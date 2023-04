Offerte Amazon 1 aprile fino al 64% su Apple, Asus, Crucial, Lexar, Samsung, LG, Satechi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 888,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​

In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Mezzanotte

In offerta a 29,90 € – invece di 59,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

ASUS F515EA#B0BL87FBHL, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento

In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P3 1TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT1000P3SSD8

In offerta a 59,99 € – invece di 109,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar NM710 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interno, Fino a 5000MB/s in Lettura, 4500MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per PC, laptop e giocatori (LNM710X001T-RNNNG)

In offerta a 69,99 € – invece di 69,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung T7 Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC2T0T/WW)

In offerta a 156,79 € – invece di 334,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG SQC1 Black 2.1 channels 160 W

In offerta a 95,90 € – invece di 129,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Companion 2 Serie Iii Sistema Multimediale, Nero, 14.5 x 8 x 19 cm; 1.04 Kg

In offerta a 99,99 € – invece di 149,95 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ordilend 10 in 1 Kit Pulizia Tastiera pc Computer Laptop Spazzola Pulisci Schermo per airpods iphone ipad macbook Tablet Auricolari Bluetooth Smartphone Earbuds Headphones Fotocamera con brevetto

In offerta a 14,44 € – invece di 39,99 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ORICO Case SSD M.2 NVME Adattatore USB C Esterno per Custodia Disco Rigido USB 3.1 Gen2 a PCIe M2 10 Gpbs per SSD 2230/2242/2260/2280 M-Key NVMe SSD con UASP,SMART- M2PV

In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SATECHI Cavo di Ricarica USB-C a USB-C – 10 pollici/ 25 cm – Per M2/ M1 MacBook Pro/Air, M2/ M1 iPad Pro/Air, M2 Mac Mini, iMac M1

In offerta a 11,99 € – invece di 11,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C rapido 65 W, PD GaN3 Fast Wall Charger Block, 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica con cavo 5ft AC per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Syncwire Caricatore Auto USB C 60W – [Porta PD/PPS 30W & QC 3.0] Fast Charge Caricatore Auto Ricarica Rapida Compatibile con iPhone 14 PRO Max/13/12/XS, Samsung Galaxy S22, Google Pixel 7 PRO/6

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Caricatore Auto, [USB C 30W+USB A 30W] Accendisigari USB 5A PD QC3.0 Ricarica rapida Caricabatterie Auto, Presa usb auto in metallo per iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung Huawei iPad MacBook AirPods

In offerta a 9,99 € – invece di 15,78 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TONOR Microfono a Condensatore, Microfono Professionale Cardioid XLR con Braccio T20, Supporto Antiurto, Filtro Pop per Registrazione, Podcasting, Voice Over, Streaming, Home Studio, YouTube (TC20)

In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TONOR Microfono USB, Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 31,44 € – invece di 53,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AHK Porta Tablet Auto Poggiatesta, Universale Supporto per Tablet con Rotazione a 360 Gradi per 4,4~11 Pollici iPad, Galaxy Tab, Mediapad et d’autres Smartphones

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JOYROOM Supporto Telefono Bicicletta, [Protezione Antivibrazione] Porta Cellulare Moto [1s Sbloccato] Supporto Cellulare da Manubrio per Moto Universale per iPhone 14, Samsung S23, 4,7-7,0″ Smartphone

In offerta a 19,79 € – invece di 21,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BTNEEU Porta Cellulare Moto Impermeabile Supporto Telefono Moto Antivibrazione Porta Cellulare Scooter con Touch Screen Rotazione di 360° Porta Telefono Moto per 4.7″ a 7.0″ Smartphone

In offerta a 24,29 € – invece di 26,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 20,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).