NIKKOR Z 85mm f/1.8 S, il medio-tele per ritratti con sfocato d’autore su mirrorless Nikon

Gli appassionati di fotografia che hanno acquistato una nuova mirrorless della serie Nikon Z e sono alla ricerca di un obiettivo per scattare foto ritratto possono anche smettere di guardarsi intorno perché l’azienda ne ha appena lanciato uno.

E’ il NIKKOR Z 85mm f/1.8 S e, come da nome, si tratta di un medio-tele con lunghezza focale fissa pari a 85 millimetri ed apertura di diaframma f/1.8, ottimo sia per sfocare moltissimo lo sfondo dietro il soggetto sia per scattare fotografie sufficientemente esposte in condizioni di scarsa luminosità.

Questo obiettivo, con innesto a baionetta Z-Mount, offre un bokeh naturale ed il comparto delle lenti interno è progettato per neutralizzare la luce parassita che può comparire negli scatti controluce.

Comodo anche nel videomaking per isolare i soggetti e riprendere sequenze video con una ristretta profondità di campo, la messa a fuoco è rapida e silenziosa, inoltre grazie alla funzione Eye-Detection delle nuove mirrorless Nikon Z è possibile agganciare l’occhio del soggetto anche quando si trova in mezzo alla folla.

Nella sua realizzazione Nikon ha impiegato anche un trattamento Nano Crystal Coat antiriflesso mentre ogni parte mobile del barilotto dell’obiettivo è sigillata per assicurare la protezione da polvere e gocce d’acqua. La distanza minima di messa a fuoco è pari a 80 centimetri e l’anello di controllo è personalizzabile: per impostazione predefinita viene utilizzato per la messa a fuoco manuale ma può anche essere programmato per consentire di controllare l’apertura del diaframma oppure la compensazione dell’esposizione.

Il nuovo obiettivo NIKKOR Z 85mm f/1.8 S nel momento in cui scriviamo è in vendita su Amazon al prezzo di 909 euro.