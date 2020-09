Offerte Amazon 1 settembre fino al 61%: Fitbit, Jabra, Marshall, Hisense, Trust

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero – In offerta a 17,99 € – invece di 17,99 €

sconto 0% – fino al 1 settembre 2020

D-Link DCS-8515LH Telecamera di Sorveglianza HD, Motorizzata, Motion Tracking Automatico, Audio a 2 Vie, Slot per Micro SD, Funziona con Alexa In offerta a 69,99 € – invece di 199,99 €

sconto 65% – fino al 1 settembre 2020

D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Pulsante WPS, Bianco In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino al 1 settembre 2020

D-Link DCH-S161 Rilevatore perdite acqua alimentato a batteria, Allarme integrato, Notifiche Push tramite App Gratuita In offerta a 34,90 € – invece di 69,90 €

sconto 50% – fino al 1 settembre 2020

Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD 1080p (Auto-Focus, USB, Treppiede Incluso, Hangouts, Skype, Teams, Zoom, PC/Laptop) Nero In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino al 1 settembre 2020

Bissell Icon Aspirapolvere 3-in-1 Senza Fili, Spazzola Rotante Antigrovigli, 21 V, senza Accessori per Animali, 2899N In offerta a 189,99 € – invece di 369,99 €

sconto 49% – fino al 1 settembre 2020

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 189,98 € – invece di 189,98 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Bilancia da Cucina,Homever 15kg in Acciaio Inossidabile Bilancia da Cucina Elettronica con Pannello 9 * 6,3 Inch, Bilancia Cucina Digitale con Display LCD retroilluminato e Precisione 1g In offerta a 16,17 € – invece di 16,17 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

OUKITEL WP5 IP68 Rugged Smartphone in Offerta,Dual 4G Outdoor Smartphone Robusto,Impermeabile Antiurto,8000mAh Batteria,4+32GB,5.5″ FHD+ (Gorilla Glass),Triple Camera,4 LED Flash,GPS (Nero) In offerta a 107,09 € – invece di 107,09 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Proscenic P10 Aspirapolvere senza Fili Potente 22000pa, Scopa Elettrica senza Sacco con Display Toccabile, Ricaricabile a Batteria Autonomia 40 Minuti, 4 Livelli/Punte di Aspirazione per Uso Ampio In offerta a 149,25 € – invece di 149,25 €

sconto 0% – fino al 1 settembre 2020

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 179,00 € – invece di 219,00 €

sconto 18% – fino al 1 settembre 2020

Samsung TV QE65LS03RAUXZT The Frame Cornice TV, 4K 65″, Nero, 2019 In offerta a 1.299,99 € – invece di 2.399,00 €

sconto 46% – fino al 1 settembre 2020

Alessi 9090/3 Caffettiera con Fondo a Induzione di Design in Acciaio Inox, 3 Tazze In offerta a 77,99 € – invece di 125,00 €

sconto 38% – fino al 1 settembre 2020

Alessi SG67 Miniaspirapolvere, Argento In offerta a 93,99 € – invece di 125,00 €

sconto 25% – fino al 1 settembre 2020

Moneta Etnea Set 3 Padelle per Induzione, Alluminio, Grigio/Nero, 20- 24 – 28 cm In offerta a 30,99 € – invece di 76,20 €

sconto 59% – fino al 1 settembre 2020

National Geographic Travel Kit Treppiede con Monopiede, Alluminio, Gambe 5 Sezioni, Twist Lock, Sacca Trasporto, Carico Fino a 8 kg, Testa a Sfera, Sgancio Rapido, NGTR002T – In offerta a 32,99 € – invece di 85,28 €

sconto 61% – fino al 1 settembre 2020

Fisher-Price Palestrina Baby Piano 4-in-1, BMH49, Verde e Blu In offerta a 48,60 € – invece di 82,91 €

sconto 41% – fino al 1 settembre 2020

Jabra Elite 65T Auricolari Wireless, Cuffie Bluetooth con Funzione Passive Noise Cancelling e Tecnologia a 4 Microfoni, Chiamate e Musica Wireless, Nero Ramato In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 7 settembre 2020

Jabra Elite 85h Amazon Edition Cuffie Over-Ear, Cuffie Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Batteria a Lunga Durata per Chiamate e Musica, Nere Ramato In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 7 settembre 2020

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Verde Menta In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 7 settembre 2020

Marshall 04092259 Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Nero In offerta a 82,00 € – invece di 129,99 €

sconto 37% – fino al 7 settembre 2020

Marshall Mid Active Noise Cancelling (A.N.C.) Cuffie Bluetooth, Nero In offerta a 150,00 € – invece di 269,99 €

sconto 44% – fino al 7 settembre 2020

Marshall Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Marrone In offerta a 82,00 € – invece di 129,99 €

sconto 37% – fino al 7 settembre 2020

Fitbit Ace 2, Activity Tracker Unisex Bambino, Blu Notte/Giallo Neon, Taglia unica In offerta a 47,90 € – invece di € 69,95

sconto 32% – fino al 6 settembre 2020

Fitbit Aria Air Bilancia intelligente In offerta a 46,50 € – invece di € 59,95

sconto 22% – fino al 6 settembre 2020

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Bianco/Nero, Taglia Unica In offerta a 109,99 € – invece di € 169,95

sconto 35% – fino al 6 settembre 2020

Fitbit Inspire, Tracker per Fitness e Benessere, Rosso Sangria In offerta a 54,90 € – invece di € 69,95

sconto 22% – fino al 6 settembre 2020

Fitbit Smartwatch per Benessere e Forma Fisica Versa, Rilevazione del Battito Cardiaco, Oltre 4 Giorni di Autonomia della Batteria, Resistente all’Acqua, Unisex Adulto, Nero/Bianco, Taglia Unica In offerta a 119,90 € – invece di € 199,95

sconto 40% – fino al 6 settembre 2020

Fitbit Versa con Rilevazione del Battito Cardiaco, oltre 4 Giorni di Autonomia della Batteria, Resistente All’acqua, Nero In offerta a 119,90 € – invece di € 199,95

sconto 40% – fino al 6 settembre 2020

Fitbit Versa Edizione Speciale con Rilevazione del Battito Cardiaco, oltre 4 Giorni di Autonomia della Batteria, Resistente All’acqua, Lavanda In offerta a 139,90 € – invece di € 229,95

sconto 39% – fino al 6 settembre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).