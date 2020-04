Offerte Amazon 11 aprile fino al 60%: Adobe, Ravensburger, House of Marley, Mad Catz

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che fino al 12 aprile restano in sconto anche diversi prodotti Kensington, Honeywell, LEGO, LG, Pattex, così come le offerte sulle memorie SanDisk e gli sconti Amazon su ebook e e-reader, oltre ai ribassi su LG Oled e Nanocell, Fellowes. E’ ancora attivo anche lo sconto da quasi 50€ su Adobe Photography Plan.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Tavolino Pc Pieghevole,Lega Di Alluminio Regolabile Compatto E Leggero, Vassoio Di Lettura Inclinabile Per Divano/libro/Rivista/Colazione (TYPE 2) In offerta a 32,99 € – sconto

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

USB 3.0 Super Speed Multi Card reader 7 in 1,lettore di schede esterno TF/SD | max-5Gbit/s | lettura in parallelo di più schede di memoria, Supporta SDXC, SDHC, MMC, CFI, CFII, MS ecc | LED di potenza In offerta a 14,44 € – sconto 15%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

HOMSCAM T2C Cuffie Bluetooth 5.0 QCY Auricolari Bluetooth Senza Fili Auricolari Wireless Stereo Sportivi in Ear con Custodia da Ricarica 800mAh Microfono Leggeri Hi-Fi per iPhone Huawei Xiaomi Samsung In offerta a 25,19 € – sconto 45%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

ValueTalks Protezione di Casco Bambini, Ginocchiere Gomitiere e Protezione Polso per Pattini a Rotella,Skateboard, Bicicletta, Hoverboard e Altri Sport Estremi In offerta a 19,54 € – sconto 19%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

TaoTronics Cuffie Bluetooth 5.0 Senza Fili Over-Ear 45 Ore Riproduzione Cancellazione Attiva del Rumore Pieghevoli Bassi Potenti Doppi Altoparlanti 40mm Microfono Integrato CVC 6.0 per Android iOS TV In offerta a 41,64 € – sconto 34%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

Alexa Diffusore Di aromi WiFi, Maxcio 400ML Profumatore Intelligente di Oli Essenziali Ad Ultrasuoni, Atomizzatore Elettrico, Timer, Funziona con Alexa/Google Home, Controllo Remoto, 7 Colore LED In offerta a 32,29 € – sconto 21%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

EZVIZ C6N telecamera Wi-Fi interno 1080p videocamera sorveglianza interno Pan/Tilt/Zoom compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a 33,49 € – sconto 44%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

EZVIZ telecamera da interno ip camera WiFi 1080P videocamera di sorveglianza interno visione notturna avviso movimento audio ad due vie grandangolare app mobile compatibile con Alexa modello CTQ2C In offerta a 37,49 € – sconto 38%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

CHAOYETECH Caricatore Wireless, Base di Ricarica Wireless Veloce 10W Qi-Certificato per iPhone 11,11 Pro,11 Pro Max,Xs MAX,XR,XS,X,8,8 Plus,AirPods Pro,Galaxy S10,S9,S9+,S8,Note 10,Note 9,Note 8 – In offerta a 18,23 € – sconto 24%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

PEYOU Cover per Apple Watch Series 5/Series 4 40mm (2 Pezzi), Proteggi Schermo iwatch 4 [Copertura Completa] [HD Clear] [Anti-Graffio] Custodia Morbida in TPU per Apple Watch Series 5/ Series 4 In offerta a 7,63 € – sconto 15%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

Xiaomi Aqara Smart Sensore di Temperatura e Umidità Pressione Atmosferica Monitor in Tempo Reale Casa Intelligente ZigBee WiFi Wireless Lavora con Mi Home App In offerta a 16,31 € – sconto 18%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

Holife Stazioni Saldanti, 60W Stazione Saldante Professionale con Regalabile 90℃-480℃, 5 Punte Sostituibili e Cavo di Stagno, Pompa Dissaldante, Pinzette Antistatiche In offerta a 39,94 € – sconto 15%

– fino al 11 aprile

Click qui per approfondire

Sennheiser PXC 550-II – Cuffie wireless pieghevoli con cancellazione del rumore e pausa intelligente, colore: Nero In offerta a 269,00 € – sconto 23%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie cablate, con Microfono, Diver da 40mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Blu/Legno In offerta a 19,99 € – sconto 60%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

Levigatrice a Secco, Tacklife PDS03A 800W Ф225mm Levigatrice per Muro con Luce LED e 12 Dischi Abrasivi, Raccolta Automatica della Polvere, 550-1900RPM, Borsa per Trasporto, Cavo da 4.5m In offerta a 118,99 € – sconto 41%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

Mad Catz R.A.T. 8+ mouse USB Ottico 16000 DPI Mano destra In offerta a 85,36 € – sconto

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

Fellowes 93804 Porta Tastiera, Grigio Grafite In offerta a 35,89 € – sconto 34%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 99,99 € – sconto

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

Ravensburger – Memory, Gioco da Tavolo – Tema: Avengers – In offerta a 10,61 € – sconto 20%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate – 3 Mesi + 3 Mesi Gratuito | Xbox One/Windows 10 PC – Codice download In offerta a 38,99 € – sconto 50%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Lampada da Comodino Ricaricabile con 3 Luminosità di Luce Calda e Luce Muliticolore Regolabile RGB Lampada Notturna con Panello di Controllo Tattile a 360 Gradi per Casa o Ufficio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 24,29 € – sconto 39%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 42W 4 Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S9 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air ecc. In offerta a 21,59 € – sconto 17%

– fino al 12 aprile

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”