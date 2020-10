Oclean W1, di nuovo in offerta l’idropulsore per una migliore igiene dentale, adesso a 57,88 €

Per migliorare la vostra igiene dentale non è necessario spendere un patrimonio. La cura della bocca passa anche per una pulizia casalinga quotidiana. In questo non c’è strumento migliore che un idropulsore dentale.

Vi proponiamo nuovamente l’offerta di un accessorio di spicco in questo campo. Si tratta di Oclean W1. Il piccolo idropulsore, adatto a tutti e facile da usare, viene proposto in offerta lampo al prezzo di 57,88 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’idropulsore ha una forma particolarmente standard per il genere di appartenenza, ma l’impugnatura è davvero ergonomica, così da renderlo facile da impugnare. Il funzionamento è presto detto: una volta acceso, crea un filo d’acqua con un forte potere pulente, che riuscirà a passare in qualsiasi cavità, anche quelle più piccole, dove solitamente lo spazzolino non arriva.

Presenta diverse modalità e opzioni di pulizia, per decidere con quale intensità pulire. Si passa da una modalità delicata, ad modalità più decisa. Il kit arriva a casa con un set da viaggio, così che risulterà anche facile da trasportare in valigia durante i vostri spostamenti.

L’idropulsore è in grado di spruzzare una miscela di acqua e di aria che riduce la crescita di batteri durante il dente e lascia l’alito più fresco. I getti d’acqua possono anche risultare utili per sterilizzare e ridurre l’infiammazione, mentre una pratica app di supporto servirà ad impostare le diverse modalità di pulizia.

Propone un serbatoio con una capienza di 30 ml, e si collega allo smartphone tramite bluetooth 4.2 e versioni successive, abbinandosi grazie all’app Oclean. Ha un’autonomia di circa 15 giorni, per un utilizzo di circa 2 minuti, 2 volte al giorno, con un tempo di ricarica di 2 ore.

Pesa appena 150 grammi con dimensioni pari a 4,13 x 3,39 x 23,90 cm. In confezione, oltre all’idropulsore dentale, anche un cavo di ricarica, due ugelli e il manuale, anche in lingua inglese.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.