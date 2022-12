Offerte Amazon 10 dicembre fino al 51% su Apple, Samsung, Garmin, Logitech, Tile, Anker, Ecovacs

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 339,00 € – invece di 439,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 1029,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 876,40 € – invece di 959,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 549,00 € – invece di 789,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct Solar, Tidal Blue – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport In offerta a 199,90 € – invece di 399,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct 2, Smartwatch, 45mm, Rugged design, Autonomia 28 giorni, +30 app multisport, GPS, Cardio, SpO2, Activity Tracker 24/7, Connect IQ (Graphite) In offerta a 269,90 € – invece di 349,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

MICRO SD-CARD 256GB SAMSUNG UHS-I 160MB/S LESEN,PRO+ In offerta a 41,19 € – invece di 74,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Grigio scuro In offerta a 75,83 € – invece di 134,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Tile Mate (2022) Bluetooth Trova oggetti, 1 Pezzo, Portata rilevamento 60m, compatibile con Alexa, Google Home, iOS e Android, Trova chiavi, telecomandi e altro, Nero In offerta a 18,74 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Switch HDMI [email protected] HDR, Sdoppiatore HDMI Alluminio HDMI Switch Bidirezionale 2 in 1 out o 1 in 2 out, Supporta HDCP 2.2 4K 3D e 1080P,HDMI Splitter Per TV,Fire Stick,Decoder DVB-T2, PS5/4/3,SKYQ,Xbox In offerta a 8,78 € – invece di 13,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Anker B2568321 623 – Caricatore magnetico senza fili (MagGo), stazione di ricarica wireless 2 in 1, con caricatore USB-C da 20 W, per iPhone 13/12, AirPods Pro, colore: bianco dolomiti In offerta a 55,49 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

DYNASONIC – Cassa Bluetooth portatile (3a generazione) con modalità karaoke e microfono, radio FM e lettore SD USB (modello 12, 2 microfoni) In offerta a 54,99 € – invece di 59,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Tecnoware Batterie Stilo Ultra Alcaline AA – 1.5 Volt – Ideali per giocattoli, controller, telecomandi, torce, orologi, console e altri dispositivi a batteria. Confezione da 40 pezzi In offerta a 10,49 € – invece di 13,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, 70 Decibel, Argento In offerta a 299,99 € – invece di 499,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS ROBOTICS DEEBOT N8 PRO CARE (2022), robot aspirapolvere lavapavimenti + accessori e 3 panni di pulizia, rilevamento ostacoli 3D, funzione laser, potenza di aspirazione 2600 PA, Alexa, bianco In offerta a 299,99 € – invece di 569,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

HP – PC Prelude Zaino, Tasca Protettiva Imbottita dedicata per PC Notebook e Tablet fino a 15.6″ (39,62 cm), Elegante, Leggero e Resistente, Spallacci Imbottiti, Tessuto Impermeabile, Grigio In offerta a 16,09 € – invece di 29,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Cappello Bluetooth, Idee Regalo Uomo – Cappello Uomo Donna Invernale, Berretto Musicale Bluetooth 5.0 Cuffie Cappello Regali Natale Originale, Sportivo da Esterno Campeggio Sci,Ultra Morbidi Lavabili In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG Galaxy Buds2 Pro Cuffie Bluetooth True Wireless, Cancellazione attiva dei rumori, Carica Wireless, Quality Sound, Resistenza IPX7, [Versione Italiana], Graphite In offerta a 169,90 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy Watch5 40 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Pink Gold [Versione Italiana] In offerta a 219,90 € – invece di 299,00 €

sconto 26% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Gray Titanium [Versione Italiana] In offerta a 369,00 € – invece di 499,00 €

sconto 26% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Black Titanium [Versione Italiana] In offerta a 429,00 € – invece di 549,00 €

sconto 22% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6?? FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 189,90 € – invece di 219,90 €

sconto 14% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy S22 5G Smartphone Android senza SIM, Caricatore incluso, 128GB Display 6.1??, Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, 2022, Verde [Versione Italiana] In offerta a 729,90 € – invece di 879,00 €

sconto 17% – fino a 20 dic 22

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7?/Super AMOLED 1.9?1,2 Bora Purple 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1029,90 € – invece di 1149,00 €

sconto 10% – fino a 20 dic 22

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 256GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7?/Super AMOLED 1.9?1,2 Pink Gold 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1089,90 € – invece di 1199,00 €

sconto 9% – fino a 20 dic 22

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 512GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7?/Super AMOLED 1.9?1,2 Bora Purple 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1199,90 € – invece di 1329,00 €

sconto 10% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 512GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2?/7.6?1,2, Greygreen 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1499,90 € – invece di 1999,00 €

sconto 25% – fino a 20 dic 22

Samsung Galaxy Z Fold4 Smartphone 5G Caricatore incluso, Smartphone pieghevole Android SIM Free, 256GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.2?/7.6?1,2, Beige 2022 [Versione Italiana] In offerta a 1699,90 € – invece di 1879,00 €

sconto 10% – fino a 20 dic 22

Scuderia Ferrari Orologio Con Cronografo al Quarzo da Uomo Con Cinturino in Acciaio Inossidabile Argentato – 0830720 In offerta a 173,99 € – invece di 249,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Scuderia Ferrari Orologio Con Cronografo al Quarzo da Uomo Con Cinturino in Pelle Nero – 0830388 In offerta a 191,99 € – invece di 275,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle Nera 0830387 In offerta a 191,99 € – invece di 275,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Timex Expedition Gallatin Solar TW4B14500 Orologio da uomo, 44 mm In offerta a 54,37 € – invece di 79,00 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

