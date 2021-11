Offerte Amazon 1 novembre fino al 43% su Echo, Apple, Samsung, Anker, Crucial, TP-Link, DJI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport In offerta a 97,05 € – invece di 129,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Decoder scart AKAI DVB-T2 H.265 HEVEC HD 10bit In offerta a 29,90 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC Main 10 Bit H265 riceve TUTTI i canali gratuiti,USB,SCART,ETHERNET (GX2 (CON Tasti sul display)) In offerta a 26,90 € – invece di 27,90 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

SAMSUNG EP-TA800NBEGEU – Caricabatterie rapido da 25 W, Porta USB di Tipo C (Senza Cavo), Nero In offerta a 14,56 € – invece di 20,83 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 39,99 € – invece di 45,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Switch HDMI 4K, GANA 3 In 1 Out HDMI Switch Sdoppiatore HDMI Supporta 4K Full HD 3D HDMI Splitter per HDTV/Xbox/PS3/PS4/Apple TV/Fire Stick/BLU-Ray DVD-Player Selettori Audio Video (con Cavo) In offerta a 8,18 € – invece di 11,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 45,99 € – invece di 55,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/128GB USB 3.0, PenDrive, 128 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 14,94 € – invece di 18,99 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 49,09 € – invece di 54,81 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua copertura Wi-Fi, Compatibile con tutti i modem router wifi, Bianco In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V250 980 SSD Interno da 250GB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Mobvoi Home Tapis roulant, pieghevole, altoparlante Bluetooth integrato, telecomando, macchina per camminare e correre per esercizi di fitness da casa al coperto In offerta a 377,73 € – invece di 449,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

F1 2021 – PS5 In offerta a 39,98 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

DJI Mini 2 Combo – Drone leggero e pieghevole, Gimbal a 3 assi con fotocamera 4K, Foto da 12 MP, 3 batterie, Centro di ricarica, Trasmissione video HD OcuSync 2.0, Cardless, Senza Care Refresh In offerta a 490,00 € – invece di 599,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).