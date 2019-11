Offerta del giorno Black Friday: Western Digital My Passport SSD 1 TB solo 149,99 €

La settimana che apre la marcia verso il venerdì del Black Friday (anche se in realtà le grandi manovre sono cominciate venerdì scorso) porta in sconto anche un interessante sconto sul Western Digital My Passport SSD, un validissimo hard disk SSD esterno, veloce, compatto, robusto. Grazie ad una offerta del giorno costa, infatti, in versione da 1 TB solo 149,99 euro.

Le prestazioni sono molto buone se si parla di un disco esterno di questa fascia: intorno ai 500 MB/s sia in lettura che in scrittura, in accordo ai test svolti da alcuni siti specializzati, al pari di alcuni concorrenti, come il Samsung T3. Le dimensioni sono davvero minuscole; il disco è più piccolo di un iPhone XS (9×4,5×1 centimetri), il peso è di solo 50 grammi.

Questi dischi rappresentano la soluzione ideale per un back up in mobilità, ad esempio per un fotografo o un grafico, oppure per chi semplicemente vuole avere la massima capienza in un disco da mettere in tasca o “dimenticare” in una borsa senza preoccupazioni che possono derivare da un eventuale urto accidentale. I Western Digital My Passport SSD, essendo compatibili in maniera nativa con USB-C, si affiancano molto bene ai nuovi MacBook che hanno tutti porte di questo formato.

Il modello da 1 TB nei negozi non costa meno di 200/250 euro, oggi si compra a 149,99 euro che è largamente il prezzo più basso del mercato. Sono in sconto (benché non in offerta del giorno) anche il modello da 512 GB (115 €) e il modello da 2 TB (399 €)