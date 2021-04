Offerte Amazon 1 aprile, fino al 60%: Xiaomi, Broadlink, Philips Hue, Aukey, Belkin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana], Verde (Tropical Green) In offerta a 219 – invece di 269,9

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Interstellar Grey In offerta a 219 – invece di 269,9

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+64GB, 6,53? FHD+ DotDisplay 90 Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Nightfall Black In offerta a 219,9 – invece di 269,9

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+64GB, 6,53? FHD+ DotDisplay 90 Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Daybreak Purple In offerta a 219,9 – invece di 269,9

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Bang e Olufsen Beoplay E8 3a Generazione, Auricolari in-ear Veramente Wireless, Nero In offerta a 293,3 – invece di 349,99

sconto 16% – fino al 11 apr 2021

Belkin Sterilizzatore a Raggi UV per Telefono con Caricabatteria Wireless (Elimina Fino al 99% dei Batteri), Sterilizza Telefoni, Chiavi, Carte di Credito, Anelli e Altro (Alimentatore Non Incluso) In offerta a 38,7 – invece di 59,99

sconto 35% – fino al 11 apr 2021

AUKEY 4K Dash Cam 3840 x 2160p Wifi Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170° Super Condensatore, WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop, G-Sensor In offerta a 93,49 – invece di 109,99

sconto 15% – fino al 4 apr 2021

AUKEY Elite Knight Mouse da Gioco Wireless, RGB Mouse Gaming Wireless Doppia Modalità (Cablata e Wireless), 16000 DPI, Pulsante di Fuoco, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB e Macro In offerta a 29,99 – invece di 64,99

sconto 54% – fino al 4 apr 2021

AUKEY Knight Mouse da Gioco, Mouse Gaming RGB con 10000 DPI, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB, Macro, Mouse da Gioco Filo con Pulsante di Fuoco per PC e Mac In offerta a 19,99 – invece di 49,99

sconto 60% – fino al 4 apr 2021

Hub USB C NATOL 11 in 1 Docking station con porta Ethernet da 1 Gbps Adattatore USB C con 2 USB 3.0 4K HDMI Alimentazione 100 W lettore di schede SD / TF per MacBook Pro/Air e Altri Computer USB C In offerta a 42,49 – invece di 59,99

sconto 29% – fino al 4 apr 2021

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 36,79 – invece di 59,99

sconto 39% – fino al 1 apr 2021

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a 23,99 – invece di 39,99

sconto 40% – fino al 1 apr 2021

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero In offerta a 19,19 – invece di 29,99

sconto 36% – fino al 1 apr 2021

BroadLink RM4 pro S e set di cavi sensore, hub di controllo remoto IR universale RF con cavo USB Monitoraggio dell’umidità della temperatura Cavo USB, funziona con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 39,99 – invece di 64,99

sconto 38% – fino al 1 apr 2021

BroadLink RM4 mini S Smart Remote e set di cavi sensore, hub di controllo remoto IR universale con cavo USB Monitoraggio dell’umidità della temperatura Cavo USB, funziona con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 27,19 – invece di 44,99

sconto 40% – fino al 1 apr 2021

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 36,79 – invece di 59,99

sconto 39% – fino al 1 apr 2021

Philips Hue Iris Lampada da Tavolo Smart + Hue Bridge 2.0 Controllo Completo del Sistema Intelligente Hue In offerta a 116,99 € – invece di 139,90 €

sconto 16% – fino al 2 apr 21

Philips Hue White Ambiance, 2 Faretti LED Intelligenti, Attacco GU10, 6W da Luce Calda a Fredda con Philips Hue Smart Button, Telecomando Portatile per Luci Hue In offerta a 53,99 € – invece di 64,80 €

sconto 17% – fino al 2 apr 21

Philips Hue White Ambiance, 3 Faretti LED Smart, Attacco GU10, 6 W, da Luce Calda a Fredda, con Bluetooth In offerta a 61,99 € – invece di 70,04 €

sconto 11% – fino al 2 apr 21

Philips Hue White and Color Ambiance – Proiettore LED dimmerabile, per esterni + Philips Hue Sensore di Movimento da Esterno per Accensione e Spegnimento Luci, Nero In offerta a 176,99 € – invece di 206,01 €

sconto 14% – fino al 2 apr 21

CYBERPUNK 2077 (Day 1 Edition) (CIAB) In offerta a 44,96 – invece di 59,99

sconto 25% – fino al 9 apr 2021

OSRAM OEBCS906 BATTERYcharge 906, Caricabatterie Intelligente da 6A e mantenitore, Potenza per batterie di Dimensioni maggiori, 12V In offerta a 45,7 – invece di 65

sconto 30% – fino al 11 apr 2021

homcom Rullo per Bicicletta Portatile Allenamento Fitness da Casa Lunghezza Regolabile 49 × 16 × 82-130cm In offerta a 78,36 – invece di 83,95

sconto 7% – fino al 1 apr 2021

Rullo per bicicletta a magnete, per allenamento in casa, argento – NUOVO In offerta a 75,16 – invece di 89,95

sconto 16% – fino al 1 apr 2021

Pawhut Voliera Gabbia per Uccelli con Ruote in Metallo Nero 47.5 × 37 × 153cm In offerta a 60,76 – invece di 65,95

sconto 8% – fino al 1 apr 2021

Trolley New Tech Invicta , Tartan, Nero, 3 in 1 Zaino Sganciabile In offerta a 65,9 – invece di 109

sconto 40% – fino al 11 apr 2021

Trolley New Tech Invicta , Paisley, Rosa, 3 in 1 Zaino Sganciabile In offerta a 79,4 – invece di 109

sconto 27% – fino al 11 apr 2021

Trolley Invicta , Benin Eco-Material, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 66,2 – invece di 84,9

sconto 22% – fino al 11 apr 2021

Zaino Active Invicta , Benin Eco-Material, Nero, Sport, Scuola e Tempo Libero In offerta a 37,6 – invece di 69

sconto 46% – fino al 11 apr 2021

Zaino Duffy Invicta , Stripes, Grigio, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 32 – invece di 65,9

sconto 51% – fino al 11 apr 2021

Zaino Reversibile Invicta , Twist Eco-Material, Nero, 2 in 1 in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 43,6 – invece di 69,9

sconto 38% – fino al 11 apr 2021

Bustina Ovale Invicta Twist, Nero, con Organizer interno porta penne In offerta a 11 – invece di 18,9

sconto 42% – fino al 11 apr 2021

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Paint & Flowers, Blu, Completo di matite, penne, pennarelli In offerta a 20,8 – invece di 29,9

sconto 30% – fino al 11 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina. Vi ricordiamo che sono attivi gli sconti su: