Offerte Amazon 1 novembre fino al 43%: Huawei, Amazon Echo, Nanoleaf, Lifx, Aukey, TaoTronics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

HD 1080P telecamera Spia videocamera nascosta Mini Telecamera Microcamere spia Hidden Spy Cam Telecamera Sorveglianza Videosorveglianza Rilevatore Movimento E Supporto Infrarossi Per Visione Notturna In offerta a 16,99 euro sconto 29% Click qui per approfondire

VicTsing Mouse Wireless Ergonomico Mouse Ottico Senza Fili con Ricevitore USB Portatile. Basics Mouse per Business e Casa, Nero In offerta a 6,79 euro sconto 24% Click qui per approfondire

Vastar Compressore Portatile, Compressore Aria con LCD Display, Banca di Potere Mini Compressore per Moto, Auto, Bicicletta e Palla In offerta a 28,89 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Warxin Cover iPhone 11, Custodia Gel Trasparente Slim Morbida TPU Silicone Bumper Shock-Absorption Aria-Cuscino Tecnologia di Assorbimento Crystal Clear Ultra Sottile Cover Case per iPhone 11 / XI In offerta a 6,79 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania LED, TaoTronics Lampada da Tavolo 14W, 5 livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, Bianco In offerta a 28,64 euro sconto 43% Click qui per approfondire

Hotott HUB USB C VGA HDMI, 2 in 1 USB C a HDMI 4K @ 30Hz, VGA 1080P per Apple iPad PRO 2018, MacBook PRO 2017/2018, MacBook, MacBook Air, Galaxy S10/S9 Plus/Note 8/S8/S8 Plus(Grigio) In offerta a 15,29 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Caricatore da Muro con 3 Porte 30W 6A Caricatore USB con AiPower per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air/Pro, Samsung, HTC, LG, Nexus, Tablet ecc. In offerta a 12,74 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Livello Laser, FLOUREON Livella Laser Autolivellante, Linea Orizzontale e Verticale, Laser a Croce Autolivellante, Alimentato da Cavo Tipo C o Batterie (Incluso) In offerta a 25,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Adattatore USB C a Micro USB Femmina [ 3 pack ] Connettore USB C per Samsung Galaxy S10+ S9 S8 S8+ Note 10+ 9 8, OnePlus 2 3, Google Pixel 2 3 XL, Lumia 950XL, Huawei P10 P30, MacBook Pro 2016 In offerta a 5,94 euro sconto 26% Click qui per approfondire

Easyfone Prime A1 3G Telefono Cellulare a Conchiglia per Anziani, Apparecchi Acustici Compatibili, Tasti Grandi, Facile da usare con SOS (Rosso) In offerta a 56,89 euro Click qui per approfondire

Lamicall Supporto per PC Portatile, Supporto Laptop Notebook : Regolabile Supporto Stand Dock per 2018 dell XPS, HP, Samsung, Lenovo, Altri 10″~17″ Notebooks – Grigio In offerta a 27,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

LIFX L3TILEKITIN Tile Kit International 24 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 259,99 euro Click qui per approfondire

Nanoleaf Aurora Smarter Kit 9 Pannelli LED RGBW, 16.7 Millioni di Colori, 2 W, con Modulo Aurora Rhythm In offerta a 179,99 euro sconto 10% Click qui per approfondire

Echo Plus (2ª generazione) Ricondizionato Certificato – Hub per Casa Intelligente integrato e suono di ottima qualità – Tessuto grigio chiaro In offerta a 99,99 euro sconto 26% Click qui per approfondire

Huawei Freebuds 3 Auricolare, Bluetooth, Bianco In offerta a 179,99 euro Click qui per approfondire

Tenda luminosa, Fenvella 3 * 3 metro 300 Led Luci Stringa IP65 Impermeabile per Decorare Interni ed Esterni, Casa, Balcone, Salotto, Giardino,Terrazza. [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 15,98 euro sconto 16% Click qui per approfondire

Echo Show (2ª generazione) Ricondizionato Certificato – Audio di ottima qualità e brillante schermo HD – Nero In offerta a 169,99 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.