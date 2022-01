Offerte Amazon 10 gennaio fino al 43% su Apple, Lexar, SanDisk, WD, Huawei, Logitech, Wacom

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 729,00 € – invece di 819,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 22,99 € – invece di 25,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 32 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 28,49 € – invece di 49,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 154,19 € – invece di 260,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 240,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bastone Selfie Wireless, 4 in 1 Asta Selfie Stick Bluetooth con Luce Treppiede per Camera Gopro 3,7-6,8 Pollici Cellulare iPhone 11 XS Max XR x 8s Samsung Galaxy s20 s8 Huawei P40 P30 PRO In offerta a 6,59 € – invece di 10,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cavo USB Type-C to Type-C, INIU [2 Pezzi 2+2m] 100W PD 5A Cavo USB C USB C QC4,0 Nylon di Ricarica Rapida Tipo C a USB C compatibili con Samsung S21 S20 Note iPad MacBook Pro Huawei Xiaomi Nintendo. In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore per Apple Watch,Caricatore per orologio,MFi Caricatore Magnetico per iWatch 1M/3.3FT,Caricabatterie per Apple Watch Cavo per Compatibile con iWatch Series 7/6/SE/5/4/3/2/1 In offerta a 8,99 € – invece di 9,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Supporto in alluminio, regolabile, portatile, per laptop, con ventola per CPU, argento In offerta a 19,99 € – invece di 32,77 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUAWEI MateView 28″ (71,63 cm) 4K + UHD IPS, 98% DCI-P3, design sottile, Smart Bar (3840 x 2560, 3:2, HDR 400, HDMI, Full Function USB-C), Eye Comfort, argento, 30 mesi di garanzia In offerta a 655,02 € – invece di 655,02 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black) In offerta a 40,99 € – invece di 69,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 67,49 € – invece di 103,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom One By Wacom Medium Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook, Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 73,48 € – invece di 79,90 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Trust Primo Borsa Trasporto per Laptop da 16 Pollici, Nero In offerta a 11,99 € – invece di 13,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Pinze Multiuso, Martello Multiuso 36 in 1 acciaio inossidabile, inclusi martello e chiave a fiocco di neve, coltello, Riparazioni di emergenza durante l’escursionismo e il campeggio In offerta a 26,98 € – invece di 32,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Akofon – 20 Mascherine FFP2 Nero Certificate CE Mascherina Antipolvere a 5 Strati Maschera Di Protezione Respiratoria con Alta Efficienza di Filtraggio In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HOME KOKO LOOK Mascherine FFP2 Made In Italy Certificate Ente Certificatore Italiano ITEC Conforme EN 149:2001+A1:2009 Confezionate Singolarmente In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eurocel Cf 6 Nastro Da Imballo Europp31 In offerta a 6,95 € – invece di 6,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania AiTech Dal Design Intramontabile, Con Led a 5 Temperature e l’intensità Regolabile. La Lampada Scrivania Offre Ricarica Wireless, Timer, Protezione Occhio e Touch Comand. (Nero) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 27,87 € – invece di 33,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED RGB 15m, Smart LED Striscia Controllo App Bluetooth LED Strisce Luci Dimmerabile Colorati, 64 Scene Sincronizza Musica Multicolore per Festa, Cucina, Camera da Letto, Cucina, Deco In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TONOR PC Microfono USB Cardioide Condensatore per Computer Gioco Mic Plug & Play con Treppiede e Filtro Pop per Registrazione Vocale, Podcasting, Streaming, Video di Youtube per Laptop PC Desktop In offerta a 27,19 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

M-Audio M-Track Solo – Interfaccia audio USB per la registrazione, lo streaming e il podcasting, con ingresso XLR, di linea e DI e suite software In offerta a 45,00 € – invece di 49,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).