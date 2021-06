Offerte Amazon 1 giugno fino al 73%: Nilox, Segway, Netgear, Asmodee, Amazfit, Tronsmart

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 12, 11 Pro, Xs Max, X, 8, 7, 6S, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 01 giugno

Tronsmart Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1-Cuffie Gaming per PS4-Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/ Suono Stereo In offerta a 30,59 € – invece di 39,99 €

sconto 24% – fino al 6 giu 2021

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile IPX7,Stereo Suono TWS, Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio In offerta a 28,89 € – invece di 55,99 €

sconto 48% – fino al 6 giu 2021

Tronsmart T6 MAX Cassa Bluetooth 60W,IPX5 Impermeabile,Riproduzione 20h,Triplo Effetto Basso,Altoparlante Suono Stereo a 360,TWS & NFC & Microfono,Vivavoce In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 6 giu 2021

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth senza fili 5.0 con 4 microfoni, Auricolari Bluetooth Impermeabile IPX5 Wireless TWS, Cancellazione del rumore CVC 8.0, audio aptX Qualcomm, Riproduzione 24h, bianco In offerta a 31,71 € – invece di 41,99 €

sconto 24% – fino al 6 giu 2021

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 30W, Force 2 Altoparlante Bluetooth IPX7, Trasmissione,15 ore di Riproduzione, comodo Assistente Vocale, Controllo Smart APP In offerta a 34,40 € – invece di 72,99 €

sconto 53% – fino al 6 giu 2021

AKASO Brave 7 Le Action Cam 4K30FPS 20MP WiFi,Fotocamera Sportiva con Touch Screen IPX7 Resistente all’Acqua,Fotocamera Impermeabile con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto,Surf e Immersioni In offerta a 127,49 € – invece di 159,99 €

sconto 20% – fino al 6 giu 2021

Sabrent Case USB 3.2 Tipo C Tool-Free per SSD M.2 NVMe PCIe e SATA (EC-SNVE) In offerta a 28,04 € – invece di 55,99 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

Nilox X6 National Geographic, eBike Unisex Adulto, Black And Yellow, Medium In offerta a 906,70 € – invece di 1399,95 €

sconto 35% – fino al 13 giu 2021

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot Air T15E, Monopattino Elettrico E Serie Unisex Adulto, Grigio In offerta a 509,80 € – invece di 749,99 €

sconto 32% – fino al 13 giu 2021

Tastiera Bluetooth, Tastiera Ricaricabile Multi-Dispositivo Bluetooth 5.1 con Tappeto Numerico Dal Design Ergonomico di Dimensioni con Connessione Stabile Tastiera per Mac OS, Android, Windows In offerta a 25,07 € – invece di 41,99 €

sconto 40% – fino al 6 giu 2021

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile In offerta a 25,07 € – invece di 41,99 €

sconto 40% – fino al 6 giu 2021

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX204, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino al 6 giu 2021

NETGEAR Orbi RBK50 Sistema Wi-fi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura Fino a 350 m² , Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 319,90 € – invece di 486,90 €

sconto 34% – fino al 20 giu 2021

NETGEAR Orbi RBK53 Sistema Wi-Fi Mesh Potente, Router + 2 Satelliti, Copertura fino a 525 m², Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 399,99 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino al 20 giu 2021

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 6 giu 2021

YABER Proiettore WiFi, 8000 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4-punti Keystone Correction&Zoom digitale Home Cinema per iOS/Android/PPT In offerta a 246,49 € – invece di 259,99 €

sconto 5% – fino al 6 giu 2021

Transcend Masterizzatore DVD Portatile TS8XDVDS-W In offerta a 19,50 € – invece di 27,90 €

sconto 30% – fino al 13 giu 2021

Reolink Go 3G/4G Sim Telecamera Batteria Senza Fili da Esterno, Videocamera 1080p Visione Notturna, Sensore di Movimento PIR, Audio a 2 Vie, con Slot Micro SD Card, Reolink Go con Pannello Solare In offerta a 231,19 € – invece di 288,99 €

