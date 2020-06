Offerte Amazon 1 giugno fino al 55%: Sony, Jabra, Sennheiser, Satechi, Aukey, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

SATECHI Tipo-C in Alluminio a Adattatore di Connettore per Cuffie di 3.5mm con Carica USB-C PD – Compatibile con 2020/2018 iPad PRO, Google Pixel 3/XL/2, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy In offerta a € 20,99 – sconto 25%

– fino al 1 giugno

SATECHI Adattatore Pro Hub Portatile Tipo C in Alluminio con Carica USB-C PD, 4K HDMI, USB 3.0 e Jack Cuffie da 3,5 mm – Compatibile con iPad Pro 2018, Microsoft Surface Go e Altri (Grigio siderale) In offerta a € 43,99 – sconto 25%

– fino al 1 giugno

Satechi Caricatore Portatile (Certificato MFi) con Dock di Ricarica Magnetico USB-C per Orologio – Compatibile con Apple Watch Series 5/4/3/2/1 (Cavo non incluso) In offerta a € 32,99 – sconto 27%

– fino al 1 giugno

SATECHI Adattatore Pro Hub Portatile Tipo C in Alluminio con Carica USB-C PD, 4K HDMI, USB 3.0 e Jack Cuffie da 3,5 mm – Compatibile con iPad Pro 2018, Microsoft Surface Go e Altri (Argento) In offerta a € 43,99 – sconto 25%

– fino al 1 giugno

SATECHI Adattatore Multiporta Slim Tipo C con Ethernet – 4K HDMI, Gigabit Ethernet, Ricarica PD USB-C – Compatibile con MacBook PRO 2019, iPad PRO 2018, Microsoft Laptop 3, Surface PRO/Go (Argento) In offerta a € 59,99 – sconto 25%

– fino al 1 giugno

SATECHI Adattatore Multiporta Slim Tipo C con Ethernet – 4K HDMI, Gigabit Ethernet, Ricarica PD USB-C – Compatibile con MacBook PRO 2019, iPad PRO 2018, Microsoft Laptop 3, Surface PRO/Go (Nero) – In offerta a € 59,99 – sconto 25%

– fino al 1 giugno

SATECHI Adattatore Multiporta Slim Tipo C con Ethernet – 4K HDMI, Gigabit Ethernet, Ricarica PD USB-C – Compatibile con MacBook PRO 2019, iPad PRO 2018, Microsoft Laptop 3, Surface PRO/Go (Grigio) In offerta a € 59,99 – sconto 25%

– fino al 1 giugno

USB C Caricatore AUKEY 36W Caricatore PD a 2 Porte Caricatore Rapido Pieghevole con 18W Power Delivery 3.0 Caricatore da Parete Tipo C per iPhone 11 Pro Max SE, Galaxy S10, Pixel 4XL, iPad Airpods Pro In offerta a € 13,49 – sconto 55%

– fino al 1 giugno

Casco Bici con Luce di LED,Certificato CE, Casco con Visiera Magnetica Staccabile Shield Casco da Bici Super Leggero Casco integralmente Adulto da Bicicletta Skateboarding Sci & Snowboard In offerta a € 34,99 – sconto 24%

– fino al 7 giugno

OMERIL Luci Bicicletta LED Ricaricabili USB con Clacson, Luce Bici Anteriore e Posteriore Super Luminoso Luce Bici LED per Bici Strada e Montagna- Sicurezza per Notte In offerta a € 20,99 – sconto 22%

– fino al 7 giugno

Sennheiser PXC 550 Cuffia Wireless da Viaggio con Cancellazione del Rumore Adattiva, Bluetooth 4.2, Nero In offerta a € 224,26 – sconto 44%

– fino al 7 giugno

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero In offerta a € 280,98 – sconto 26%

– fino al 7 giugno

Jabra Elite 85h Cuffie Wireless, Bluetooth, Musica e Chiamate con ANC, Cancellazione del Rumore Attiva, Audio Adattivo SmartSound, Alexa Integrata, Nero/Titanio In offerta a € 209,98 – sconto 30%

– fino al 7 giugno

DYNASONIC 025 Cassa Bluetooth Altoparlante con Karaoke 10W | Cassa portatile compatibile con computer, telefoni ecc con 2 Microfoni inclusi (Modello 2) In offerta a € 31,99 – sconto 20%

– fino al 1 giugno

Elegoo Advanced Starter Kit per progetti per Principianti con Kit di apprendimento Italiano Compatibile con i progetti IDE di Arduino In offerta a € 26,39 – sconto 27%

– fino al 1 giugno

Elephas Mini Proiettore, Videoproiettore 4000 Lumen, di Proiettore Portatile a LED per Home Theater, Supporto 1080P, Compatibile con PS4, PC via HDMI, VGA, TF, AV, and USB (white) In offerta a € 50,56 – sconto 28%

– fino al 1 giugno

Macchina Sottovuoto per Alimenti Bonsenkitchen, Sigillatore sottovuoto per alimenti freschi sia secchi che umidi, bianco VS3750 In offerta a – sconto

– fino al 1 giugno

Xiaomi Bollitore Elettrico Smart, Mi Smart Kettle, 1,5 L, 1800 W con Connessione Bluetooth a Smartphone IOS e Android, Bianco In offerta a 45 – sconto 10 %

– fino al 07/06/20

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

