NO1 DT08, smartwatch impermeabile che costa meno di una smartband: soli 26€

Ampio schermo, design classico e batteria che assicura uno standby di 20 giorni. Queste alcune delle caratteristiche dello smart watch NO1 DT08, attualmente in super sconto a poco più di 26 euro. Chi fosse interessato all’acquisto questo è il link da seguire.

Tra le peculiarità dell’orologio i nuovi materiali impiegati, un silicone silicone simile alla pelle, confortevole per la pelle, con design a foro passante per il cinturino. Naturalmente l’orologio risulterà un valido alleato per il fitness, con tanto di supporto al rilevamento HRV e possibilità di tracciare diversi sport all’aria aperta: passeggiate, corsa, ciclismo, arrampicata, calcio, pallacanestro, sport indoor e badminton. Permette di misurare l’altitudine e la pressione dell’aria, mentre lo smartwatch integra anche una bussola.

A livello di caratteristiche tecniche propone il processore Nordic NRF52832, mentre il display è di tipo LCD TFT da 1,3 pollici, con risoluzione 240 x 240 e la batteria è da 350 mAh, in grado di assicurare un tempo di standby di circa 20 giorni.

Tra gli altri sensori a bordo il cardiofrequenzimetro, quello per il calcolo della pressione sanguigna, il sensore di gravità, oltre al barometro.

Per il collegamento allo smartphone impiega utilizza il Bluetooth 4.2, mentre al suo interno propone ram e memoria integrata da 256K. Di particolare rilievo la resistenza all’acqua, con grado di impermeabilità IP67.

Dal design tradizionale, propone un quadrante rotondo, con una grandezza del cinturino pari a 248 mm x 24,8 mm x 1,5 mm. Il peso totale dello smartwatch è invece di circa 65 grammi.

Solitamente NO1 DT08 ha un costo di 35 euro, mentre al momento lo si acquista ad appena 26,64 euro, nelle diverse colorazioni nero, rosso, blu e bianco. Clicca qui per acquistare.

