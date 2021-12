Offerte Amazon 10 dicembre fino al 56% su Apple, Avantree, Crucial, Duracell, Bosch, Garmin, Huawei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 189,00 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 179,99 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Laccetto AirTag in pelle – Cuoio In offerta a 29,90 € – invece di 45,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1205,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Avantree Audikast Plus Class 1 Bluetooth 5.0 Trasmettitore per TV con Controllo del Volume, aptX Adattatore Audio Wireless a Bassa latenza per 2 Cuffie (Digitale Ottica SPDIF in/out, AUX, RCA, USB) In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino al 12 dic 21

Click qui per approfondire

Avantree DG45 Bluetooth 5.0 USB Dongle, Ricevitore Adattatore Chiavetta Bluetooth per PC Laptop, Trasferimento Wireless per Cuffie Altoparlanti Bluetooth Tastiera Mouse Stampanti, Windows 11/10/8.1/8 In offerta a 11,24 € – invece di 16,99 €

sconto 34% – fino al 12 dic 21

Click qui per approfondire

Neetto Tavolino da Letto Regolabile (Grande Taglia), Desk Porta Computer, Tavolino per Colazione a Letto, Tavolinetto per Divano, Porta Computer Porta Libri, Utilizzabile Anche per Ragazzi – TB101L In offerta a 37,49 € – invece di 54,99 €

sconto 32% – fino al 12 dic 21

Click qui per approfondire

Neetto Regolabile Tavolino per Letto, Vassoio da Letto per Computer, Ripiano Portatile Supporto Laptop Ripiegabile per Divano, Porta Notebook di qualità, Leggio per Ragazzi, per Pavimento In offerta a 33,74 € – invece di 49,99 €

sconto 33% – fino al 12 dic 21

Click qui per approfondire

Avantree Kit Vivavoce Bluetooth per Auto 4.0 Multipunto con Supporto per Aletta Parasole e Funzionalità GPS e Musica, Viva Voce per iPhone, Samsung, Smartphones – 10BP In offerta a 20,24 € – invece di 29,90 €

sconto 32% – fino al 12 dic 21

Click qui per approfondire

Bosch Professional Sistema 12V Trapano Avvitatore GSR 12V-15 Batteria 2×2.0 + Caricabatterie, Set Accessori 39 pezzi, in Borsa, Amazon Exclusive Set In offerta a 105,00 € – invece di 142,11 €

sconto 26% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Bosch Professional Distanziometro Laser GLM 30 (Campo di Misurazione: 0,15 ? 30 m, 2 Pile a Stilo da 1,5 V, Custodia Protettiva) In offerta a 54,90 € – invece di 90,75 €

sconto 40% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Bosch Professional 12V System Termocamera GTC 400 C 2 Batterie 12 V, Custodia, con Funzione App, Temperatura: da -10 °C a +400 °C, Risoluzione: 160 x 120 pixeli, Amazon Exclusive Set In offerta a 599,70 € – invece di 845,28 €

sconto 29% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Bosch Professional 18V System Trapano-Avvitatore a Percussione a Batteria GSB 18V-28, 1 Batteria 2.0 Ah e una di 4.0 Ah, Caricabatteria GAL 18V-20, Set Accessori 100 pezzi, Amazon Exclusive Set In offerta a 225,00 € – invece di 299,00 €

sconto 25% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 98,99 € – invece di 122,45 €

sconto 19% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 105,99 € – invece di 111,47 €

sconto 5% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 In offerta a 165,99 € – invece di 184,21 €

sconto 10% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 1 TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS In offerta a 115,99 € – invece di 132,21 €

sconto 12% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT250P2SSD8 SSD Interno, 250 GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 38,99 € – invece di 52,51 €

sconto 26% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 500 GB CT500P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS In offerta a 68,99 € – invece di 85,51 €

sconto 19% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 2 TB CT2000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS In offerta a 209,99 € – invece di 316,89 €

sconto 34% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8 2 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 In offerta a 330,99 € – invece di 378,18 €

sconto 12% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 104,99 € – invece di 140,75 €

sconto 25% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Crucial CT2000X8SSD9 X8 2TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A In offerta a 222,99 € – invece di 301,03 €

sconto 26% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Dell PC Desktop I5 7010 SFF (Desktop pc Intel Core i5-3470- 3.2 GHz, 16GB de RAM, SSD 240 GB, DVD, Licenza Windows 10 Pro) (Ricondizionato) In offerta a 190,40 € – invece di 249,00 €

