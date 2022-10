Offerte Amazon 1 ottobre fino al 33% su Apple, Casio, Acer, Samsung, Venchi, Anker, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 1019,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 863,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,15 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE GPS + Cellular, Cassa 40 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 309,00 € – invece di 359,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 94,99 € – invece di 109,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire