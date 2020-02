Ninebot S, l’hoverboard con il manubrio alle ginocchia a soli 258 euro

Se siete affascinati dalle capacità degli hoverboard elettrici ma il sistema di controllo non vi sembra abbastanza pratico, affidatevi allora al Ninebot S attualmente in sconto, che combina appunto la praticità degli hoverboard con la guidabilità di un monopattino.

Questo mezzo per la micromobilità urbana è decisamente interessante per tutta una serie di funzioni e di particolarità. Come abbiamo accennato, di base, è un hoverboard elettrico ma diverso da tutti gli altri perché è autobilanciato e ha delle funzioni speciali come il manubrio controllato dalla pressione delle ginocchia e una applicazione per iOS e Android dalla quale si gestiscono una serie di funzioni.

Ninebot S può raggiungere una velocità di 16 km/h e con un’unica ricarica da 3 ore e ha un raggio d’azione di 22 chilometri di distanza. È resistente all’acqua e funziona su diversi tipi di terreno, incluso lo sterrato. Il manubrio (che si dovrebbe definire più propriamente “ginubrio” visto che si usa con le ginocchia) funziona anche come maniglia per il trasporto.

La portata è di 85 Kg e ha due motori da 350W, luci e tutto quel che serve per un utilizzo legale in accordo con il decreto provvisorio che regola questo tipo di mezzi di locomozione.

L’applicazione è il fulcro del sistema: consente di personalizzare le impostazioni generali e cambiare il colore dei LED, trovare gli amici nei paraggi e visualizzare i parametri del dispositivo, apprendendo così il corretto utilizzo del Ninebot S.

Questo originale hoverboard evoluto, utile sia per divertirsi che per andare al lavoro, è in vendita sul mercato ad un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro. Al momento però è scontato su Gearbest per soli 257,60 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.