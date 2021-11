Nuovo Kindle Paperwhite impermeabile al prezzo più basso mai visto: 88,99 euro

Nella ondata di sconti di oggi sui prodotti Amazon trovate anche in super offerta il Kindle Paperwhite. Questo modello più sottile e leggero della versione precedente, con due settimane di autonomia e resistente all’acqua, lo pagate soltanto 84,99 euro anziché 129,99 euro.

Si tratta dell’ebook reader di Amazon più amato dagli utenti che migliora tutte le caratteristiche salienti del modello precedente: presentato lo scorso 16 ottobre, è stato completamente riprogettato per offrire un design ancora più compatto, sottile e leggero. E’ infatti spesso solamente 8,18 millimetri e pesa 182 grammi. Come tutti i Kindle permette di leggere sempre e ovunque, anche all’aperto sotto la luce diretta del sole, grazie allo schermo senza riflessi e una autonomia che si misura in settimane.

Gli ingegneri hanno inoltre ridotto le cornici laterali: ora lo schermo è a filo dello chassis ma soprattutto il nuovo Kindle Paperwhite eredita una caratteristica cruciale dei modelli superiori e, finalmente, è resistente all’acqua. In questo modo gli appassionati della lettura possono leggere ovunque, in completo relax nella vasca da bagno, così come a bordo piscina o in spiaggia, senza temere di danneggiare irreparabilmente la propria biblioteca digitale portatile.

Raddoppia infatti lo spazio di archiviazione interno, permettendo così di conservare non solo migliaia di ebook, ma anche di avere sempre a disposizione contenuti ancora più ricchi, audiobook e file di grandi dimensioni. Per leggere in ogni condizione, anche nel buio più completo, il nuovo Kindle Paperwhite è dotato di 5 LED integrati che permettono di regolare la retroilluminazione secondo le esigenze e i gusti personali di ciascun utente.

Per assicurare una esperienza di lettura a prova di bibliofilo, lo schermo da 6 pollici del nuovo Kindle Paperwhite offre una definizione di 300 punti per pollice, in grado di assicurare la stessa qualità della carta stampata.