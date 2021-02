Offerte Amazon 10 febbraio fino al 53%: Fire TV, Echo, Acer, Vodafone, Zens, SBS, Bosch

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta alcuni prodotti di queste pagine:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

DJI Mavic Mini Combo Drone Leggero e Portatile, Batteria 30 Minuti, Distanza 2 Km, Gimbal 3 Assi, 12 MP, Video HD 2.7K, EU Plug In offerta a 395,99 € – invece di 499,00 €

sconto 21% – fino al 10 febbraio

Nuovo Echo (4ª generazione), Bianco ghiaccio + Philips Hue White Lampadina In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 10 febbraio

DJI Osmo Action Cam, Camera Digitale con Doppio Display, Fino a 11 m, Resistente all’Acqua, Foto e Video in 4K HDR, 12MP, 145° Camera Angolare, Nero In offerta a 249,99 € – invece di 310,66 €

sconto 20% – fino al 10 febbraio

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Batteria 15 h, Raggio 45 m, Portatile con Power Up, Rosso In offerta a 111,30 € – invece di 185,00 €

sconto 40% – fino al 10 febbraio

Vodafone V-Multi Tracker, localizzatore GPS multiuso con Bluetooth e SIM integrata per Borsa, Cane, Computer Portatile, Chiavi, bianco/nero In offerta a 39,62 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino al 20 feb 21

APEMAN Action Cam A80, 4K 20MP WiFi Impermeabile 40M 4XZoom Fotocamera Subacquea Digitale, Gyro Stabilizzazione con Correzione della Distorsione Videocamera, Custodia per Trasporto In offerta a 63,34 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 21

Duracell Powerbank 10.050 mAh, Caricatore Esterno per Smartphone e Dispositivi USB In offerta a 29,50 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino al 21 feb 21

ZENS iPhone 12 Starter Pack con 10W Wireless Charger, QC 3.0 & 18W PD USB-C spina di alimentazione (EU), cavo USB-A a Micro-USB (Apple & Samsung Fast Charging, 5mm di spessore, Superficie antiscivolo) In offerta a 40,00 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 21 feb 21

Acer KG251Q Monitor per Gaming FreeSync da 24.5″, Display Full HD 1920 x 1080, 240 Hz, ZeroFrame, 1 ms MPRT, Luminosità 400 cd/m², HDMI 1.4, HDMI 2.0, DP 1.2, Audio Out Speaker Integrati, Nero In offerta a 279,90 € – invece di 300,00 €

sconto 7% – fino al 28 feb 21

Acer KG251QJbmidpx Monitor Gaming FreeSync, 24,5″, Display Full HD, 144 Hz, 1 ms, 16:9, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2, Lum 400cd/m2, Zero Frame, Audio In/Out, Speaker Integrati, Cavi DVI, DP, Inclusi, Nero In offerta a 189,90 € – invece di 209,90 €

sconto 10% – fino al 28 feb 21

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 17 feb 21

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 17 feb 21

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al 17 feb 21

TCL TS8011 Soundbar 2.1 canali con subwoofer integrato ? Fire TV Edition In offerta a 99,00 € – invece di 209,99 €

sconto 53% – fino al 16 feb 21

SBS Speaker Bluetooth 3 W, Porta Micro USB per la Ricarica ed Entrata AUX, BT 4.2, Arancione In offerta a 13,90 € – invece di 24,99 €

sconto 44% – fino al 10 feb 21

Ring Video Doorbell 3 Plus – Video in HD, rilevazione di movimento avanzata, anteprime di 4 secondi e facile installazione In offerta a 179,00 € – invece di 229,00 €

sconto 22% – fino al 22 feb 21

Ring Video Doorbell Pro con alimentatore plug-in, video in HD a 1080p, comunicazione bidirezionale, Wi-Fi, rilevazione di movimento, Include un periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Ring Protect Plan In offerta a 169,00 € – invece di 249,00 €

sconto 32% – fino al 22 feb 21

Ring Video Doorbell 3 | Videocitofono in HD, rilevazione avanzata del movimento e facile installazione In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al 22 feb 21

Ring Video Doorbell Pro con alimentatore e Ring Chime, video in HD a 1080p, comunicazione bidirezionale, Wi-Fi, rilevazione movimento | Con un periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Ring Protect Plan In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al 22 feb 21

AMANKA Lampada da Scrivania LED,Lampada Scrivania Ricaricabile di Protezione degli Occhi con Batteria Ricaricabile 4000mAh con Sensore Tattile e 3 modalità per Leggere, Studio, Lavorare In offerta a 15,19 € – invece di 23,99 €

sconto 37% – fino al 10 feb 21

OMRON X7 Smart Misuratore di Pressione da Braccio, Rilevatore di Fibrillazione Atriale, Bluetooth e Bracciale Intelli Wrap, Bianco In offerta a 74,90 € – invece di 89,00 €

sconto 16% – fino al 14 feb 21

OMRON X2 Basic Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 14 feb 21

OMRON Healthcare VIVA Bilancia Smart e Misuratore della Composizione Corporea Bluetooth, con Calcolo di Grasso Corporeo, Peso, Grasso Viscerale, Muscolatura Scheletrica, Metabolismo Basale e BMI In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 21

