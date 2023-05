Offerte Amazon 1 maggio fino al 59% su Apple, Garmin, Samsung, Xiaomi, Sony, LG, Bosch

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 829,99 € – invece di 959,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 656,99 € – invece di 789,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

TCL 65P639, TV 65”, 4K HDR, Ultra HD, Google TV con design senza bordi (HDR 10, Game Master, Dolby Audio, compatibile con Assistente Google e Alexa) [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 469,99 € – invece di 599,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 5.000 mAh, con MagSafe, ricarica passante, uscita da 7,5 W, ingresso da 10 W, supporto estraibile, per iPhone 13 e 12 – Bianco, BPD004btWT In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A23 5G Smartphone Android 12, Display Infinity-V 6.6’’¹, 4GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5000 mAh³, Awesome Black [Versione Italiana] In offerta a 213,38 € – invece di 349,90 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Drive with reversible USB Type-C and USB Type-A connectors, for smartphones, tablets, Macs and computers In offerta a 17,23 € – invece di 45,99 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 256GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Light Blue 2022 [Versione Italiana] In offerta a 699,99 € – invece di 1199,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Nero [Versione Italiana] In offerta a 69,99 € – invece di 169,00 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct Solar Smartwatch GPS impermeabile, Funzione ricarica solare per un massimo di 54 giorni di batteria, Funzioni sportive&fitness, Misurazione polso e notifiche smartphone, Grafite In offerta a 199,99 € – invece di 399,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Glacier Blue In offerta a 224,00 € – invece di 329,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Band In offerta a 43,00 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker free In offerta a 429,00 € – invece di 579,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 154,63 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 2TB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 189,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) – Multipoint – Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero In offerta a 274,00 € – invece di 380,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM4 Cuffie con cancellazione del rumore -Batteria fino a 24h – Ottimizzate per Alexa e Assistente Google – microfono integrato per le telefonate – Connessione Bluetooth multipoint Nero In offerta a 194,99 € – invece di 280,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Sony PlayStation 5 In offerta a 518,90 € – invece di 549,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS ROBOTICS DEEBOT N8 PRO+ robot aspirapolvere con stazione di aspirazione + funzione di pulizia, 2600 PA, rilevamento ostacoli 3D, robot aspirapolvere con funzione laser, Alexa, bianco In offerta a 499,99 € – invece di 699,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame W10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspirapolvere Robot con Base di Lavaggio, Spazza, Aspira, Lava e Asciuga 4-in-1, Navigazione Lidar LDS, 4000 Pa, Controllo Alexa In offerta a 899,99 € – invece di 1289,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

LG GBP62DSNGN Frigorifero Combinato Total No Frost con Congelatore, 384 L, 35 dB(A) re 1 pW, Compressore Smart Inverter, Fresh Converter, Smart Diagnosis – Frigo con Freezer e Display LED Interno [Classe di efficienza energetica D] In offerta a 613,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 85,99 € – invece di 119,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Accessori Per Friggitrice Ad Aria 5.5 L Quadrata Senza Olio, Set Di 12, for COSORI/PRINCESS/INNSKY/NINJA/PROSCENIC/PHILIPS 5L 5.2L 5.5L 5.7L E PiÙ Tutte Le Marche Di Friggitrici Ad Aria Quadrata In offerta a 35,69 € – invece di 41,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

De’Longhi Dedica EC685.M Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., Spegnimento Automatico, Serbatoio Estraibile 1L, Scaldatazze, 1350W, 15bar, Argento In offerta a 162,06 € – invece di 230,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Elettrodomestici HBA534BS0 Forno Elettrico da Incasso 7 Programmi di Cottura in Acciaio Inox [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 325,85 € – invece di 569,00 €

sconto 43% con Coupon Speciale = sconto al carrello – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Home and Garden 06008B7000 Spazzola per Finestre a Batteria, Caricabatteria USB, Cinghia da Polso, 2 Accessori, 3.6 V 1 Pezzo In offerta a 39,99 € – invece di 85,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria UniversalImpact 18V (1 Batteria, sistema 18 Volt, in Valigetta) – Amazon Exclusive In offerta a 89,99 € – invece di 141,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

My Garden Luna Ombrellone, 3 Metri Di Diametro, Ecrù, 300 X 300 X 230 Cm In offerta a 79,99 € – invece di 104,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Intex Letto gonfiabile ad alta altezza serie Queen Dura-beam 64418NP con BIP, grigio In offerta a 90,84 € – invece di 122,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).