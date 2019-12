Offerte Amazon 11 dicembre fino a metà prezzo: Huawei, strisce LED Philips Hue , Honeywell, Oral-B, Manfrotto, Trust, BTicino

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Honeywell T6 Termostato Programmabile Intelligente Wi-Fi, per dispositivi di tipo ON/OFF (24V e 230V) o di tipo OpenTherm, Con fili In offerta a € 134,99 – sconto 32%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Honeywell Y6R910RW8021 T6R Termostato Programmabile Intelligente Wi-Fi, Senza fili, Nero In offerta a € 134,99 – sconto 46%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Logitech MX Sound Altoparlanti Bluetooth con Design e Audio, 24 W In offerta a € 59,99 – sconto -42%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White And Color Lightstrip Striscia LED Smart da 200 cm + Estensione da 100 cm [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 49,99 – sconto

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Trust GXT 900 Kudos Mouse Gaming RGB, 100-15000 DPI, 7 Pulsanti, Nero In offerta a € 44,59 – sconto 26%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Manfrotto MKSCOMPACTLTBK Treppiede Compact Light Smart, con Testa a Sfera e Morsetto per Smartphone iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, Mirrorless, Compact Cameras, Alluminio, Nero In offerta a € 50,99 – sconto 16%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Manfrotto MKSCOMPACTACNBL Treppiede Compact Action Smart, con Testa Ibrida e Morsetto per Smartphone, per iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, CSC Mirrorless, Alluminio, Blu – In offerta a € 59,99 – sconto 16%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Manfrotto MKBFRLA4BK-BH Befree Advanced Treppiede da Viaggio, Chiusura Leva, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Portata fino a 8 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a € 152,99 – sconto 25%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Manfrotto MKSCOMPACTACNBK Treppiede Compact Action Smart, con Testa Ibrida e Morsetto per Smartphone, per iPhone, Samsung, Huawei, LG, Google Smartphones, DSLR, CSC Mirrorless, Alluminio, Nero In offerta a € 59,99 – sconto 16%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Huawei Freebuds 3 Auricolare, Bluetooth, Bianco In offerta a € 173,99 – sconto 3%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

BTicino S3713GBU Multipresa da Scrivania con Spina 10 A, 3 P30, 2 Prese USB, Interruttore, 2 m, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 24,99 – sconto 17%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

BTicino S3711DU Multipresa da Scrivania con Presa USB, 1.5A, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 16,99 – sconto 19%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 4000N CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile , 1 Manico Nero Connesso, 3 Modalità tra cui Sbiancante, Denti Sensibili e Protezione Gengive, 2 Testine di Ricambio In offerta a € 64,99 – sconto 52%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

ammoon Sistema di Chitarra Wireless Trasmettitore e Ricevitore 2.4G con 6 Canali Audio Ricaricabile per Chitarra Elettrica e Basso Elettrico In offerta a € 27,90 – sconto 25%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

De’Longhi EC685.M Macchina per caffè Espresso Manuale, 15 Bar, 1350 W, 1 Liter, Acciaio Inossidabile In offerta a € 142,99 – sconto 10%

– fino al 11-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi LED Smart Bulb White And Color Kit da 2 Lampadine, WiFi (Non Richiede HUB), Compatibile con Google Home, Alexa e Apple HomeKit, [Versione Italiana] E27, 10 W In offerta a € 42,99 – sconto

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Scopa Elettrica senza Fili, Filtro HEPA Lavabile, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, Montaggio a Parete, Autonomia 30 Minuti, Bianco [Versione Italiana] In offerta a € 219,99 – sconto

– fino a 15-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi YM-K1501 Bollitore Elettrico, Smart Kettle 1,5 L 1800 W con Connessione Bluetooth a Smartphone iOS e Android, 5 Cups, Acciaio Inossidabile, Bianco In offerta a € 44,99 – sconto

– fino a 15-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” Trolley Rigido con 8 Ruote, 55 cm, Dimensioni Standard per Cabina Aereo, Lucchetto TSA, Argento In offerta a € 179,99 – sconto

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a € 66,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO UHS-II 64 GB, Scheda di Memoria SDXC Classe 10, U3, velocità di lettura fino a 300 MB/s In offerta a € 99,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 34,49 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk High Endurance Scheda MicroSD per Videosorveglianza da 128 GB In offerta a € 36,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk SDCFXSB-064G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 64GB UDMA-7 120MB/S [Imballaggio Apertura Facile di Amazon] In offerta a € 47,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Loop 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 130 MB/s In offerta a € 36,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a € 29,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go Unità Flash da Backup, 128 GB per iPhone In offerta a € 53,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 128 GB per iPhone e iPad In offerta a € 52,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 / 90 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a € 31,49 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Sandisk Micro SD Extreme Pro Mobile Scheda di Memoria da 128GB XC, Lettore USB 3.0, Nero In offerta a € 149,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a € 52,99 – sconto

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”