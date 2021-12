Offerte Amazon 11 dicembre fino al 54% su Apple, Logitech, Amazon Basics, Bontec, Yi altri…..

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 3 (GPS, 42 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 199,00 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo In offerta a 134,86 € – invece di 149,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) – Azzurro Sierra In offerta a 1289,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Sierra In offerta a 1409,00 € – invece di 1409,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 559,00 € – invece di 559,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 949,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 874,98 € – invece di 899,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Crystal Black In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black In offerta a 59,99 € – invece di 99,00 €

sconto 39% – fino al scadenza sconosciuta

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 23,99 € – invece di 35,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Watch Lite – Smartwatch, Display LCD da 1,4″, Risoluzione 320×320, Blu (Navy Blue) In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Duracell – NUOVO Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 18, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 11,09 € – invece di 15,99 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 62,99 € – invece di 114,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 77,99 € – invece di 114,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater, Tasti Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 45,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Tavolino da PC Scrivania per Letto,Vassoio da Letto Colazione Pieghevole e Portatile PC Tavolino D’Appoggio in bambù con Fori di Raffreddamento,30x50x20 cm In offerta a 20,89 € – invece di 20,89 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno da 1 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 130,00 € – invece di 138,71 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 39,99 € – invece di 61,29 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 199,90 € – invece di 233,53 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Trust Gaming GXT 232 Mantis Microfono USB per Streaming, Shock-Mount, Filtro Pop e Treppiede, Microfono per PC, Computer, PS4, PS5, Podcast, Vlog – Nero In offerta a 26,00 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 65,99 € – invece di 103,99 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria In offerta a 44,04 € – invece di 48,99 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Bosch Professional Sistema 12V Trapano Avvitatore GSR 12V-15 (incl. batteria 2×2,0 + caricabatterie, set accessori 39 pz., in borsa) – Amazon Exclusive Set In offerta a 105,00 € – invece di 159,10 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Avvitatore Elettrico 6N.m, HYCHIKA Cacciavite Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Torcia, Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo, 36 Accessori, Custodia In offerta a 27,19 € – invece di 27,99 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

BTicino S3711DU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Presa USB, 1.5A, Cavo da 2 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 21,90 € – invece di 23,50 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Lightstrip, Kit base Striscia LED Smart da 2m + Lighting Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento Lampadine In offerta a 70,99 € – invece di 84,10 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Lighting Bridge 2.0 Controllo del Sistema, Senza Fili, Bianco + Hue White And Color Lightstrip, Kit Base Striscia LED Smart da 2m, con Bluetooth, 1600 Lumen [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 88,99 € – invece di 112,08 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Philips LED Faretto, Lampadina LED, Attacco GU10, 4.6 W, 355LM Equivalenti a 50 W, Luce Bianca Naturale Calda, Confezione di 6 pezzi [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 15,99 € – invece di 24,83 €

sconto 36% – fino al scadenza sconosciuta

Luce Notturna Bambini in Silicone Morbido Safe Lampada da Comodino 9 Colori con Telecomando Ricaricabile Luce Notturna LED per Regalo/Ufficio/Stanza/Camera/Soggiorno In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Lampada da notte a LED 3D – ZNZ 16 colori Lampada da tavolo a LED dimmerabile con telecomando per bambini, luci 3D Illusioni ottiche Lampada da tavolo per arredamento (Star Wars) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 21,99 € – invece di 23,99 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Govee Striscia LED RGBIC 5m Basic, Intelligente LED Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 18,70 € – invece di 21,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie alcaline Mono D, 1.5 volt, per uso quotidiano, confezione da 12 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 9,86 € – invece di 14,99 €

sconto 34% – fino al 12 dic 21

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, 2400 mAh (confezione da 12), pre-caricate In offerta a 13,13 € – invece di 18,19 €

sconto 28% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, 2400 mAh (confezione da 16), pre-caricate In offerta a 18,99 € – invece di 26,35 €

sconto 28% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Cavo HDMI ad alta velocità con tecnologia RedMere, 30,5 m In offerta a 41,40 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino al 12 dic 21

Amazon Basics – Cavo audio RCA da 2 maschi a 2 maschi, 4,57 metri In offerta a 15,89 € – invece di 21,54 €

sconto 26% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Mini microfono a condensatore da scrivania, Nero In offerta a 26,24 € – invece di 34,12 €

sconto 23% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Piedistallo per TV da 32? a 60? (da 81,3 cm a 152,4 cm), con meccanismo per ruotare lo schermo In offerta a 38,16 € – invece di 54,91 €

sconto 31% – fino al 12 dic 21

Amazon Basics, supporto a parete per TV da 50-85″, gamma Performance, inclinabile e con bracci concavi In offerta a 21,99 € – invece di 33,67 €

sconto 35% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics, supporto TV a soffitto, da 24 a 65 pollici In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 12 dic 21

