioni con altre persone con cui hai un comune obiettivo.

– Personalizzazione del programma: se hai esigenze specifiche e vuoi approfondire determinati argomenti, puoi personalizzare il programma. Possiamo infatti organizzare un corso individuale o riservato a un gruppo aziendale (più avanti in questo articolo ti spieghiamo come funziona).

– Accessibilità, ovunque ti trovi: ci sono solo alcuni requisiti tecnici da rispettare per partecipare!

Corsi online: il catalogo Espero

Ci dedichiamo alla formazione professionale certificata dal 1991: aiutiamo aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti ad accrescere conoscenze e abilità in ambito digitale. Per seguire un mercato in costante evoluzione, il nostro catalogo è in continuo aggiornamento e si è ulteriormente arricchito grazie ai nostri corsi online per privati, liberi professionisti, imprenditori e aziende che – restando comodamente a casa, o direttamente dal proprio ufficio – potranno dedicarsi alla crescita professionale e al miglioramento di sé.

Sono diversi gli ambito toccati dal nostro catalogo di smart learning: la Grafica creativa con Adobe Photoshop e Illustrator; la Grafica per il web con Articulate Storyline 360 e Adobe Captivate; l’impaginazione e l’editoria con Adobe InDesign; il Video Editing con Premiere e After Effects; il Web Design con XD e WordPress; il mondo macOS, con un corso di introduzione all’uso del Mac, e iOS, con un corso di introduzione al linguaggio di programmazione Swift; Database con FileMaker Pro e fogli di calcolo con Excel.

Corsi online su misura: formazione personalizzata

Abbiamo preferito ai webinar e ai corsi pre-registrati la formula della F.A.D. sincrona in diretta, perché crediamo che l’incontro e la comunicazione diretta tra docenti e partecipanti sia il cuore di una formazione efficace e altamente qualificata. Questo tipo di formazione è personalizzabile: organizziamo corsi su misura, individuali o monoaziendali per gruppi di colleghi, con programmi ad hoc, studiati sulla base di esigenze specifiche, in date e orari più adatti alle necessità aziendali. Come fare per avere una proposta di questo tipo? Ti basterà contattarci per un colloquio preliminare: ascolteremo le tue esigenze, analizzeremo la tua richiesta e progetteremo un percorso formativo su misura.

Direttamente dalla tua azienda, puoi partecipare ad un mondo di corsi.