Offerte Amazon 10 giugno fino al 40%: Anker, Neato, D-Link, Seneo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte su diversi prodotti Olympus, TomTom, Einhell, TCL, Ugreen.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C In offerta a € 79,99 – sconto 20%

ZOLO Auricolari Bluetooth Liberty, Bluetooth 5.0 e tecn. Driver in Grafene e Autonomia di 100 Ore, Cuffie Bluetooth Resistenti al Sudore con Intelligenza Artificiale, Telefonate Vivavoce Stereo In offerta a € 64,99 – sconto

Anker PowerCore II 10000 Caricabatteria Portatile Ultra Compatta, Nuovo Power IQ 2.0 (Fino a 18W in Uscita), Caricatore Power Bank con Ricarica Veloce per iPhone, Samsung Galaxy e Molti Altri In offerta a € 20,79 – sconto 20%

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct MacBook, con Porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione Alimentazione 100 W), Porta HDMI 4K, Porta Dati USB C e USB A 3.0, Lettore schede SD e microSD In offerta a € 31,99 – sconto 20%

Anker Altoparlante Bluetooth Soundcore (Speaker Portatile Senza Fili e Microfono Incorporato con Doppia Cassa, Audio di Alta qualità con Bassi Puliti e Incredibile Durata di Riproduzione di 24 Ore) In offerta a € 27,99 – sconto 20%

Anker AK-A2524011 PowerWave – Caricabatterie Ultra Veloce Senza Fili, 10 W, Certificato Qi, Compatibile con iPhone XR/XS Max/XS/X/8/Plus, Tecnologia di Ricarica Rapida per Galaxy S9/S8/ecc. In offerta a € 17,59 – sconto 20%

Anker Batteria Portatile USB PowerCore 10000 – Caricabatteria Portatile da 10000 mAh Ultra Compatta – Batteria Esterna Power Bank Alta Capacità per Huawei, Samsung, iPhone, Asus, LG e Altri In offerta a € 18,39 – sconto 20%

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico In offerta a € 399,99 – sconto 20%

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, ricarica veloce wireless da 10W per Samsung Galaxy, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, caricatore wireless Qi da 7.5W per iPhone (Nero) – In offerta a € 66,49 – sconto 34%

Anker – Caricatore USB C PowerPort PD 2 da Parete, 30 W, Dual Port con 18 W Power Delivery per MacBook PRO/Air 2018, iPad PRO 2018, iPhone X / 8/8 Plus e con 12 W PowerIQ per Samsung S9 / S9+, ECC. In offerta a € 19,99 – sconto 33%

Robot Aspirapolvere eufy RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza In offerta a € 142,99 – sconto 21%

Anker PowerPort Speed 5 Caricatore da Parete 63W con Doppia Porta Quick Charge 3.0 per Samsung Galaxy S7/S6/edge/edge+,Note 4/5,LG G4/G5, HTC one M8/M9/A9,Nexus 6 e con PowerIQ per iPhone,iPad e altri In offerta a € 29,99 – sconto 40%

Anker PowerWave+ Pad con Supporto Orologio, Caricatore Wireless Certificato Qi 2 in 1 con Supporto per Apple Watch 4/3/2, Ricarica Rapida per iPhone XS/XS Max/XR/X/8 (Senza caric. per Apple Watch) In offerta a € 29,99 – sconto 25%

Cuffie Bluetooth Soundcore Life Q20, cuffie bluetooth over ear ANC, 30 ore di riproduzione, audio hi-res, bassi profondi, memory foam, cuffie sovrauricolari wireless da viaggio, lavoro e treno In offerta a € 49,99 – sconto 24%

Anker Hub 5 in 1 C Dati USB Premium con 1 HDMI Output, 1 porte Ethernet e 3 porte USB 3.0, 10/100/1000 Mbps per MacBook Pro 2016/2017, Chromebook, XPS In offerta a € 49,99 – sconto 38%

GL.iNet GL-MT300N-V2 Mini Travel Router, WiFi Converter, OpenWrt Pre-Installed, Repeater Bridge, 300Mbps High Performance, OpenVPN Client In offerta a € 18,27 – sconto 20%

D-Link DCS-8000LH Mini Telecamera HD Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, Streaming 720p HD In offerta a € 38,39 – sconto 20%

Neato Robotics D750 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Vita della batteria: 120 min, Wi-Fi & App In offerta a € 479,90 – sconto

LarmTek Webcam 1080P con microfono e cover per privacy,Videocamera USB per webcam,Webcam streaming HD per PC desktop e laptop con microfono – In offerta a € 36,45 – sconto 34%

LarmTek Webcam1080P con Microfono e Coperchio di Protezione dei Dati,videocamera USB per Webcam,Webcam per Streaming HD di Computer per PC Desktop e Laptop con Microfono In offerta a € 37,13 – sconto 32%

GEEKOTO Treppiede Fotocamera 190cm con Colonna Centrale Trasversale, Cavalletto Monopiede Alluminio con 360° Testa a Sfera, 1/4” Piastra a Sgancio Rapido per DSLR Canon Nikon Sony Camera fino a 12kg In offerta a € 110,49 – sconto 15%

Caricatore Wireless, Seneo Caricabatterie Wireless 3 in 1, Modalità Comodino per iWatch Series 5/4/3/2/1 e AirPods Pro, Ricarica Rapida Wireless da 7.5W per iPhone 11/Pro Max/XS/XR (Senza Cavo iWatch) In offerta a € 21,24 – sconto 21%

1byone Antenna DVBT2 con amplificatore DVB-T2/DVB-T Antenna 4 K HD Indoor Terrestre Digitale Antenna per TV/Reciever Piccolo piatto finestra/Parete Antenna per Ricezione TV Senza Cavo In offerta a € 16,14 – sconto 15%

