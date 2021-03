Ninebot MAX G30, monopattino elettrico con lunga autonomia a 611,17 euro con codice

Se siete alla ricerca di un monopattino elettrico con lunga autonomia, il Ninebot MAX G30 attualmente in sconto può fare al caso vostro: promette di portarvi a spasso per 65 chilometri con una sola carica e al momento su Gearbest, grazie ad un codice che trovate in calce all’articolo, lo comprate in sconto a 611,17 euro.

I 65 chilometri di autonomia sono promessi da una batteria da 551 Wh con ricarica rapida, installata all’interno della pedana: questo, a differenza di altri modelli che invece la incorporano lungo l’asta verticale del manubrio, fa sì che il baricentro resti piuttosto basso, assicurando un migliore equilibrio durante la corsa. Inoltre parte dell’autonomia residua può essere recuperata attraverso un sistema che utilizza l’energia cinetica per trasformare la resistenza delle ruote durante la frenata o quando si lascia la leva dell’acceleratore in energia da acculumare nelle celle della batteria.

La velocità massima garantita dal motore brushless da 350 W è di 30 chilometri orari e promette di riuscire a sospingere il pilota anche lungo salite con un’inclinazione non superiore ai 20 gradi. Può sorreggere fino a 100 chilogrammi di peso mentre complessivamente pesa 18 chilogrammi. E’ dotato di luce anteriore da 2.5W per illuminare il manto stradale al crepuscolo e una luce posteriore che si accende quando viene tirata la leva del freno.

Questo monopattino utilizza pneumatici da 10 pollici con alto assorbimento delle vibrazioni, in modo tale da garantire un certo comfort durante la guida su terreni accidentati, ed è certificato IPX5 per poter essere usato anche sotto la pioggia. Sul manubrio incorpora uno schermo LED dal quale è possibile leggere alcuni dati come la velocità di percorrenza, l’autonomia residua e la modalità attiva.

Ce ne sono tre a disposizione dell’utente: con la modalità “Eco” si massimizza il risparmio energetico a discapito di velocità e potenza, con quella “Standard” si lasciano attive le impostazioni di base mentre con la modalità “Sport” si rinuncia a po’ dell’autonomia per avere un monopattino più scattante soprattutto in partenza e in fase di accelerazione, sfruttando a pieno i 350 W del motore.

Il monopattino Ninebot MAX G30 si ripiega in tre secondi netti grazie ad una leva ed un sistema di blocco del manubrio, che va a toccare la ruota posteriore e si trasforma in una sorta di maniglia. In questa posizione la lunghezza della pedana (1,17 metri) resta la stessa mentre altezza e larghezza si riducono ad uno spazio di 50 x 50 centimetri.

Ninebot MAX G30 viene venduto su Gearbest ad un prezzo che si aggira intorno ai 770 euro, ma al momento è scontato del 19% (619 euro circa). Se però inserite il codice C634A5F4AAD12001 lo pagate ancora meno, ovvero 611,17 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.