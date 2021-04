Offerte Amazon 10 aprile fino al 62%: Xiaomi, Vava, Microsoft, Samsung, Invicta, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 229,00 € – invece di 309,00 €

sconto 26% – fino al 11 aprile

Apple Watch SE (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 309,90 € – invece di 339,00 €

sconto 9% – fino al 11 aprile

Kenwood KHH326WH Impastatrice Planetaria MultiOne, Robot da Cucina Mixer, con Food Processor, Centrifuga, Frullatore, Spremiagrumi e Tritacarne, 1000 W, 4.3 Litri, Plastica, Bianco In offerta a 225,00 € – invece di 380,00 €

sconto 41% – fino al 11 aprile

In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino al 11 aprile

Xiaomi Mi Casual Daypack ZJB4143GL – Zaino, 10 L, Nero, 34 x 22.5 x 13 cm In offerta a 12,89 € – invece di 12,89 €

sconto 0% – fino al 11 aprile

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 28,94 € – invece di 49,99 €

sconto 42% con Coupon Speciale Macitynet = NSM9G2XW – fino al 11 aprile

Samsung LU28R552UQRXEN Monitor Flat, 4k UHD, IPS, HDR, AMD Freesync, 2 HDMI, 1 Display Port, 1 USB In offerta a 329,00 € – invece di 429,00 €

sconto 23% – fino al 11 aprile

Ciabatta Intelligente Compatibile con HomeKit, meross Multipresa WiFi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 35,69 € – invece di 41,99 €

sconto 15% – fino al 11 aprile

Xiaomi Mue4115Gl Mi Motion Activated Night Light 2 In offerta a 9,99 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino al 11 aprile

AUKEY Case Esterno per Disco Rigido 2.5″ USB 3.0 con UASP Case Hard Disk Esterno per 7 e 9,5 mm 2.5″ SATA I II III, HDD, SSD Fino a 6TB Compatibile con Samsung, WD, Toshiba, Seagate, Hitachi, ECC. In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 11 aprile

Tastiera Bluetooth, Tastiera Ricaricabile Multi-Dispositivo Bluetooth 5.1 con Tappeto Numerico Dal Design Ergonomico di Dimensioni con Connessione Stabile Tastiera per Mac OS, Android, Windows In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino al 11 aprile

IDOIT 3 IN 1 Saturimetro Professionale Pulsossimetro da dito con Letture Immediate Ossimetro per Saturazione di Ossigeno(SpO2), Frequenza Del Polso(PR) e Indice di Perfusione(PI) In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino al 11 aprile

HYLOGY Misuratore di Pressione, Digitale Automatica Sfigmomanometro da Braccio, Grande Schermo Led e Bracciale, 2 utente 180 Memoria In offerta a 20,38 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino al 11 aprile

Vicloon Tappetino Mouse Gaming XXL per Mouse e PC, Mouse Pad Antiscivolo Fondo in Gomma con Bordi Cuciti 900x 400x3mm Mappa del Mondo In offerta a 9,46 € – invece di 13,59 €

sconto 30% – fino al 11 aprile

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 37,26 € – invece di 44,90 €

sconto 17% – fino al 11 aprile

Shinmax Casco Bici con Luce di LED,Certificato CE, Casco con Visiera Magnetica Staccabile Shield Casco da Bici Leggero Casco integralmente Adulto da Bicicletta Skateboarding Sci & Snowboard NR-096 In offerta a 38,12 € – invece di 40,99 €

sconto 7% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 11 aprile

HYCHIKA Trapano Avvitatore Batteria 12V, Batteria 2 Velocità 30N .m Mas, 4x Punte Piatte, 6x Punte Elicoidali, 6x Pezzi di Viti, 5x Chiavi a Hussola e Custodia, Multicolore In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 10 aprile

OWSOO Sonoff Mini 5PCS Interruttore Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 39,72 € – invece di 47,99 €

sconto 17% – fino al 10 aprile

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 11 apr 2021

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K, Videocamera di Sorveglianza, Rilevazione Umana Intelligente AI, Visione Notturna, Risoluzione 2K, Bianca, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 11 apr 2021

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, Videocamera di Sorveglianza, Qualità dell’immagine 2K super nitida, 3 milioni di pixel, Visuale a 360°, Rilevamento Umano AI, Bianco, Versione Italiana In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 11 apr 2021

