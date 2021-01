Nessuna carie potrà più sfuggirvi con lo specchio da dentista wi-fi smart

A chi non è mai capitato di avere qualche fastidio ad un dente ma di non essere in grado di scoprire di cosa si tratta perché il dente è posizionato in fondo alla bocca e quindi difficile da raggiungere?

Questo specchio da dentista elettronico T5 è la soluzione di ogni fatica. Si tratta di uno strumento dotato di corpo affusolato, in grado di penetrare all’interno della bocca agevolmente, con una piccola fotocamera all’estremità, che vi permetterà di riprendere immagini e video alla risoluzione di 720p.

Lo specchio dentale smart è dotato di connessione wi-fi e attraverso l’applicazione dedicata è in grado di trasmettere in tempo reale e registrare le immagini riprese direttamente all’interno della bocca sullo smartphone o il tablet, con una capacità di messa a fuoco che va dai 3 ai 10 millimetri.

Per meglio illuminare la zona è dotato anche di un piccolo flash a corona dotato di 7 LED, che garantisce massima visibilità anche nelle porzioni di bocca più in ombra, per le quali l’illuminazione aggiuntiva è indispensabile.

L’utilizzo è molto comodo anche per chi chi ha necessità di eseguire un’ispezione della propria bocca in autonomia: basterà sfruttare lo specchio da dentista per registrare un filmati in corrispondenza della zona che si vuole controllare e poi visionare il video sul telefono.

Sarà così possibile individuare carie o problematiche di salute dentale ben prima che queste si manifestino attraverso il dolore.

È perfetto anche nel caso ci sia qualcuno pronto ad aiutarvi, quindi ottimo in famiglia, per garantire a tutti la massima visibilità all’interno della propria bocca.

Si attiva facilmente con un solo pulsante ed include anche un sistema di ricarica magnetica che richiede massimo due ore per una ricarica completa.

Lo specchio da dentista wireless smart si acquista a 30 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.