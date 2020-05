Nuove mascherine FFP2 equivalenti in offerta con spedizione rapida dell’Europa

Nuove offerte per mascherine disponibili su Gearbest con spedizione anche dai magazzini europei per una consegna più veloce.

Il sito e-commerce ha aggiornato le sue offerte e la sua pagina dedicata alle mascherine, aggiungendo nuove disponibili per le spedizioni più veloci con consegna in 3-7 giorni.

L’inserzione forse più interessante riguarda un pacchetto da 10 pezzi di mascherine KN95 (equivalente allo standard europeo FFP2), vendute al prezzo complessivo di circa 37 euro (con un costo unitario di circa 3,7 euro per mascherina) e spedite dalla Germania, con consegna stimata dai 3 ai 7 giorni.

Per acquistare le mascherine KN95 con spedizione dalla Germania basta cliccare su questo link diretto.

È disponibile anche un differente modello di mascherina, sempre standard KN95, con spedizione dal Regno Unito; in questo caso il prezzo è più elevato, 46 euro circa il totale, ma la spedizione è stimata fra i 3 e i 5 giorni.

Per acquistare le mascherine KN95 con spedizione dal Regno Unito basta cliccare su questo link diretto.

Per chi è disposto ad attendere più tempo sono presenti anche offerte sempre per mascherine N95 a prezzi più vantaggiosi. Per esempio un pacchetto da 100 mascherine N95 (sempre equivalenti alle FFP2) ha un prezzo di 213 euro, con un costo unitario di poco superiore ai 2 euro.

In questo caso la spedizione però avviene dalla Cina e sarà necessario attendere da 15 ai 60 giorni per la consegna, che possono ridursi dai 5 ai 30 giorni scegliendo il metodo di spedizione Linea Prioritaria.

Per acquistare le mascherine KN95 con spedizione dalla Cina basta cliccare su questo link diretto.

Sono disponibili tantissime offerte su diverse tipologie di mascherine, per visionarle tutte consigliamo di visitare questo link diretto.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del venditore.