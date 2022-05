Offerte Amazon 1 maggio fino al 51% su Apple, Samsung, Honor, Xiaomi, WD, SanDisk, LG, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2598,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 929,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (64 GB) – Galassia (3a Generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 529,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 389,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 729,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Celeste In offerta a 399,90 € – invece di 629,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 938,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 780,00 € – invece di 869,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1182,94 € – invece di 1429,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021 In offerta a 163,50 € – invece di 249,90 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell’attività sportiva, fitness tracker con pedometro, Nero In offerta a 28,89 € – invece di 59,00 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 31,99 € – invece di 44,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD 500GB portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 109,36 € – invece di 159,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Da 500 GB Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 749,29 € – invece di 1499,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM U28E570DSL, Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 199,90 € – invece di 329,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

TCL 50C721, Smart Android TV 50 Pollici. QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 379,99 € – invece di 549,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34″ QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero In offerta a 738,50 € – invece di 999,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless, Cancellazione attiva rumori, Custodia di Ricarica, Audio bilanciato, IPx2, Ergonomici Peso 5g/auricolare, Black/Graphite, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 85,63 € – invece di 149,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Sennheiser HD 350BT Cuffia Wireless Pieghevole, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Sony MHC-V02 Sistema audio All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, Bluetooth, USB, Nero In offerta a 164,35 € – invece di 230,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Wh-Ch710N – Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Blu) In offerta a 89,99 € – invece di 150,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Supporto per telefono con tracking del viso (Supporto per cellulare con MagSafe e rilevamento del movimento, per creare contenuti video, per modelli di iPhone 13) In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Supporto per telefono con tracking del viso (Supporto per cellulare con MagSafe e rilevamento del movimento, per creare contenuti video, per modelli di iPhone 13) In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Blu In offerta a 31,26 € – invece di 46,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 139,00 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Sixtus Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, Bluetooth, App KINOMAP, 12 Km/h, Sensore Cardiaco, Tappeto Ammortizzato Maxigrip, Inclinazione, Supporto Tablet, Motore Lineare PowerDriveTM (3,5HP Picco) In offerta a 379,97 € – invece di 449,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Toozey Digitale Distributore Automatico Cibo Gatti 6L – Programmabile Dispenser per Crocchette Cani fino a 15 mm – Dosatore Crocchette per Cani e Gatti – Registrazione Vocale – Batteria e Cavo In offerta a 79,99 € – invece di 89,49 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Campingaz BBQ A Roccia Lavica Xpert 100 L Plus Rocky, Barbecue Grill Compatto A Due Bruciatori, 98 x 48 x 124 cm In offerta a 122,99 € – invece di 122,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).