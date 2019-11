Nikon Aculon T01, il binocolo da mettere sotto l’Albero è in sconto Black Friday

Se volete regalare un binocolo per un vostro caro che ama la vita all’aria aperta valutate l’acquisto del Nikon Aculon T01 che, proprio in questi giorni, è scontato su Amazon in occasione del Black Friday.

Questo binocolo è proposto in due versioni che differiscono per lo zoom offerto – 8x oppure 10x – ed è estremamente compatto (87x104x34 millimetri e appena 195 grammi di peso) e facile da maneggiare, risultando così piuttosto pratico da utilizzare per qualsiasi attività del tempo libero, dai viaggi agli eventi sportivi o al teatro.

Si tratta di un binocolo a prismi a tetto che utilizza lenti obiettive da 21 millimetri con rivestimento multistrato, capace perciò di offrire una visione chiara e definita nelle situazioni più disparate. Lenti e prismi interni sono inoltre privi di piombo e arsenico, materiali tossici che spesso ritroviamo invece nelle soluzioni concorrenti di qualità inferiore.

Questo binocolo di Nikon è in grado di fornire a chiunque, bambini compresi, un dispositivo di osservazione di qualità che sommi la semplicità d’uso alla praticità. Basta infatti adattare la distanza degli oculari al proprio viso (la distanza interpupillare è compresa fra 56 e 72 millimetri) e ruotare le conchiglie oculari per ottenere la comodità necessaria al suo utilizzo.

Il corpo del binocolo Nikon Aculon T01 si piega intorno all’asse passante per la manopola di messa a fuoco per consentire all’utente di adattarlo alla sua distanza interpupillare. Osservando un soggetto, basta esercitare le pressione necessaria ad eliminare ogni sdoppiamento dei suoi contorni.

Dopo aver adeguato al proprio viso la distanza interpupillare, sia esso di un bambino o di un adulto, si può eseguire la regolazione diottrica (bilanciamento della vista destra e sinistra): per farlo, basta ruotare l’anello di messa a fuoco fino a raggiungere la massima nitidezza nell’oculare sinistro, quindi ruotare l’anello 3 di regolazione diottrica) fino a ottenere la stessa nitidezza nell’oculare destro.

A questo punto non resta che focheggiare per passare da un soggetto all’altro e guardarsi intorno con uno zoom di 8x o 10x in base alla versione scelta.

Aculon T01 in versione 8×21 è disponibile nelle colorazioni arancione, bianco e blu normalmente al prezzo di 75 euro: su Amazon con il Black Friday lo comprate a soli 52,90 euro. Aculon T01 in versione 10×21, disponibile nei colori nero oppure bianco, costa 88 euro ma con il Black Friday lo comprate su Amazon a soli 59,90 euro. In entrambi i casi la spedizione è inclusa nel prezzo.