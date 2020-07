Nuove Xiaomi Redmi Airdots S: solo 14 € la nuova versione delle cuffie auricolari true wireless

Sono disponibili sul mercato le nuove cuffie auricolari Xiaomi Redmi Airdots S, nuova versione delle popolari cuffie true Xiaomi Redmi Airdots che hanno sicuramente rappresentato uno dei prodotti best seller di Xiaomi negli ultimi mesi.

Due sono le differenze fra questa versione S e la versione standard: la modalità di connessione e la modalità di riproduzione.

La versione tradizionale delle Redmi AirDots utilizza una connessione master-slave per connettersi al dispositivo: l’auricolare destro è collegato al telefono e l’auricolare sinistro è collegato all’auricolare destro.

Nel caso delle Redmi AirDots S entrambi gli auricolari sono contemporaneamente connessi al telefono, rendendo la connessione più stabile ed efficiente.

Inoltre le Xiaomi Redmi AirDots S includono un nuovo chip Bluetooth 5.0 e con una capacità di trasmissione dei dati doppia rispetto a quella della generazione precedente di Redmi AirDots.

La connessione è anche più veloce e più stabile e questo si aggiunge una nuova Redmi AirDots S aggiunge anche una nuova modalità di riproduzione a bassa latenza, che può essere attivata premendo tre volte un pulsante sull’auricolare.

Per il resto le caratteristiche non cambiano: sono presenti due driver da 7.2mm con tecnologia DSP di riduzione del rumore attiva, batteria da 40 mAh che garantisce fino a 4 ore di ascolto continuato che diventano 12 grazie alla batteria da 300 mAh integrata nella custodia, in cui riporle per la ricarica e che permetterà in totale di utilizzare le Xiaomi Redmi Airdots per 12 ore circa.

La Xiaomi Redmi Airdots S si acquistano al prezzo di soli 14 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.