sconto 20% – fino al 6 giu 2021

Reolink Telecamera Argus PT 1080P HD Wireless per Esterni con Pan & Tilt, Batteria Ricaricabile o a Energia Solare, Slot per Schede SD Incorporato, Starlight Visione Notturna (Pannello Solare Incluso) In offerta a 143,19 € – invece di 179,99 €

sconto 20% – fino al 6 giu 2021

Reolink 2 Pezzi 5MP Telecamera PoE Esterno Dome Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, Visione Nottura IR 30m, RLC-520-5MP In offerta a 92,79 € – invece di 115,99 €

sconto 20% – fino al 6 giu 2021

Tucano Urbano CASCO EL FRESH Bianco Ghiaccio Lucido XL In offerta a 61,10 € – invece di 89,90 €

sconto 32% – fino al 13 giu 2021

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi, Nero In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 6 giu 2021

Amazfit A1823, Smartwatch Men’s, Blu, Square In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 6 giu 2021

Lixada Zaino Da Ciclismo Con Zaino Per Idratazione Vescicale Da 2 Litri Per Fitness, Corsa, Escursionismo, Arrampicata, Campeggio 49 * 25 * 18Cm Verde In offerta a 31,44 € – invece di 115,99 €

sconto 73% – fino al 6 giu 2021

Lixada Zaino da ciclismo, impermeabile, traspirante e leggero con zaino per idratazione vescicale da 1.5 litri per fitness, corsa, escursionismo, arrampicata, sci, mountain bike, trekking rosso In offerta a 31,44 € – invece di 115,99 €

sconto 73% – fino al 6 giu 2021

Lixada Zaini per Ciclismo 18L Zaino della Spalla Resistente all’Acqua Traspirante Ultraleggero Alpinismo Viaggi Idratazione Unisex con Copertura della Pioggia (Giallo) In offerta a 31,44 € – invece di 115,99 €

sconto 73% – fino al 6 giu 2021

Oral-B Center Kit per l?Igiene Orale, Include Aquacare Pro-Expert Idropulsore e Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Bianco In offerta a 211,45 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 9 giu 2021

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio In offerta a 80,20 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 13 giu 2021

Oral-B Precision Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 4 Pezzi In offerta a 14,60 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino al 13 giu 2021

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Argento, 5 Modalita’ tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, 3 Testine di Ricambio In offerta a 127,50 € – invece di 199,99 €

sconto 36% – fino al 13 giu 2021

Asmodee Italia- Sugar Blast Gioco da Tavolo Edizione in Italiano, 8451 In offerta a 16,06 € – invece di 29,90 €

sconto 46% – fino al 12 giu 2021

Asmodee, Hotel Tycoon, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8940 In offerta a 23,57 € – invece di 29,90 €

sconto 21% – fino al 6 giu 2021

Asmodee – Caverna, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8181 In offerta a 53,40 € – invece di 74,90 €

sconto 29% – fino al 6 giu 2021

Asmodee – Dobble Chrono, Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia, Edizione in Italiano, 8241 In offerta a 17,85 € – invece di 24,90 €

sconto 28% – fino al 6 giu 2021

Asmodee- Abalone Edizione Italiana, Multicolore, 8245 In offerta a 23,50 € – invece di 29,90 €

sconto 21% – fino al 6 giu 2021

Asmodee- Majesty Gioco da Tavolo in Italiano, 8755 In offerta a 22,30 € – invece di 29,90 €

sconto 25% – fino al 6 giu 2021

Asmodee Italia – Dobble 360° – Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia, Edizione in Italiano (8242) In offerta a 15,70 € – invece di 24,90 €

sconto 37% – fino al 6 giu 2021

Bing Baby Edugames Mega Raccolta Giochi, 84418 In offerta a 15,49 € – invece di 26,99 €

sconto 43% – fino al 6 giu 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).