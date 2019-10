Offerte Amazon 10 ottobre fino al 53%: iRobot, Trust, Anker, Aukey, Tomons, Moulinex

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

iRobot Roomba 960 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, Connessione Wi-Fi, Argento In offerta a 499 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Anker Powerbank PowerCore 13000 – Power Bank Tascabile Ultra-Compatto da 13000mAh a Ricarica Rapida PowerIQ e VoltageBoost per iPhone, Samsung, Huawei e Altri In offerta a 22,09 euro sconto 26% Click qui per approfondire

Luci per Bicicletta, OMERIL Luci Bicicletta LED Ricaricabili USB con Clacson, Luce Bici Anteriore e Posteriore Super Luminoso Luce Bici LED per Bici Strada e Montagna- Sicurezza per Notte In offerta a 13,59 euro sconto 32% Click qui per approfondire

DADYPET Fontanella per Gatti, Fontana per Gatti, Distributore di Acqua per Gatti, Grande capacità di Ricambio 2L, Automatiche e Silenzioso In offerta a 20,39 euro sconto 15% Click qui per approfondire

ESR Pellicola per iPhone 11 PRO Max/XS Max [2 Packs][Cornice di allineamento] Pellicola Vetro Temperato [Anti-Graffo/Olio] con 9H Durezza Protezione per Apple iPhone XS Max/iPhone 11 PRO Max. In offerta a 6,79 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Adattatore HDMI a VGA, Techole HDMI to VGA 1080p Full HD con Cavo di Audio e di Ricarica Micro USB, da HDMI a VGA per PC, Portatili, HDTV, Apple TV, PS4/3, XBOX e altri Dispositivi HDMI (Nero) In offerta a 7,30 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Luce Solare LED Esterno 118LED, Yacikos【Ultimi Risparmio Energetico Verde -1000 lumen】Lampada Solare con Sensore di Movimento 2200mAh Luci Esterno Energia Solare Impermeabile con 3 Modalità – 2 Pezzi In offerta a 22,10 euro sconto 24% Click qui per approfondire

Microfono Wireless Professionale, Microfono Bluetooth Wireless Senza Fili a 25 Canali UHF Set con Mini Ricevitore Portatile per Karaoke, Conferenze, Feste, Riunioni In offerta a 67,14 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB 3.0 A a USB C, 2 m di Nylon Cavo Type C Trasmissione e Ricarica per Samsung Note 8 / S8 , HUAWEI P10 , MacBook Pro 2016 , Google Pixel C , Nexus 6P, Nuovo Google Chromebook Pixel ed altri Dispositivi USB C – Nero In offerta a 7,22 euro sconto 20% Click qui per approfondire

ammoon Sistema di Chitarra Wireless Trasmettitore e Ricevitore Audio Digitale Batteria Ricaricabile Incorporata per Chitarra Elettrica In offerta a 40,79 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Tomons (Pacco da 2) Lampada da comodino con paralume in tela, Lampada da scrivania in legno massello per camera da letto, soggiorno – Bianco [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 35,99 euro sconto 16% Click qui per approfondire

AOFO Multipresa Ciabatta 3 Prese Elettriche 6 Porte USB 5V 3.4A Presa Multipla Protezione da Sovraccarico con 1.6 Metro Cavo Alimentazione Multi- socket per tablet iPhone TV Elettrodomestici ecc. In offerta a 17,84 euro ssconto 15% Click qui per approfondire

Moulinex OW240E Pain & Delices Macchina del Pane in Acciaio Inossidabile, con Funzione Yogurt, 20 Programmi Automatici di cui 3 Senza Glutine In offerta a 89,99 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Moulinex DD6558 Quickchef 3in1 Frullatore a Immersione, 3 Accessori, 1000 W, 0.8 Litri, Acciaio Inossidabile, 10 velocità, Nero In offerta a 39,99 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Trust Puntero Dispositivo per Presentazioni Laser Wireless, Nero In offerta a 16,59 euro sconto 53% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.