Xiaomi Mi Smart Space Heater S, Calorifero Stufetta Elettrica, 2200 watt, Controllo Remoto con App o Assistenza Vocale Google Alexa, Versione Italiana In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 11 apr 2021

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore LED portatile per Home Cinema, 1080P Full HD, Comando vocale, Assistente Google e Chromecast integrati, Dolby DTS, Bianco, Versione Italiana In offerta a 399,00 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino al 11 apr 2021

Xiaomi Mi 11 5G Smartphone 8 GB + 256 GB, Display WQHD+ AMOLED da 6.81? Curvo sui Quattro Lati, Qualcomm Snapdragon 888, Tripla Fotocamera 108MP + 13MP + 5MP, Batteria da 46000mAh, NFC, Blue In offerta a 749,90 € – invece di 899,90 €

sconto 17% – fino al 9 apr 2021

Microsoft Office Home and Business 2019 | il pagamento avviene una sola volta | si installa su 1 PC (Windows 10) o Mac |1 licenza commerciale | scatola In offerta a 217,00 € – invece di 299,00 €

sconto 27% – fino al 18 apr 2021

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino al 11 apr 2021

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 80,74 € – invece di 94,99 €

sconto 15% – fino al 11 apr 2021

XYZ Printing 3F1J0XEU01C Stampante 3D da Vinci Jr. 1.0 In offerta a 317,60 € – invece di 377,68 €

sconto 16% – fino al 18 apr 2021

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 110,49 € – invece di 229,99 €

sconto 52% – fino al 11 apr 2021

Zaino Antifurto Zaino Per PC Portatile,Zaino per Laptop,Zaino Porta PC Impermeabile,Zaino per Computer Portatile 15.6 Pollici, Zaino Uomo con Caricatore USB,Zaino Lavoro Uomo per Scuola Viaggio,Nero In offerta a 22,91 € – invece di 32,80 €

sconto 30% – fino al 11 apr 2021

TOMSHOO Zaini per Ciclismo 20L Zaino della Spalla Impermeabile Traspirante Ultraleggero Viaggi Idratazione Unisex con Copertura della Pioggia per Bicicletta Alpinismo In offerta a 33,99 € – invece di 52,98 €

sconto 36% – fino al 11 apr 2021

Trolley Invicta , Camo Shade, Verde, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 63,70 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino al 18 apr 2021

Trolley Invicta Primerose, Rosa, 35 Lt, 2in1 Zaino con Sollevamento Spallacci per uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 61,70 € – invece di 86,90 €

sconto 29% – fino al 18 apr 2021

Trolley New Tech Invicta , Kupang, Blu , 3 in 1 Zaino Sganciabile In offerta a 75,70 € – invece di 109,00 €

sconto 31% – fino al 18 apr 2021

Zaino Invicta Minisac Glossy, Blu, 8 Lt, Richiudibile, Viaggio & Tempo Libero In offerta a 24,30 € – invece di 37,00 €

sconto 34% – fino al 18 apr 2021

Zaino Estensibile Invicta , Kupang, Nero, Scuola & Tempo Libero In offerta a 50,20 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino al 18 apr 2021

Invicta Minisac Glossy Zaino Casual, 40 cm, 8 litri, Giallo In offerta a 28,10 € – invece di 37,00 €

sconto 24% – fino al 18 apr 2021

Bustina Ovale Invicta Twist, Nero, con Organizer interno porta penne In offerta a 7,20 € – invece di 18,90 €

sconto 62% – fino al 18 apr 2021

Zaino Format Invicta , Kupang, Blu , Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 44,00 € – invece di 69,90 €

sconto 37% – fino al 18 apr 2021

Zaino Perky Pack Invicta, Gash, Nero, Scuola & Tempo Libero In offerta a 31,80 € – invece di 49,90 €

sconto 36% – fino al 18 apr 2021

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 18 apr 2021

Oral-B Cross Action Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Adatta alla Buca delle Lettere, Edizione Nera In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 18 apr 2021

Oral-B Pro 2 2500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Modalità di Spazzolamento, Custodia da Viaggio, Rosa In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 18 apr 2021

Oral-B Special Edition iO 8, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Astuccio In offerta a 169,99 € – invece di 210,38 €

sconto 19% – fino al 18 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).