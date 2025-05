La dockingstation definitiva per MacBook e portatili a soli 27 €

Non tutte le dockingstation sono uguali; di certo quella di OEING si distingue per il suo formato appositamente progettato per supportare MacBook e PC portatili espandendone porte e ingressi in maniera pratica e minimale. Se vi interessa sappiate allora che in questo momento potete comprarla in sconto online.

Misura infatti 28 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e ha uno spessore massimo di 19 mm lungo il lato esterno. Questa conformazione non solo favorisce una leggera inclinazione del portatile, migliorando la ventilazione e l’ergonomia della tastiera, ma consente anche un accesso diretto e ordinato alle porte di connessione, che troveremo disposte sul retro della macchina in prossimità del bordo inferiore del coperchio.

Si collega a MacBook e portatili tramite il cavetto USB-C da 17 cm e in un lampo si ottiene l’accesso a 11 diverse porte. Nello specifico sono presenti:

tre porte USB-A 2.0 , utili per connettere periferiche come mouse, tastiere o stampanti;

, utili per connettere periferiche come mouse, tastiere o stampanti; una porta USB-A 3.0 perferibile per lo scambio dati per via della maggiore velocità di trasferimento offerta da questa più recente tecnologia;

perferibile per lo scambio dati per via della maggiore velocità di trasferimento offerta da questa più recente tecnologia; uno slot per schede microSD e uno slot per schede SD per trasferire rapidamente foto o video da fotocamere e droni;

e uno per trasferire rapidamente foto o video da fotocamere e droni; una porta HDMI che supporta risoluzioni fino a 4K a 30 Hz ;

che supporta ; una porta VGA con output a 1080p per monitor più datati;

con output a per monitor più datati; una porta Ethernet RJ45 per la connessione cablata a Internet;

per la connessione cablata a Internet; un ingresso jack audio da 3.5 mm per cuffie o altoparlanti;

per cuffie o altoparlanti; una porta USB-C passthrough da 100 W e perciò volendo utilizzabile per alimentare il computer direttamente attraverso la docking station, senza perdere la possibilità di utilizzare le altre porte contemporaneamente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 27 € nella versione 11-in-1, altrimenti per circa 5 € in più comprate la versione 12-in-1 che presenta una seconda porta HDMI in 4K, utile per chi vuole collegare tramite questo ingresso due monitor contemporaneamente.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.