Offerte Amazon 1 luglio fino a metà prezzo: Beats, Nikon, Sony, Huawei, Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte sui prodotti Apple, Xiaomi, Echo, LG, Hisense, Philips.

Hisense 55U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica B]

Hisense H55BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A]

Mpow Ricevitore Musicale Wireless Bluetooth, Ricevitore Audio Bluetooth 5.0 con Schermo OLED, Adattatore per Streaming Musicale con Cancellazione del Rumore DSP CVC8.0, Audio Surround 3D per Autoradio

Sterilizzatore UV per Smartphone ed altri oggetti, con caricatore wireless ed aromaterapia

Hisense RR220D4AP1 Frigorifero Monoporta con comparto congelatore 4, 164 Litri, 40 Decibel [Classe di efficienza energetica A+]

Aigostar Lampadina LED E27 12W, Luce Bianca Fredda 6400K 1020 Lumen, Non Dimmerabile, Pacco da 5. [Classe di efficienza energetica A+]

Bilancia Pesa Persona Digitale Bilancia Pesapersone Impedenziometrica Intelligente Wireless per IOS e Android Integrata con 13 Indici di Misurazione Massa Grassa, Massa Magra e Metabolismo Basale

Hoover FD22RP011 Freedom – Scopa Elettrica Senza Filo, Autonomia fino a 25 min, 0,7 Litri, Allergy & Pets, Grigio e Rosso

Philips Sonicare HX9903/03 DiamondClean Smart, Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, Connesso all’Applicazione, 4 Programmi di Pulizia, Bianco

Arlo ABC1000 Baby Monitor Smart WiFi Full HD, audio 2 vie, visione notturna, sensori d’aria, ninna nanne, luci notturne, funziona con Alexa, Google Home, Apple HomeKit

Arlo Pro2 VMS4330P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi

ORICO – Adattatore 11 in 1 USB C con 4 K HDMI, VGA, SD 4.0 / TF, 100 W di ricarica PD3.0, 4 USB 3.0, 1 USB C, RJ45 Ethernet, adatto per MacBook, Matebook e laptop di tipo C

Amazon Echo (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Tessuto antracite

HUAWEI MateBook D 15.6″ Laptop, Processore AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Schermo FullView 1080P FHD, Collaborazione multi-schermo, Sensore impronte digitali, Windows 10 Home, Argento

Huawei FreeBuds 3 – Auricolari Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, Kirin A1 Chipset, Latenza Bassa, Connessione Bluetooth, driver 14 mm, Carica Wireless Veloce, Bianco

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero

Sony WF-1000XM3 Cuffie True Wireless, con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, iOS/Android, Batteria Fino a 32 ore, Nero

Nikon Coolpix B500 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, Zoom 40X, ISO 125 – 6.400, VR, LCD Inclinabile 3″, Full HD, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.