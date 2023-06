Offerte Amazon 10 giugno fino al 41% su Apple, Samsung, Crucial, Logitech, Belkin, Garmin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 909,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Samsung Galaxy A14 Smartphone Android, Display LCD FHD+ 6.6″, 4GB RAM, 64GB Memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Black [Versione italiana] In offerta a 130,80 € – invece di 209,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial X8 da 1TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT1000X8SSD9 In offerta a 90,00 € – invece di 145,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech POP Keys Tastiera Meccanica Wireless con Tasti Emoji Personalizzabili, Design Compatto Durevole, Connettività Bluetooth o USB, Compatibilità Multidispositivo e OS, Layout Italiano, Daydream In offerta a 69,99 € – invece di 119,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Edge 530, Ciclocomputer GPS, Cartografico, Display 2,6″ a colori, Interfaccia a pulsanti, Navigazione, Allenamenti, ClimbPro, Strada & MTB, Autonomia 20 ore In offerta a 211,44 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin BoostCharge Caricabatteria da Parete da 25 W con PPS, USB-C PD, Caricabatteria Rapido per iPhone, Samsung, Galaxy Tab, iPad e Altri Dispositivi, Bianco In offerta a 17,90 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

CIRYCASE Luci Bici Anteriori & Posteriori, USB Ricaricabile Luce Bici Super Luminosa, Impermeabile IPX6 Luci Bicicletta LED per Guida Notturna, 8+12 Modalità di Illuminazione, Maggiore Durata Batteria In offerta a 15,95 € – invece di 16,79 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Miracase 【2023-2a Generazione】 Porta Cellulare Auto e Supporto Telefono Flessibile per la Ventilazione Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone Serie 13/14 e Samsung In offerta a 13,29 € – invece di 13,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Tryone Supporto Tablet Poggiatesta Auto, estensibile supporto per tablet per sedile d’auto per iPad/Samsung Galaxy Tab/Amazon Kindle Fire HD/Nintendo Switch/Altri ecc di 4,7-11 pollici (Nero) In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Cinati Porta Cellulare da Auto, Supporto Smartphone per Auto cruscotto di auto Silicone antiscivolo, Supporto Auto per iPhone 11 Pro Max XS Max X XR 8 /Samsung Galaxy/Huawei/One Plus/Sony /GPS/Xiaomi In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

OTTOCAST-Android-Auto-Wireless-Adattatore-Adapter Senza Fili AA Dongle Plug & Play Adatto Androidauto Activator per Auto Con Funzione Android Auto Cablata In Fabbrica(Anno Di Produzione: 2016-2023) In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

K-Bright Lampada LED Dimmerabile da tavolo in alluminio, H38cm,Ricaricabile Colore luce calda Per interni/esterni Lampada da tavolo con base di ricarica a contatto (grigio scuro) [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Mixroom – Zaino Monospalla Porta Tablet Borsa Zainetto borsello a Tracolla per Uomo Z19 Nero In offerta a 19,90 € – invece di 21,90 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Marchpower 2 in 1 Ventilatore a Piantana Silenzioso 5 Velocità Oscillazione Altezza Regolabile Ventilatore Pieghevole con Telecomando, Ventilatore Ricaricabile a Batteria 7200mAh Ø10”/25CM con Borsa In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

SONGMICS GCM61C, Coperta da Picnic, in Pile, Impermeabile Unisex-Adult, Quadrati Rossi + Blu, 195 x 150 cm In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lepro Striscia LED 10M 600LED SMD2835, Dimmerabile, 24V, 1800lm, Bianco Freddo 6000K Nastro Luminoso LED per Decorazioni Interne/Feste/Natale, Strisce Kit Completo Alimentatore e Interruttore Dimmer In offerta a 22,09 € – invece di 29,99 €

sconto 26% – fino a 11 giu 2023

Lepro Striscia LED 10M 600LED SMD2835 Dimmerabile, 24W 1800lm Strisce LED, Nastro Luminoso Bianco Caldo 3000K per Decorazioni Interne/ Feste/ Natale, Kit Completo Alimentatore e Interruttore Dimmer In offerta a 22,09 € – invece di 29,99 €

sconto 26% – fino a 11 giu 2023

Sekey 130X220 cm Tendina Magnetica per Zanzariera, Ideale per Porte da Balcone, Cantine, Terrazze (Ritagliabile in Altezza e Larghezza), Facile da Montare, Colore: Nero In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 2023

Sekey Recinzione Copertura per Balcone Protezione della Privacy Schermo in Polyster Opaco, per Balcone Giardino terrazza, con Occhielli Corde e Fascetta, 90 x 600cm Taupe In offerta a 28,89 € – invece di 38,99 €

sconto 26% – fino a 12 giu 2023

Sekey Recinzione Copertura per Balcone Giardino Protezione della Privacy Schermo in HDPE Permeabile, Leggermente Trasparente, per Estate ed Inverno, con Fascette e funi, 75 x 500cm Antracite In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 2023

Sekey Recinzione Copertura per Balcone Giardino Protezione della Privacy Schermo in HDPE Permeabile, Leggermente Trasparente, per Estate ed Inverno, con Fascette e funi, 90 x 600cm Taupe In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 2023

Sekey Recinzione Copertura per Balcone Protezione della Privacy Schermo in Polyster Opaco, per Balcone Giardino terrazza, con Occhielli Corde e Fascetta, 75 x 600cm Bianca In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 2023

Sekey Recinzione Copertura per Balcone Protezione della Privacy Schermo in Polyster Opaco, per Balcone Giardino terrazza, con Occhielli Corde e Fascetta, 90 x 500cm Taupe In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 2023

LEVEL8 Valigia Bagaglio a Mano 55CM Valigia Trolley Rigido Ultra Leggero in ABS+PC Valigie con Chiusura TSA e 4 Ruote Doppie Girevoli, 55x37x25CM, 42L, Blu In offerta a 96,89 € – invece di 119,99 €

sconto 19% – fino a 11 giu 2023

LEVEL8 Valigia Bagaglio a Mano 55CM Espandibile Valigia Trolley Rigido Ultra Leggero in ABS+PC Valigie con Chiusura TSA e 4 Ruote Doppie Girevoli, 55x37x25CM, 42L, Nero In offerta a 106,37 € – invece di 139,99 €

sconto 24% – fino a 11 giu 2023

LEVEL8 Valigia Bagaglio a Mano 55CM Espandibile Valigia Trolley Rigido Ultra Leggero in ABS+PC Valigie con Chiusura TSA e 4 Ruote Doppie Girevoli, 55x37x25CM, 42L, Rosso In offerta a 107,39 € – invece di 139,99 €

sconto 23% – fino a 11 giu 2023

LEVEL8 Set di 3 Valigie Bagaglio a Mano Valigia Trolley Rigido Ultra Leggero in ABS+PC Valigie da Viaggio con Chiusura TSA e 4 Ruote Doppie Girevoli(Nero, 20″/24″/28″ Set) In offerta a 331,49 € – invece di 389,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).