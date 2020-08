NIUBILITY N1, il monopattino che batte tutti i record di prezzo: solo 230 € con coupon

In questi giorni sono davvero tantissime le offerte sui monopattini elettrici che piovono da internet. E non potrebbe essere altrimenti considerando che stanno entrando sempre più nel nostro quotidiano, come veri e propri mezzi per il trasporto eco sostenibile in città.

Nei giorni scorsi vi abbiamo tentato con tante offerte in proposito, alcune delle quali hanno fatto vacillare addirittura la convenienza del bonus monopattino promesso da tempo e che si sta facendo ancora attendere.

Oggi più che mai vi faremo abbandonare l’idea di attendere il bonus con un’offerta impareggiabile: NIUBILITY N1 è il nuovo monopattino che batte tutti i record di prezzo e che si acquista a 232 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarlo.

Pesa circa 12 chilogrammi, ma non rinuncia ad un robusto telaio realizzato in alluminio. Propone, come tanti altri esponenti del genere, un design portatile e pieghevole, che permette di riporlo facilmente a casa o trasportarlo a mano quando necessario. Al suo interno una batteria da 36V 7,8 Ah permette di raggiungere una distanza di circa 25 km, con un risultato ovviamente variabile a seconda del peso del pilota, della velocità mantenuta, dello stile di guida e della tipologia di manto stradale.

NIUBILITY N1 è equipaggiato con un motore brushless da 250 W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, offrendo un’esperienza di guida confortevole, così da potersi muovere facilmente e rapidamente nel quotidiano. Il comfort è dovuto anche allo pneumatico da 8,5 pollici, particolarmente grande e adatto per sfidare qualsiasi tipologia di strada, anche quelle leggermente più accidentate.

La sicurezza si basa su un sistema di frenata a disco, mentre la ricarica completa del monopattino sarà assicurata in circa 3-4 ore. Per ripiegarlo e portarlo con se occorrono circa 3 secondi: si tratta del mezzo ideale per chi necessità di veloci spostamenti e non vuol perdere tempo nel traffico cittadino.

Solitamente, NIUBILITY N1 ha un costo di oltre 500 euro, ma al momento lo si acquista in offerta a circa 232 euro grazie al codice sconto D526770949DEB000 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.