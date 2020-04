Offerte Amazon 1 aprile fino al 29%: Tacklife, Aukey, Anker, Syncwire, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che fino al 4 aprile restano attive le offerte sui Dispositivi Echo con assistente vocale Alexa scontati fino al 50% e su diversi prodotti a marchio Xbox, Logitech, Samsung, Creative.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

MOZA MINI-S Stabilizzatore Gimbal palmarea a 3 assi/Stabilizzatore Smartphone Pieghevole per Registrazione di Movimento In offerta a 63,00 € – sconto 29%

Inkbird Bluetooth Termometro e Igrometro Wireless per iOS e Android, Termometro Igrometro Termoigrometro Digitale Misura la Temperatura e l’Umidità per Interni(IBS-TH1 Plus) In offerta a 33,14 € – sconto 15%

Convertitore audio digitale coassiale da 192 kHz per slink a stereo analogico sinistro/destro RCA da 3,5 mm, per PS3, Xbox, HD, DVD, PS4, Sky HD, Plasma,Lettore Blu Ray, Home Cinema In offerta a 11,89 € – sconto 15%

Xiaomi Aqara Smart Sensore di Temperatura e Umidità Pressione Atmosferica Monitor in Tempo Reale Casa Intelligente ZigBee WiFi Wireless Lavora con Mi Home App In offerta a 16,31 € – sconto 18%

Morpilot Batteria di Ricambio Ni-MH 4050mAh 14,4V Compatibile per Aspirapolvere iRobot Roomba 500 600 700 800 900 Serie In offerta a 22,94 € – sconto 18%

Livella laser, Tacklife SC-L01 Laser a Croce Autolivellante Misuratore a Infrarossi Orizzontale e Verticale, Livello Laser Autolivellante 15M, 360 Gradi Rotante, IP54 In offerta a 27,19 € – sconto 18%

Syncwire Cavo Aux 3,5mm in Nylon 1M Cavo Jack per Cuffie, Apple iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Autoradio, MP3, Echo DOT ECC – Nero In offerta a 5,27 € – sconto 20%

Anker PowerCore+ 10000 con Cavo USB-C Integrato Caricabatterie Portatile con erogazione Alimentazione 10.000 mAh (18 W) Power Bank ad Alta velocità (Ricarica Rapida supportata) In offerta a 21,99 € – sconto 27%

Tablet Android con doppio slot per schede SIM sbloccato 10.1 “Schermo in vetro IPS Octa Core 4 GB RAM 64 GB ROM 3G Phablet con WiFi GPS Bluetooth Netflix Google Play (Black) – In offerta a 71,39 € – sconto 15%

iPosible Cover Batteria per iPhone 6/6S/8/7, 6000mAh Cover Ricaricabile Custodia Batteria Cover Caricabatteria Battery Case per iPhone 6/6S/8/7 [4.7”] Cover Power Bank Backup Charger Case In offerta a 21,20 € – sconto 15%

AUKEY USB C Caricatore con Tecnologia GaN, Caricatore da Parete USB con Power Delivery 60W, Compatibile con MacBook PRO 13″, iPhone 11 PRO, dell XPS 13, HP Spectre, Lenevo Thinkpad, Nintendo Switch In offerta a 25,19 € – sconto 28%

TACKLIFE Trapano Avvitatore a Batteria 12V Leggerezza Trapano a Batteria 2000mAh Ricaricabile 19 Coppie Max 27Nm 1 Modalità da Forare Velocità Veloce/Bassa Mandrino 10mm PCD01B In offerta a 39,97 € – sconto 20%

CHAOYETECH Caricatore Wireless, Base di Ricarica Wireless Veloce 10W Qi-Certificato per iPhone 11,11 Pro,11 Pro Max,Xs MAX,XR,XS,X,8,8 Plus,AirPods Pro,Galaxy S10,S9,S9+,S8,Note 10,Note 9,Note 8 In offerta a 18,23 € – sconto 24%

QueenDer Masterizzatore Lettore Dvd CD Esterno USB 3.0 Drive CD-RW Dispositivo Lettore Schede Portatile Ultra Slim Nero External Disc Read CD Computer/Laptop Dvd per Windows10/8/7 In offerta a 16,14 € – sconto 15%

Chiavetta USB 128GB per iPhone,QARFEE USB Flash Stick 3.0 Flash Drive USB 4-in-1 Memoria USB Con design ad anello per Dispositivi con Apple/Android/iPad/USB/Micro USB/Tipo C Porta (128GB, grigio) In offerta a 34,82 € – sconto 19%

Lettore MP3,16GB Bluetooth Portatile Lossless Sound MP3 Lettore Musica, Digital Audio MP3 Player con Radio FM/Registratore Vocale, Supporto Espandibile Max Fino a 128GB (Cuffie e Bracciale Inclusi) In offerta a 30,59 € – sconto 15%

Videoproiettore,WiMiUS 6800 Lumen Nativa 1080P (1920×1080) LED Proiettore Full HD Correzione Trapezoidale ±50° Schermo 300″ Con Supporto 4k Smartphone,PC,PS4,TV Box, Fire Stick In offerta a 206,54 € – sconto 24%

TACKLIFE Sega a Gattuccio da 12 Volt con Batteria Agli Ioni di Litio da 1500mAh, Seghetto Universale con Pinza, Velocità Regolabile e Indicatore di Batteria, Ricarica Rapida in Un’Ora/RES001 In offerta a 50,82 € – sconto 15%

IBRA 3M Stereo AUX IN Cavo da 3,5 mm Maschio a 2 x RCA Phono Maschio | Gun Metal – In offerta a 7,28 € – sconto

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

