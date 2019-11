Non fatevi sfuggire il Black Friday di GearBest: ci sono sconti fino all’80%

Se non siete riusciti ad approfittare delle offerte lanciate da GearBest per il Single Day 11.11, non abbattetevi perché potete rifarvi con il Black Friday: per l’occasione infatti il popolare e-commerce ha in programma il lancio di fortissimi sconti su centinaia di prodotti che, nel migliore dei casi, avranno il prezzo ridotto anche dell’80%.

Si tratta perciò di un’opportunità irrinunciabile specialmente se ci si vuole togliere il pensiero dei regali di Natale, anticipandoli per tempo e spendendo il meno possibile. Per riuscire in questa impresa abbiamo preparato questa guida con nove consigli da seguire per risparmiare per tempo e fare buoni acquisti.

1. Segnatevi queste date sul calendario

L’evento è partito alle 8:00 di mattina del 20 novembre e terminerà alla medesima ora del 30 novembre. In tutto sono quindi undici giorni di sconti che raggiungeranno l’apice nella fase finale, tra giovedì 28 e sabato 30 novembre.

2. Effettuate l’accesso al portale per vincere buoni sconto

Per risparmiare ancora di più basta accedere giornalmente al sito per accumulare punti e vincere diversi buoni sconto. Nello specifico:

Effettuando l’accesso per due giorni consecutivi si ottiene uno sconto di 3 dollari per acquisti pari o superiori a 30 dollari

Accedendo per tre giorni consecutivi lo sconto è di 4 dollari su una spesa minima di 40 dollari

Con quattro giorni consecutivi di accesso a GearBest si ottiene un buono sconto del valore di 5 dollari su una spesa minima di 50 dollari

Cinque giorni consecutivi di accesso al portale consentono di ottenere un buono sconto di 6 dollari su una spesa minima di 60 dollari

Se si effettua l’accesso al sito per sei giorni consecutivi si può invece vincere un coupon del valore di 8 dollari su una spesa minima di 80 dollari

3. Cercate le parole chiave per vincere svariati regali

Fino al 29 novembre l’azienda inserirà delle parole chiave all’interno dei banner con testo scorrevole presenti sul sito. Chi le scova e le inserisce nella casella di ricerca raggiungerà una pagina speciale che consentirà di aprire un pacco virtuale ed ottenere un regalo a sorpresa.

Vi agevoliamo il compito segnalandovene alcune attualmente funzionanti: note10, mi note10, xiaomi note10, CC9 pro, Utorch, Gocomma, GBITWS, alfawise, U30 Pro, U20 One, U30, U20, Q9, A80, C10, C10 PRO, C30, U50, LS02, V10 max, oclean, Yeelight, Nitecore, Convoy, 360, 360 Vacuum cleaner, 360 cleaner, 360 S5, roborock, Roborock S5 Max, S5 Max, aqara, sonoff, kz, headset, headphones

Indovinate un po’? Oltre a queste ce ne sono due davvero speciali: macity, macitynet.

4. Grandi coupon per VIP

Fino al 25 novembre si otterranno casualmente diversi buoni sconto accedendo al sito in particolari fasce orarie. Nello specifico sono in palio 30 buoni sconto del valore di 10 dollari su una spesa minima di 20 dollari e 15 buoni sconto del valore di 20 dollari su una spesa minima di 100 dollari effettuando l’accesso alle 8:00, alle 13:00 e alle 17:00.

Dal 26 al 30 novembre invece sono in palio 30 buoni sconto del valore di 30 dollari su una spesa minima di 200 dollari e 15 buoni sconto del valore di 50 dollari su una spesa minima di 300 dollari effettuando l’accesso ai medesimi orari (8:00, 13:00 e 17:00).

5. Non fatevi sfuggire le offerte Xiaomi

Durante il Black Friday, Gearbest sconterà a prezzi davvero bassi diversi prodotti di Xiaomi. Li trovate raccolti nella pagina Xiaomi Black Friday Deals: tra le migliori offerte in Italia ci saranno:

6. Tante offerte con spedizione in cinque giorni lavorativi

Se avete fretta di preparare i pacchi di Natale, durante il Black Friday di Gearbest all’interno di questa pagina trovate tantissimi prodotti già presenti nei magazzini di Repubblica Ceca, Polonia, Spagna, Francia e Germania, con spedizione prevista entro cinque giorni lavorativi dall’acquisto.

Tra le migliori offerte in Italia trovate:

7. Super offerte valide solo per 48 ore

Durante l’evento tenete gli occhi puntati sui prodotti etichettati come “Expert Advice”, “Cool Coupon” e “Best Seller” all’interno di questa pagina, perché potrebbero essere fortemente scontati soltanto per 48 ore.

Tra i tanti si risparmierà su:

8. Offerte speciali di Natale

GearBest come dicevamo punta anche ad aiutare i propri clienti nell’anticiparsi i regali di Natale. Per l’occasione è stata lanciata una pagina speciale che raccoglierà decine di offerte, tra cui ad esempio:

9. Guadagnate punti con gli acquisti

Fino alle 8:00 del 3 dicembre otterrete fino a due punti per ogni acquisto fatto su GearBest. Non importa quanto spenderete: riceverete comunque un massimo 2 punti per ogni ordine che vi consentiranno di ottenere maggiori sconti e offerte. Il quantitativo di punti ottenuti varia a seconda del livello dell’account. Nello specifico: