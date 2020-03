Offerte Amazon 10 marzo fino al 75%: D-Link, accessori Apple, iPhone, Anker, Aukey

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

D-Link DVA-5593 Modem Router VoIP, Wi-Fi AC2200, Dual Band, 4 Porte LAN + 1 Porta WAN Gigabit, USB 3.0, EVDSL, Compatibile Fibra, FTTC/FTTH, Porta SFP per Terminazione Ottica In offerta a € 119,99 – sconto 40%

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-57239 Serie Strada Custodia Protezione di Classe per Apple iPhone X/XS, Beige In offerta a € 9,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-59924 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone X/XS, Nero In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-60133 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone XS Max, Espresso In offerta a € 14,99 – sconto 75%

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-60132 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone XS Max ,Nero In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

Otterbox 77-59971 Custodia per iPhone XS Max In offerta a € 14,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-54659 Custodia Serie Symmetry Clear Fine ed Elegante Posteriore per Samsung Galaxy S8, Trasparente In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-57456 Serie Clearly Protected Skin per Apple iPhone X, Trasparente In offerta a € 9,99 – sconto 41%

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-59924 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone X/XS, Viola – In offerta a € 14,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 77-59923 Serie Strada Folio Custodia Protezione di Classe per iPhone X/XS, Espresso In offerta a € 13,99 – sconto 72%

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

Otterbox Amplify Proteggi Schermo iPhone 11, Trasparente In offerta a € 21,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

OtterBox 78-51942 Serie Clearly Protected Skin + Vetro per Apple iPhone Xs, Trasparente In offerta a € 11,99 – sconto

– fino al 10-mar-20

Click qui per approfondire

11 in 1 Phone Kit Obiettivo Fotocamera , Universale 20x Teleobiettivo Zoom, Grandangolare,Macro,Fisheye,2x Teleobiettivo/Caleidoscopio/CPL/Stellare/Maschera Occhi/Treppiede/Remoto, For Smartphone In offerta a € 26,98 – sconto 10%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AKASO V1 WiFi Dash Cam con GPS, Dash Camera Full HD per auto con scheda di memoria da 16 GB inclusa, Monitor di parcheggio, G-Sensor con registrazione, super visione notturna e grandangolare 170 ° In offerta a € 62,99 – sconto 17%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

Anker Powerbank PowerCore 26800 – Batteria Esterna con 3 Porte USB e 2 Porte di Entrata Micro USB per RIcaricarsi più Velocemente – Power Bank Portatile per Smartphone Android, iPhone e Tanto Altro In offerta a € 35,71 – sconto 24%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a € 25,99 – sconto 35%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Custodia in Pelle (per iPhone 11 Pro Max) – Limone Scuro In offerta a € 47,03 – sconto 14%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11 Pro Max) – Blu Notte In offerta a € 38,12 – sconto 15%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11 Pro) – Blu Alaska – In offerta a € 37,53 – sconto 17%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Custodia Trasparente (per iPhone 11 Pro Max) In offerta a € 38,69 – sconto 14%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Custodia Trasparente (per iPhone 11 Pro) In offerta a € 36,45 – sconto 19%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Oro Rosa In offerta a € 452,23 – sconto

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple iPhone 7 Plus (128GB) – Argento In offerta a € 521,10 – sconto 10%

– fino a 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple iPod Touch (32GB) – Argento (Ultimo Modello) In offerta a € 206,99 – sconto 10%

– fino a 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Prolunga per alimentatore In offerta a € 22,50 – sconto 10%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

Apple Smart Battery Case (for iPhone XS Max) – Pink Sand In offerta a € 124,31 – sconto 17%

– fino al 16-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Adattatore HDMI a VGA 1080P Full HD Convertitore HDMI Maschio a VGA Femine per PC, Computer Portatili, HDTV, Xbox, TV Box ecc. – Nero In offerta a € 8,09 – sconto

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Altoparlante Bluetooth 4.2 con 20W Driver, 12 Ore di Utilizzo e Superficia in Tessuto per iPhone, iPad, Echo DOT, Samsung, Android Cellulari e Altri Dispositivi In offerta a € 44,99 – sconto 20%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB C a USB A [2m x 2] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S10+ S9 Note 9, Huawei, Nexus, Google Pixel 2 3 XL, LG G5, HTC, MacBook, Xiaomi In offerta a € 8,09 – sconto 10%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB Tipo C a USB A [2m x 2] Nylon Intrecciato Cavo USB C per Samsung Galaxy S10+ S10 S9 S8+ Note 9, Huawei P10, Nexus 6P 5X, Google Pixel, LG G5 V20, HTC 10 U11 ed Altri Dispositivi USB C In offerta a € 8,99 – sconto 10%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Wireless in Ear Hi-Fi Stereo IPX5 Impermeabili, Touch Control, Microfono Incorporato per iPhone, Samsung, Huawei, e Xiaomi In offerta a € 32,39 – sconto 19%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 3.0 4 Porte SuperSpeed 5Gbps in Alluminio con Cavo USB 3.0 100cm e LED Indicatore USB Hub per Apple MacBook, MacBook Air, MacBook PRO, iMac – Argento In offerta a € 14,44 – sconto 15%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB C 4 Porte USB 3.0 Adattatore USB C per MacBook PRO 2018/2017, iMac, Google Chromebook Pixel, dell XPS, ASUS ZenBook e Altri Dispositivi USB Type C In offerta a € 11,69 – sconto 10%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Porte, Batterie Esterne Compatto per iPhone, Samsung, Tablet In offerta a € 13,99 – sconto

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Power Bank 20000mAh Batteria Esterna con Ingresso Lightning + Micro USB, per iPhone X/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung S8/ S8+, Tablets ECC. In offerta a € 25,99 – sconto 32%

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Wireless con 18 Ore Playtime, CSR Core, A2DP, Microfono Incorporato, Musica Stereo con 3,5 mm Jack per Smartphone e Altri Dispositivi In offerta a € 15,29 – sconto

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”