Nostalgia del Walkman? In arrivo un player di musicassette Bluetooth

Il lettore portatile di musicassette di Sony noto come “Walkman” è stato per anni l’icona di una generazione, un oggetto che ha da poco compiuto 40 anni e ha cambiato in vari modi l’universo musicale offrendo la possibilità di portare la musica sempre con sé, anticipando quello che fece anni dopo – con modalità diverse – l’iPod di Apple.

“It’s OK” è il progetto di un player di musicassette presentato su Kickstarter, o il sito web di finanziamento collettivo per progetti creativi. L’idea è di creare un player di nuova generazione con tecnologia Bluetooth 5, permettendo di ascoltare i brani con cuffie wireless o, se siete dei puristi, le tradizionali cuffie con jack.

Il dispositivo sarà offerto in tre diversi colori: “cloud white”, “sakura pink” e “evening blue”, il case è trasparente e nella confezione è inclusa una musicassetta vuota (da registrare) da 60 minuti.

L’idea degli ideatori era di raccogliere fondi per almeno 11.300 euro e l’obiettivo è stato già superato. È possibile sostenere il progetto in vari modi: con 63$ sarà possibile ottenere il player e una musicassetta, uno sconto del 30% rispetto al prezzo finale. Le consegne sono stimate per dicembre 2019.