Amazon Basics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 100 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine) In offerta a 20,99 € – invece di 32,50 €

sconto 35% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Recinzione in metallo per cani, pieghevole, per l?esercizio, 152,4 x 152,4 x 60,9 cm In offerta a 33,10 € – invece di 38,94 €

sconto 15% – fino al 12 dic 21

Amazon Basics Cavo di ricarica Lightning/USB-A, certificato MFi, in nylon intrecciato, per iPhone, oro rosa, 91,2 cm, confezione da 2 In offerta a 11,41 € – invece di 20,99 €

sconto 46% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Cavo di ricarica Lightning/USB-A, certificato MFi, in nylon intrecciato, per iPhone, grigio scuro, 1,82 m, confezione da 2 In offerta a 15,79 € – invece di 23,99 €

sconto 34% – fino al 16 dic 21

Amazon Basics – Caricabatterie per auto 9,6 A/48 W 4 porte USB per dispositivi Apple e Android, Nero/Rosso In offerta a 10,22 € – invece di 20,10 €

sconto 49% – fino al 12 dic 21

Amazon Basics – Caricabatterie USB-C (18W) con Power Delivery, USB-A (12 W) e cavo In offerta a 14,46 € – invece di 20,21 €

sconto 28% – fino al 16 dic 21

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg In offerta a 26,99 € – invece di 37,99 €

sconto 29% – fino al 13 dic 21

BONTEC Supporto per TV Pavimento per Schermo 30″-65″ Plasma, LCD, LED, 3D, Supporto TV da Terra con Staffa Girevole e 2 Ripiani in Vetro Temperatoper, Max VESA 600x400mm In offerta a 56,99 € – invece di 89,99 €

sconto 37% – fino al 13 dic 21

BONTEC Supporto Monitor da Scrivania in Vetro,Supporto per Monitor Regolabile in Altezza, Rialzo Monitor per Laptop, Computer, iMac, PC, Stampante, Alza monitor Fino a 40kg con 5x Velcro In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 13 dic 21

BONTEC Carrello di Presentazione per Computer Portatile in Piedi Compatto Ergonomico con 4 Rotelle Mobili e Regolabile in Altezza In offerta a 86,99 € – invece di 125,99 €

sconto 31% – fino al 13 dic 21

BONTEC 800mm Tavolo da Lavoro in Piedi con Vassoio della Tastiere, Regolabile in Altezza Postazione di Lavoro per Schermi di Computer e Laptop, Ergonomico Sit-Stand Desk Fino a 15kg, Nero In offerta a 97,49 € – invece di 138,99 €

sconto 30% – fino al 13 dic 21

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W420 x D235 x H104mm In offerta a 15,65 € – invece di 33,99 €

sconto 54% – fino al 13 dic 21

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W540 x D255 x H104mm In offerta a 25,49 € – invece di 36,99 €

sconto 31% – fino al 13 dic 21

BONTEC Supporto per Notebook Laptop inclinabile Tablet MacBook Pieghevole Ergonomico Stand per PC Portatile Angolo Regolabile fino a 15 pollici In offerta a 16,49 € – invece di 23,99 €

sconto 31% – fino al 13 dic 21

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermo 30-65 pollici LCD/LED/Plasma, Girevole Supporto TV da Terra con 3 Ripiani in Vetro Temperato, Max VESA 600x400mm In offerta a 64,49 € – invece di 88,99 €

sconto 28% – fino al 13 dic 21

BONTEC Staffa per montaggio a parete dell’altoparlante da scaffale laterale per il suono surround (1 paio nero) In offerta a 27,74 € – invece di 39,99 €

sconto 31% – fino al 13 dic 21

BONTEC tv wall mount per 27-55 pollici led lcd flat tv e curvo, girelle tilt estende doppio braccio full motion tv wall bracket contiene fino a 35 kg, include cavo hdmi, livella, max vesa 400x400mm In offerta a 24,74 € – invece di 35,99 €

sconto 31% – fino al 13 dic 21

BONTEC Universal satellite speaker staffa da parete a inclinazione regolabile (nero) In offerta a 10,49 € – invece di 15,99 €

sconto 34% – fino al 13 dic 21

YI Home Camera 1080p Kit da 4, Ip Camera Wifi Interno, Telecamera Wi-fi Interno con Rilevamento Smart,Visione Notturna non Invasiva,Notifiche Push,Audio Bidirezionale per telefono,laptop,pc desktop In offerta a 72,49 € – invece di 149,99 €

sconto 52% – fino al 13 dic 21

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 23,49 € – invece di 49,99 €

sconto 53% – fino al 13 dic 21

YI Videocamera Sorveglianza Interno WiFi 2K Dome U PRO Telecamera di Sicurezza Pan-Tilt Intelligenza Artificiale,Rilevamento Facciale/Umano/Sonoro/Movimento,Visione Notturna,Audio Bidirezionale In offerta a 33,99 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino al 13 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).