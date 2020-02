Offerte Amazon 11 febbraio fino al 47%: Anker, Soundcore, D-Link, Tecnoware, Andoer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. Per le offerte valide fino al 16 Febbraio vi rimandiamo all’elenco aggiornato di Lunedì su questa pagina con prodotti a marchio Amazfit, Spigen, Akaso.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Mini Telecamera Spia Nascosta,NIYPS Full HD 1080P Portatile Micro Spy Cam Sorveglianza con Visione Notturna,Sensore di Movimento y Batteria,Senza Fili Piccola Microcamere Spia per Esterno/Interno In offerta a € 28,99 – sconto 22%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, ricarica veloce wireless 10W per Samsung Galaxy, caricatore wireless Qi con ricarica da 7,5W per iPhone In offerta a € 69,99 – sconto 30%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

Soundbar da 2.1 canali integrati Soundcore Infini Pro con Dolby Atmos e subwoofer incorporati, impianto TV surround con pass-through HDR a 4K, HDMI ARC e streaming musicale wireless con Bluetooth 5 In offerta a € 199,99 – sconto 29%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

[Aggiornato] Speaker Bluetooth portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di riproduzione, associazione stereo WiFi, speaker da casa, esterno, viaggi In offerta a € 32,99 – sconto 37%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8600LH Telecamera di Sorveglianza da Esterno Full Hd, Audio Bidirezionale, Rileva Suoni e Movimenti, Bianco In offerta a € 109,99 – sconto 18%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

Vicsainteck Smartwatch, 1.4 ‘Grande Fitness Tracker Orologio Intelligente Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro Touch Impermeabile IP68 Pedometro Calorie Cronometro Display Sportivo Braccialetto In offerta a € 35,80 – sconto 20%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8300LH Videocamera Grandangolare 137° , (Wi-Fi, Full HD, Audio a due vie, Slot per Micro SD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa), visione notturna fino a 5 m, Bianco In offerta a € 69,99 – sconto 36%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS EXA PLUS 1000, Potenza 1000 VA, Studiato per Game PC e Console, Alta Silenziosità, Autonomia fino a 30 min, USB e Software Tecnomanager per WIN/MAC In offerta a € 164,99 – sconto 11%

– fino al 11-feb-20

Click qui per approfondire

Andoer Illuminazione Fotografico Set (2 * 135W Softbox Kit) – In offerta a € 59,39 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker – Caricatore USB C PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Compatto Power Delivery Typ-C, con indicatore LED, per iPhone XR/XS/Max/X/8, iPad PRO, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 PRO ECC. In offerta a € 15,99 – sconto 47%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker – Cavo da USB C a Lightning [certificato Apple MFi da 0,9 m] Powerline II per iPhone X/XS/XR/XS Max/8/8 Plus, supporta alimentazione (per l’uso con caricabatterie di tipo C) In offerta a € 11,99 – sconto 20%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker – Cavo da USB C a lightning, 91,44 cm, certificato Apple MFi, Powerline II, per iPhone X/XS/XR/XS max/8/8 plus, supporta l’alimentazione, per caricabatterie USB C In offerta a € 11,99 – sconto 20%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker AK-A2228011 Poverdrive Speed 2 – Caricatore da auto da 39 W, 2 porte, con Quick Charge 3.0 In offerta a € 14,99 – sconto 25%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a € 25,49 – sconto 15%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Caricabatterie Portatile 2 Porte USB PowerCore 20100 – Batteria Esterna Caricatore Portatile da 20100 mAh Ultra Compatto – Power Bank Alta capacità per Huawei, Samsung, iPhone X/8/8 Plus In offerta a € 29,99 – sconto 14%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Caricatore Wireless PowerWave 7.5 Stand, Qi-Certificato, Ricarica Veloce per iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, Xs, X, 8, Samsung Galaxy S10 S9 S8, Note 10 Note 9 e altri (nessun adattatore CA) In offerta a € 21,99 – sconto 12%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Cavo USB C a Lightning [90 cm, cert. Apple MFi] Cavo Powerline+ II in Nylon intrec. per iPhone X/XS/XR/XS Max/8/8 Plus, Supporta erog. Aliment. (per l’uso con caricab. Tipo-C) (Nero/Rosso) In offerta a € 17,09 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker PowerCore II 10000 Caricabatteria Portatile Ultra Compatta, Nuovo Power IQ 2.0 (Fino a 18W in Uscita), Caricatore Power Bank con Ricarica Veloce per iPhone, Samsung Galaxy e Molti Altri In offerta a € 21,36 – sconto 18%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker PowerCore Lite, Caricabatterie portatile da 10000 mAh con doppio ingresso di carica USB-C e Micro USB per Smartphone, 5V, 2.4A, Nero – In offerta a € 21,99 – sconto 19%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Soundcore PRO+ Speaker Bluetooth 25W con Bassi Superiori e Suono ad Alta Definizione – Speaker Bluetooth Premium Fino a 18 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua, con Tecnologia BassUp In offerta a € 63,99 – sconto 20%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Antenna TV Interna, TICTID Antenna TV Digitale da Interno, Antenna HDTV Sottile VHF/UHF/FM, Supporta 4K 1080P HD/VHF/UHF con Amplificatore del Segnale dell’amplificatore per Tutti i Tipi TV In offerta a € 17,99 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero In offerta a 239,99 € – sconto 31%

– fino al

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER ASD184K-QW Trapano/avvitatore Autosense™ 18V – 1.5AH in valigetta In offerta a 79,99 € – sconto 47%

– fino a

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.