Offerta smartwatch Xiaomi Amazfit GTR 47mm Lite Edition a soli 100€

Macitynet ha recensito la versione standard direttamente a questo indirizzo; si tratta di uno degli orologi smart più eleganti ad oggi presenti sul mercato e con uno dei migliori rapporti qualità prezzo.

Ancor di più in queste ore, dove i primi 1000 utenti potranno acquistarlo a meno di 100 euro. Si tratta del prezzo più basso presente in rete per Amazfit GTR 47 mm Lite Edition, con batteria migliorata e oltre 100 watch faces disponibili. Si acquista da qui a 100 euro.

Amazfit GTR propone un design classico capace di nascondere un cuore di tecnologia all’avanguardia. Non solo permette di leggere tutte le notifiche in in arrivo sullo smartphone direttamente dal polso, ma offre anche numerosissime funzioni tipiche di uno smartwatch sportivo.

Tra le tante, la possibilità di monitorare frequenza cardiaca, passi e chilometri percorsi, oltre ad offrire la possibilità di tracciare numerose attività e discipline sportive, 8 per la precisione, mentre per quanto riguarda gli sport acquatici è protetto dalla certificazione 5 ATM, per portarlo a 50 metri sott’acqua.

A questo indirizzo abbiamo realizzato anche un confronto con la versione da 42mm, più piccola. Tra i pregi del 47mm l’ampio display da ben 1,39 pollici, con una risoluzione di 454 x 454 e una densità di pixel di 326 ppi. Questa versione Lite, che di lite ha veramente ben poco, propone una durata della batteria ancor migliorata, che arriva a 24 giorni, con oltre 100 watch faces disponibili.

Tra le differenze con l’edizione standard il cinturino, che in questa versione è in silicone, e non in pelle, dunque maggiormente votato ad un utilizzo sportivo. Ovviamente, potrà essere sostituito con altri cinturini in commercio.

Veniamo dunque all’offerta: Amazfit GTR da 47mm Lite Edition si acquista al prezzo di soli 100 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida solo per i primi 1000 ordini; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.