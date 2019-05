Smartband Alfawise, il sosia di Fitbit con elettrocardiogramma ECG in offerta a soli 24,24 euro

Assomiglia ad un Fitbit Charge 2 ma costa una frazione del prezzo: è il nuovo smartband di Alfawise, interessante per l’appunto per via del suo design minimal parallelamente alle funzioni offerte e ad un prezzo, quello attualmente in promozione con un codice, davvero interessante.

Questo bracciale Smart monta un display touch TFT da 0,96 pollici, offre connettività Bluetooth 5.0 che, combinato al processore Nordic 52840, promette un importante risparmio energetico ed una migliore stabilità di connessione soprattutto con gli smartphone di ultima generazione.

Questo bracciale dispone di un accelerometro insieme ad una serie di sensori utili per la misurazione di vari parametri. Oltre infatti a tenere il conto del numero passi effettuati, delle calorie bruciate e della distanza percorsa, può raccogliere i dati di diverse attività sportive tra cui calcio, tennis, pallavolo, ping pong, basket, salto della corda, nuoto, corsa su tappeto (oltre che su strada), addominali, esercizi di aerobica e molti altri.

Ovviamente è in grado di accompagnare l’utente anche di notte tenendo traccia del sonno e delle abitudini notturne e può perfino monitorare la frequenza cardiaca con eventuale segnalazione della fibrillazione atriale grazie all’AI integrata. Misura anche la pressione sanguigna, segue l’utente durante la meditazione e può eseguire un ECG basilare magari da mostrare al proprio medico nel caso ne avesse bisogno.

Questo smartband include una batteria da 75 mAh ad alte prestazioni che garantisce fino a 7 giorni di autonomia con una sola carica (che richiede circa 3 ore per ripristinare completamente una batteria quasi totalmente scarica). Ovviamente è compatibile con i dispositivi iOS e Android dai quali è possibile sincronizzare i dati, visualizzare i dati delle attività giornaliere e la cronologia dei movimenti tramite l’app abbinata.

Se interessati, lo smartband di Alfawise è in vendita online a poco più di 26 euro a questo link diretto, ma se inserite il codice P0UFTEH5ON nel carrello lo pagate 24,24 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.