OMRON RS1 Misuratore di Pressione da Polso, da Usare a Casa e in Viaggio In offerta a 23,90 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 14 feb 21

OMRON Healthcare A3 Complete Kit Accessori In offerta a 17,79 € – invece di 24,90 €

sconto 29% – fino al 14 feb 21

OMRON Gentle Temp 720 Termometro Digitale Frontale Senza Contatto, 3 in 1, Misura la Temperatura della Fronte, delle Superfici e dell’Ambiente In offerta a 47,99 € – invece di 64,99 €

sconto 26% – fino al 14 feb 21

Bosch Home and Garden PLR 50 C Distanziometro Laser Campo di Misurazione 0.05-50 m, Schermo Touchscreen, Confezione in Cartone, 0.1 W, 4.5 V, Verde, m In offerta a 72,80 € – invece di 149,95 €

sconto 51% – fino al 10 feb 21

Bosch Idropulitrice EasyAquatak120, 3 Ugelli, Alta Pressione, Filtro Trasparente, Cavo e Tubo Flessibile 5 m, cartone, 1500 watt, pressione: 120 bar, portata massima: 350 l / h) In offerta a 83,92 € – invece di 109,90 €

sconto 24% – fino al 10 feb 21

Bosch Home and Garden 603354000 Levigatrice Palmare, 80 W, 230 V, Blu/Rossono, 1 Pezzo In offerta a 39,59 € – invece di 60,99 €

sconto 35% – fino al 10 feb 21

Bosch Home and Garden 06033A7000 Sega Universale, 710 W In offerta a 76,64 € – invece di 99,95 €

sconto 23% – fino al 10 feb 21

Bosch Home and Garden PTK 14 EDT Graffatrice Duo Tac Verde In offerta a 87,43 € – invece di 99,95 €

sconto 13% – fino al 10 feb 21

Bosch Home and Garden 0600853600 Biotrituratore Elettrico, 2200 W In offerta a 213,36 € – invece di 269,90 €

sconto 21% – fino al 10 feb 21

Bosch 600833102 Tosaerba e Sfoltirami a Batteria Isio Set, 3.6 Volt, Lunghezza Lama Arbusti/Erba 12 cm/8 cm, in Cartone, Nero/Verde In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional 0601231001 Multitool GOP 40-30, Starlock Plus, in Valigetta L-BOXX, 400 W, 230 V, Blu In offerta a 200,00 € – invece di 399,30 €

sconto 50% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional Treppiede per Laser e Livelle BT 150 (Altezza: 55?157 cm, Filettatura: 1/4″) In offerta a 43,45 € – invece di 59,29 €

sconto 27% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional Distanziometro Laser GLM 30 (Campo di Misurazione: 0,15 ? 30 m, 2 Pile a Stilo da 1,5 V, Custodia Protettiva) In offerta a 64,64 € – invece di 90,75 €

sconto 29% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional 1600A016BU Set Chiavi Fisse e Ad Anello da 10 Pezzi con Cricchetto, 8-19 mm, Acciaio al Cromo Vanadio, Borsa da Trasporto In offerta a 84,50 € – invece di 122,00 €

sconto 31% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional 06019H8002 Avvitatore GSR 12V-35 System, 2 batterie da 3.0 Ah, Coppia Materiale Duro/Morbido: 35/20 NM, in Valigetta L-BOXX, 12 V, luce a LED In offerta a 164,18 € – invece di 264,99 €

sconto 38% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional 06012A2300 Levigatrice Orbitale GSS 160-1 A Multi, Ø Orbita 1.6 mm, in Valigetta L-BOXX, 180 W In offerta a 124,18 € – invece di 205,70 €

sconto 40% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional 12V System Rilevatore D-tect 120 (1 batt. 12V, rilevamento max. tubi in plastica/sottostrutture/cavi sotto tensione/metalli magnetici/ non magnetici: 60/38/60/120/120 mm, L-BOXX) In offerta a 224,80 € – invece di 381,15 €

sconto 41% – fino al 10 feb 21

Bosch Professional 18V System Trapano Avvitatore con percussione a Batteria GSB 18V-110 C (110 Nm, 2100 rpm, modulo Connectivity, batterie non incluse, in L-BOXX) In offerta a 187,98 € – invece di 274,00 €

sconto 31% – fino al 10 feb 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).