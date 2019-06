Oclean X, spazzolino sonico con display touch e AI in sconto a 45 euro

Interessante offerta quella su Oclean X, uno spazzolino da denti sonico che si collega allo smartphone via Bluetooth per la programmazione del tipo di pulizia, ora scontato a soli 45 euro grazie ad un coupon.

Questo prodotto è l’ideale per prendersi cura dell’igiene dentale a partire dal motore a levitazione magnetica, che assicura 40.000 rotazioni al minuto per garantire una spazzolatura profonda nei due minuti durante i quali dovremmo spazzolare entrambe le arcate dentali dopo i pasti.

Grazie all’Intelligenza Artificiale il sistema di Oclean X riconosce la pressione (32 livelli) esercitata dall’utente, così se si spinge troppo la spazzola sui denti automaticamente i motori rallenteranno la spazzolatura fino ad arrestarla in caso di eccessiva pressione. Così si evitano sanguinamenti delle gengive e rimozione dello smalto, risultando così ottimo anche per metterlo in mano ad un bambino.

Oclean X ovviamente è completamente protetto contro gli effetti dell’immersione per 30 minuti ad 1 metro di profondità, il che lo rende funzionale anche sotto la doccia e risparmiare così tempo quando ci si sveglia tardi e bisogna scappare al lavoro.

Tramite il collegamento via Bluetooth allo smartphone, l’app abbinata consente di selezionare il programma di pulizia interessato (ce ne sono più di 20) e seguirlo giorno per giorno misurando i progressi attraverso i dati raccolti dal sistema.

Lo spazzolino elettrico Oclean X è anche un’ottima soluzione in ottica viaggio: l’autonomia è di 20-30 giorni con un uso comune ma nel caso lo si usasse con diverse spazzole per tutta la famiglia è possibile portare con sé la base di ricarica, molto compatta e facile da usare grazie all’aggancio magnetico.

E’ un prodotto ottimo soprattutto dal punto di vista del prezzo: costa 54 euro, già un ottimo prezzo, ma al momento è possibile acquistarlo in sconto a 45 euro inserendo il codice GB-HBZOCEAXS nel carrello. Il coupon è valido per i primi 50 pezzi ogni giorno da qui fino al 18 giugno.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.