Oclean X Pro, spazzolino sonico che analizza la spazzolatura quasi a metà prezzo

Oclean X Pro è un ottimo spazzolino sonico per via di tutta la tecnologia che incorpora e, al momento, grazie ad un’offerta attiva su Gearbest, si compra in sconto del 47% al prezzo di 45,58 euro.

E’ tra i migliori spazzolini elettrici sonici attualmente in commercio perché è dotato di un sistema di sensori tra cui un giroscopio a sei assi che gli consente di capire dove si sta spazzolando: questa informazione viene riportata istantaneamente sullo schermo LCD a colori incassato nel manico, dove è possibile dare un’occhiata a entrambe le arcate dentali per scovare tutte quelle zone che non sono state pulite adeguatamente o che sono state dimenticate durante la spazzolatura. Sensori e tecnologie impiegate consentono anche di regolare automaticamente le vibrazioni emesse dallo spazzolino in base alla pressione che l’utente esercita in modo tale da evitare di rimuovere lo smalto dai denti o di far sanguinare le gengive.

Per lavarsi i denti basta questo, ma se si decide di installare l’app sul proprio dispositivo (iPhone, iPad o Android) è possibile non solo scegliere la modalità di pulizia o regolare l’intensità di partenza delle vibrazioni, ma si può anche impostare un piano di pulizia personalizzato, controllare la pulizia dell’arcata dentale in diretta o quelle passate, verificare lo stato delle spazzole in modo da sapere quando è arrivato il momento di cambiarle e creare dei profili separati in modo da permettere di far usare lo stesso motore a tutti i membri della famiglia, che dovranno semplicemente agganciare il proprio spazzolino al momento dell’uso.

Oclean X Pro utilizza un motore brushless capace di emettere fino ad un massimo di 32.000 RPM e i sensori sono in grado di captare fino a 32 livelli diversi di pressione. Incorpora una batteria da 800 mAh che promette fino a 30 giorni di autonomia con una sola carica e per ricaricarla basta appoggiarlo in verticale sulla base inclusa in confezione. A ricarica ultimata è anche possibile fissare la base su una parete in modo da appendere lo spazzolino in verticale ed averlo sempre a portata di mano, evitando al contempo di tenere in costante carica la batteria per prolungarle la durata di vita.

Utilizza setole antibatteriche approvate dalla FDA ed è certificato IPX7, il che vuol dire che può essere usato per lavarsi i denti anche sotto la doccia, mentre la base di ricarica è IPX5 quindi si può tenere tranquillamente in bagno perché resiste sia all’umidità che a qualche schizzo d’acqua. Per il collegamento Bluetooth a smartphone e tablet utilizza la tecnologia 4.2. Buoni anche peso ed ingombri: si attesta intorno ai 40 grammi e misura 30 x 13 x 3,5 centimetri.

Come dicevamo, se volete comprare lo spazzolino sonico Oclean X Pro, al momento su Gearbest lo pagate quasi la metà: anziché 86 euro, grazie all’offerta attualmente in corso, risparmiate il 47% pagandolo 45,58 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.