Timex Orologio Expedition Scout 40 mm TW4B14100 In offerta a 52,35 € – invece di 79,00 €

sconto 34% – fino a 22 dic 22

Invicta Zaino – MINISAC NEXT, Nero – Richiudibile e Tascabile – Viaggio & Tempo Libero – Zainetto Uomo Donna a Righe – ICONA – PACKABLE In offerta a 29,74 € – invece di 39,00 €

sconto 24% – fino a 22 dic 22

Invicta Zaino – JOLLY VINTAGE, Giallo/Blu – Tasca Porta PC 13” – Viaggio & Tempo Libero – ICONA – 18 LT – per Uomo Donna In offerta a 64,50 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a 22 dic 22

Invicta Trolley Benin Eco-Material, Viola. 35 Litri. 2In1 Zaino con Sollevamento Spallacci per Uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 71,59 € – invece di 89,90 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Invicta Trolley New Tech, Roses, Rosa. 3in1 Zaino Sganciabile, Scuola & Tempo Libero In offerta a 90,55 € – invece di 109,90 €

sconto 18% – fino a 22 dic 22

JanSport SuperBreak One, Zaino grande, 25 L, 42 x 33 x 21 cm, rosso vichingo In offerta a 16,99 € – invece di 30,00 €

sconto 43% – fino a 22 dic 22

JanSport SuperBreak One, Zaino grande, 25 L, 42 x 33 x 21 cm, nero In offerta a 21,99 € – invece di 30,00 €

sconto 27% – fino a 22 dic 22

JanSport Big Student, Zaino grande, 34 L, 43 x 33 x 25 cm, scomparto per laptop da 15 pollici, nero In offerta a 28,99 € – invece di 50,00 €

sconto 42% – fino a 22 dic 22

Jansport Zaino SuperBreak One, 42 x 33 x 21 cm, blu (blu marino) In offerta a 21,99 € – invece di 30,00 €

sconto 27% – fino a 22 dic 22

Kipling Supertaboo, Zaino Unisex Adulto, Nero (True Black), 15x24x45 centimeters W x H L In offerta a 18,54 € – invece di 29,90 €

sconto 38% – fino a 22 dic 22

Kipling Seoul, Luggage Borsa Messenger Unisex Adulto, Grigio., 16 x 25.5 35 cm L W H In offerta a 41,65 € – invece di 85,00 €

sconto 51% – fino a 22 dic 22

Kipling Seoul, Luggage Borsa Messenger Donna, Nero (Black Noir), Taglia unica In offerta a 44,05 € – invece di 85,00 €

sconto 48% – fino a 22 dic 22

Kipling SEOUL Zaino Casual, Donna, 44cm, 27 L, 0.65kg, Argento(Metallic Glow) In offerta a 62,03 € – invece di 99,00 €

sconto 37% – fino a 22 dic 22

Kipling Clas Seoul, Zaino Con Protezione Per Computer Portatile Unisex Adulto, Blu (True Navy C), Taglia unica In offerta a 66,42 € – invece di 95,00 €

sconto 30% – fino a 22 dic 22

Kipling Super Worker, Borsa A Tracolla Per Bagagli Donna, Peppery Nero, Taglia unica In offerta a 77,35 € – invece di 129,00 €

sconto 40% – fino a 22 dic 22

Kipling SEOUL Zaino Casual, Donna, 44cm, 27 L, 0.65kg, Blu(Active Denim) In offerta a 53,19 € – invece di 99,00 €

sconto 46% – fino a 22 dic 22

Kipling Seoul, Luggage Borsa Messenger Unisex Adulto, Blue 2., Taglia unica In offerta a 49,37 € – invece di 85,00 €

sconto 42% – fino a 22 dic 22

Kipling Asseni, Bagagli Borsa A Tracolla Donna, Nero (Black Noir), Taglia Unica In offerta a 44,09 € – invece di 85,00 €

sconto 48% – fino a 22 dic 22

Kipling SEOUL Zaino Casual, Donna, 44cm, 27 L, 0.65kg, Rosa(True Pink) In offerta a 48,95 € – invece di 95,00 €

sconto 48% – fino a 22 dic 22

Kipling Clas Seoul, Zaino Unisex Adulti, True Navy C, Taglia unica In offerta a 58,46 € – invece di 85,00 €

sconto 31% – fino a 22 dic 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).