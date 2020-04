Offerte Amazon 10 aprile fino al 40%: Datacolor, ESR, RavPower, TackLife

Vi ricordiamo che fino al 12 aprile restano in sconto anche diversi prodotti Kensington, Honeywell, LEGO, LG, Pattex, così come le offerte sulle memorie SanDisk e gli sconti Amazon su ebook e e-reader, oltre ai ribassi su LG Oled e Nanocell, Fellowes.

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Datacolor SpyderX Pro – Calibrazione del monitor progettata per fotografi e designer (SXP100) In offerta a 130,70 € – sconto 17%

– fino al 10 aprile

ESR Cover per iPad 7(10.2 Pollici, 2019) Custodia con Portamatite, Cover Flessibile Pieghevole Morbida con Slot per Matita Custodia per Stilo Serie Rebound Pencil Progettata per iPad 7 2019, Grigio In offerta a 14,99 € – sconto

– fino al 10 aprile

RAVPOWER FileHub Versione 2019, Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh In offerta a 45,89 € – sconto 24%

– fino al 10 aprile

Plastificatrice, TACKLIFE MTL01, A4 A5 A7 Laminatrice a Caldo e a Freddo con Regolatore di Carta/ABS / 10 Pouches, Velocit 260mm / Mini Macchina di Laminazione In offerta a 18,69 € – sconto 40%

– fino al 10 aprile

Flash Speedlite per Nikon,ESDDI I-TTL Kit Flash professionale con trigger flash wireless, 1/8000 HSS Wireless Flash Speedlite GN58 2.4G Master slave wireless radio per Nikon DSLR (Flash Nikon) In offerta a 55,13 € – sconto 21%

– fino al 10 aprile

Yuanguo 【2019 Nuova Versione】 Trasmettitore e Ricevitore Bluetooth 5.0, Adattatore 2 in 1, Adattatore Audio Wireless da 3,5 mm e RAC Ottico (aptX HD a Bassa latenza) per TV, Sistema Home Stereo In offerta a 30,50 € – sconto 15%

– fino al 10 aprile

Richgv Tavoletta Grafica LCD Scrittura Digitale, 11 pollici Ewriter Tavolo da Disegno Magnetico, Elettronica LCD Writing Tablet Lavagna Cancellabile per Bambini Della Scuola Ufficio Progettista(Verde) In offerta a 12,74 € – sconto 25%

– fino al 10 aprile

TACKLIFE Utensile Multifunzione Rotante, 4V Cordless Utensili Fai Da Te con 2.0 Ah Batteria al Litio, Ricarica USB Potabile Mini Trapano Elettrico Perfetto per Lavoro Leggero, RTH30DC In offerta a 25,49 € – sconto 15%

– fino al 10 aprile

Privise – Webcam Cover, Copertura Webcam, Camera Cover Ultra Sottile per Smartphone, Tablet e Laptop, Copri Webcam per Privacy, Fatto in Germania – Bianco, Confezione da 5 pz – In offerta a 10,96 € – sconto 15%

– fino al 10 aprile

Cuffie Bluetooth 5.0 Bassi Potenziati, Mpow S10 IPX7 Impermeabili Cuffie Wireless con 9 Ore di Gioco, Auricolari Bluetooth Senza Fili da Corsa Audio Stereo Hi-Fi, Auricolari Magnetici per il Sport In offerta a 18,69 € – sconto 15%

– fino al 10 aprile

iPosible Cover Batteria per iPhone 6/6S/8/7, 6000mAh Cover Ricaricabile Custodia Batteria Cover Caricabatteria Battery Case per iPhone 6/6S/8/7 [4.7”] Cover Power Bank Backup Charger Case In offerta a 21,20 € – sconto 15%

– fino al 10 aprile

Meterk – Livella laser con raggio di misurazione 15 m, linea verticale e orizzontale, ruotabile a 360 gradi con base magnetica flessibile, batteria inclusa In offerta a 24,47 € – sconto 18%

– fino al 10 aprile

AUKEY Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile, Batteria Portatile Cellulare da 2 Porte per Samsung S9/ S9+/ Note 9, Xiaomi, Huawei, iPad ECC. In offerta a 16,99 € – sconto 15%

– fino al 10 aprile

EZVIZ CTQ3W telecamera da esterno telecamera Wi-Fi esterno 720p ip camera da esterno con visione notturna (30m) sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena protezione IP66 compatibile con Alexa In offerta a 44,99 € – sconto 25%

– fino al 10 aprile

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a 99,99 € – sconto 23%

– fino al 10 aprile

BEAUTURAL – Specchio da trucco, ingrandimento 10x, luce diurna, luce LED bianca, specchio portatile illuminato da bagno, girevole a 360 gradi e ventosa di bloccaggio In offerta a 18,69 € – sconto 11%

– fino al 10 aprile