sconto 24% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Duracell – 2032, Batteria Bottone al litio 3V, confezione da 8, con Tecnologia Baby Secure per l’uso su chiavi con sensore magnetico, bilance, elementi indossabili (DL2032/CR2032) In offerta a 6,39 € – invece di 13,99 €

sconto 54% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Duracell – NUOVO Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 36, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 19,49 € – invece di 27,90 €

sconto 30% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Duracell – Rechargeable AAA 750mAh, Batterie Ministilo Ricaricabili 750 mAh, confezione da 8 In offerta a 11,09 € – invece di 19,90 €

sconto 44% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Duracell – NUOVO Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 36, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 19,49 € – invece di 27,90 €

sconto 30% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Duracell Power Bank – 10050 mAh, Caricatore Portatile con USB C e Ricarica Rapida IN/OUT (Power Delivery 18 W e Quick Charge 3.0), per iPhone, Samsung, Huawei e Dispositivi Alimentati via USB In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Duracell Power bank 20100 mAh, caricatore portatile con tecnologia di ricarica rapida IN / OUT (Power Delivery 30W e Quick Charge 3.0 18W) per smartphone, e altri dispositivi alimentati via USB In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Garmin Instinct Solar, Tidal Blue – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport In offerta a 249,90 € – invece di 399,99 €

sconto 38% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Instinct Solar Tactical, Moss – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, App Multisport e Funzioni Tattiche In offerta a 299,90 € – invece di 449,99 €

sconto 33% – fino al 20 dic 21

Click qui per approfondire

Guzzini Energy On The Go Bottiglia Termica da Viaggio, 7.3 x 21.2 cm, Bianco (White) In offerta a 13,59 € – invece di 24,00 €

sconto 43% – fino al 13 dic 21

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Marrone (Pebble Brown) In offerta a 109,90 € – invece di 249,90 €

sconto 56% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

HUAWEI FreeBuds 4 Auricolari con Design Open-Fit Wireless Bluetooth, Adattatore AP52, Cancellazione del Rumore Attiva Ibrida, Triplo Microfono, Connessione Audio Intelligente, Silver Frost In offerta a 89,90 € – invece di 149,00 €

sconto 40% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Huawei FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Argento (Frost Silver) In offerta a 99,90 € – invece di 179,00 €

sconto 44% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White In offerta a 79,90 € – invece di 129,90 €

sconto 38% – fino al 19 dic 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite 75t Auricolari, Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e lunga durata della batteria per chiamate e musica autenticamente wireless, nero titanio In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino al 25 dic 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 75t Auricolari, Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica, Nero titanio In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino al 25 dic 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 25 dic 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – grigio In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 25 dic 21

Click qui per approfondire

Lenovo, Mini PC, Desktop Computer, ThinkCentre M93p USDT Tiny Intel Core i5 240GB SSD Hard Disk 8GB memoria Win 10 Pro (Ricondizionato) In offerta a 145,50 € – invece di 229,00 €

sconto 36% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Lenovo PC ThinkCentre M700 SFF – Intel Core i5-6400 16GB DDR4 Ram 480GB SSD Win 10 Pro (Ricondizionato) In offerta a 255,00 € – invece di 499,00 €

sconto 49% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Lenovo ThinkCentre M93p USDT Tiny Quad Core i5-4590T 8GB 256GB SSD Win 10 Pro WiFi Mini PC (Ricondizionato) In offerta a 156,75 € – invece di 345,00 €

sconto 55% – fino al 23 dic 21

Click qui per approfondire

Notebook Lenovo SSD Intel i5 10th 4CORE, Display FULL HD 1920×1080 Led da 15,6″ Ram 8Gb DDR4, SSHD 1256Gb, wifi, webcam, Bt, 3 usb, Win11 Pro, Office 2021, Pronto All’uso immediato, Garanzia Italia In offerta a 669,00 € – invece di 799,00 €

sconto 16% – fino al 15 dic 21

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU446EXR Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Rosso In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU446EXG Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Grigio In offerta a 48,99 € – invece di 89,99 €

sconto 46% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TGD310JTS Telefono Cordless Digitale Singolo, LCD Monocromatico Bianco, Schermo e Tasti Retroilluminati, Suoneria Polifonica, Blocco chiamate Indesiderate, Bianco Perla In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 16 dic 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).