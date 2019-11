Nuovo MacBook Pro 16 già scontato su Amazon: 2623,99 € invece che 2799 €

Apple fatica a consegnare rapidamente il MacBook Pro 16″, Amazon ve lo recapita venerdì e per giunta ve lo sconta; 2623,99 euro invece che 2799 euro per la versione da 512 GB. Sì avete capito bene: Amazon sconta l’ultimo e più innovativo dei portatili della Mela presentato una quindicina di anni fa.

Inutile dire altro sul MacBook Pro 16″, se non che si tratta, appunto, dell’ultimo modello e il prodotto di punta dei portatili della Mela. Pur dimensionalmente ed esteticamente simile a quello di cui prende il posto, introduce diverse novità come un processore molto più potente, nuove schede grafiche, un sistema audio evoluto e sofisticato sia per altoparlanti che per microfoni e il display di dimensioni superiori. Infine c’è anche la nuova tastiera con meccanismo a forbice che dovrebbe costituire un enorme passo avanti, come confermato anche dalle prime prove, rispetto a quella precedente con meccanismo a farfalla, molto criticata proprio dai professionisti.

Nei giorni scorsi vi avevamo detto che Amazon aveva cominciato a metterlo a listino. Poi vi abbiamo detto che era riuscita a mettere la spedizione in giornata e gratis, questo mentre Apple ve lo consegna non prima tra il 29 e il 4 dicembre a seconda del tipo di spedizione e di quanto pagate. Ora addirittura lo sconta e anche se lo sconto non è poderoso (6%), il ribasso è tangibile visto che si tratta di 175 euro.

