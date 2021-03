Offerte Amazon 1 marzo fino al %: Apple, iRobot, LG, Wacom, tado°, iRobot, iHealth, Oral-B

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 119,91 – invece di 149

sconto 20% – fino al 6 mar 21

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49”, LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino al 6 mar 21

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 169,90 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 19 mar 21

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 84,00 € – invece di 99,99 €

sconto 16% – fino al 19 mar 21

tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te, Progettato in Germania In offerta a 101 – invece di 129

sconto 22% – fino al 1 mar 21

tado° Termostato Intelligente Kit di base V3+ con 2 Teste Termostatiche Intelligenti, per Controllo Multi-Stanza, Facile Installazione fai da Te, Progettato in Germania In offerta a 245,13 € – invece di 349,99 €

sconto 30% – fino al 1 mar 21

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 20,94 € – invece di 28,99 €

sconto 28% – fino al 1 mar 21

Microsoft Surface Arc Mouse, Ice Blue In offerta a 76,40 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino al 7 mar 21

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo (Tapo L530E) In offerta a 10,49 € – invece di 14,99 €

sconto 30% – fino al 1 mar 21

LIFX Mini White E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Bianco Caldo, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant, Set da 1 L3A19MW08E27 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 25,50 € – invece di 31,89 €

sconto 20% – fino al 7 mar 21

Media Express Docking Station USB 3.0 per Hard Disk da 2.5″/3.5″ Dual Easy Docking, Duplicatore/Clonatore HD, Hard Disk Non Inclusi, Nero In offerta a 25,50 € – invece di 39,90 €

sconto 36% – fino al 7 mar 21

Samsung Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4″ HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020 [Versione Italiana], Black In offerta a 129,90 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino al 4 mar 21

Cisco Business 240AC 802.11ac 4×4 Wave 2 Access Point 2 porte GbE – Montaggio a soffitto, protezione limitata a vita (CBW240AC-E) In offerta a 145,80 € – invece di 213,85 €

sconto 32% – fino al 7 mar 21

iHealth PO3M Monitor Saturazione Dell’Ossigeno, Pulsimetro Per iOS/android, Unisex ? Adulto, Bianco, Taglia Unica In offerta a 56,10 € – invece di 66,00 €

sconto 15% – fino al 7 mar 21

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Argento, 5 Modalita’ tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, 3 Testine di Ricambio In offerta a 117,50 € – invece di 209,00 €

sconto 44% – fino al 7 mar 21

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 229,99 – invece di 299,99

sconto 23% – fino al 1 mar 21

Vimar 14593 Plana Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 25,80 € – invece di 33,50 €

sconto 23% – fino al 7 mar 21

illy Caffè, Macchina da Caffè a Capsule Iperespresso Y3.3 Bianca In offerta a 67,99 € – invece di 89,00 €

sconto 24% – fino al 7 mar 21

Amazon Basics – Cavo intrecciato HDMI, ad alta velocità, grigio chiaro, 3 metri In offerta a 9,56 € – invece di 18,92 €

sconto 49% – fino al 6 mar 21

Blauer Impermeabile/Trench Lunghi IMBOT.Piuma Parka, 678 Tiglio Selvatico, L Donna In offerta a 293,00 € – invece di 443,00 €

sconto 34% – fino al 7 mar 21

Blauer Impermeabile/Trench Lunghi IMBOT.Piuma Parka, 999 Nero, M Donna In offerta a 256,80 € – invece di 443,00 €

sconto 42% – fino al 7 mar 21

Blauer Impermeabile/Trench Lunghi IMBOT.Piuma Parka, 102 Bianco Neve, L Donna In offerta a 287,50 € – invece di 443,00 €

sconto 35% – fino al 7 mar 21

Blauer Impermeabile/Trench Lunghi IMBOT.Piuma Parka, 678 Tiglio Selvatico, 2XL Donna In offerta a 288,10 € – invece di 443,00 €

sconto 35% – fino al 7 mar 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).