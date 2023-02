Offerte Amazon 11 febbraio fino all’80% su Apple, WD, Otterbox, Proscenic, Moulinex, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – verde In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 970 € – invece di 1179,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1307,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1269,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Verde In offerta a 1199,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2336,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2866,36 € – invece di 3099,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 38‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3999,00 € – invece di 4249,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 549,99 € – invece di 589,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 108,00 € – invece di 119,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 890,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Fujifilm Digital X-T5 Fotocamera Mirrorless 40MP (Pixel Shift Multi Shot 160MP), Sensore X-Trans CMOS 5 HR, Stabilizzatore IBIS, Filmati 6.2K 30p, Mirino EVF, Schermo LCD 3″ tiltabile,Argento,16782272

In offerta a 1933,50 € – invece di 2039,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Mini for Mac – Tastiera wireless minimalista, compatta, Bluetooth, tasti retroilluminati, USB-C, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad, Italiano QWERTY – Grigio claro

In offerta a 71,99 € – invece di 129,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero

In offerta a 49,59 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Smart Air Quality Monitor – Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani

In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic LUMIX S DC-S5 – Fotocamera a baionetta 4K, sensore a L, logo V, resistente alla polvere e agli spruzzi, con batteria extra DMW-BLK22, colore: Nero

In offerta a 1599,99 € – invece di 1999,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 69,50 € – invece di 120,00 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Cover per iPhone 12 mini OtterBox Slim con MagSafe, cover ultrasottile, protettiva, leggera, testata 3x vs le norme anti caduta MIL-STD 810G, Nero/Grigio

In offerta a 7,90 € – invece di 39,99 €

sconto 80% – fino a 24 feb 23

Cover per iPhone X / iPhone Xs OtterBox Defender, resistente a shock e cadute, cover ultra robusta, testata 4x vs norme MIL-STD 810G,Nero

In offerta a 24,90 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 24 feb 23

Imou 1440P Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza Interno WiFi 2K+, Rilevamento Umano, Tracciamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Rotazione a 360° Compatibile con Alexa Ranger SE

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 12 feb 23

Imou 4MP Telecamera Wifi esterno con Visione Notturna a Colori, Telecamera WiFi di Sorveglianza IP66, Copertura Visiva a 360°, Rilevamento Umano con Faretto & Sirena, Audio Bidirezionale, Cruiser

In offerta a 49,99 € – invece di 159,99 €

sconto 69% – fino a 12 feb 23

Imou Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno 2MP, Videocamera Sorveglianza WiFi con 20m Visione Notturna a Colori, IP 65 Rilevamento Umano con Sirena & Faretto, Audio Bidirezionale, 2,4ghz Versa

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 12 feb 23

Proscenic i10 Aspirapolvere senza Fili, Scopa Elettrica Potente 25000Pa/Autonomia 50Min con Display Touch,per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali

In offerta a 135,15 € – invece di 199,00 €

sconto 32% – fino a 24 feb 23

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza

In offerta a 104,00 € – invece di 130,00 €

sconto 20% – fino a 24 feb 23

Bosch Professional 12V System Termocamera a infrarossi GIS 1000 C (1 batteria da 12 V + caricabatteria, con funzione app, intervallo di temperatura: da ?40 °C a 1.000 °C, in L-BOXX)

In offerta a 337,50 € – invece di 579,50 €

sconto 42% – fino a 19 feb 23

Meross 10A Interruttore domestico Wi-Fi, Smart Switch Intelligente Relé Wireless Universale, Funzione Timer, APP Controllo Remoto e Timer Programma, Compatibile con Alexa, Google Home, SmartThings

In offerta a 11,05 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a 20 feb 23

meross Ciabatta WiFi smart alexa – Multipresa wifi Intelligente con 4 Schuko 4 Porte USB Funzione timer protezione da sovraccarico 2400w Compatibile con Alexa, Smartthings, Google Assistant,1,8M

In offerta a 33,14 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino a 20 feb 23

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB

In offerta a 31,44 € – invece di 43,99 €

sconto 29% – fino a 20 feb 23

meross WiFi Apriporta Garage, Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, interruttore WIFI, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant, Nessun Hub Richiesto

In offerta a 33,99 € – invece di 47,99 €

sconto 29% – fino a 20 feb 23

Nuki Smart Lock 3.0, Serratura Smart Per La Porta Di Casa, Prodotto Certificato Av Test, Bianco, ?11 x 6 x 6 cm; 670 grammi

In offerta a 139,00 € – invece di 169,00 €

sconto 18% – fino a 6 feb 23

Happilax guinzaglio per cani 2m regolabile – rosso/riflettente – guinzaglio regolabile in 3 posizioni – guinzaglio doppio, guinzaglio a strappo

In offerta a 15,38 € – invece di 20,99 €

sconto 27% – fino a 17 feb 23

HYDRATE Borraccia 900ml con cannuccia e indicatori di tempo, senza BPA borraccia motivazionale, tappo flip-top, borraccia sportiva ideale per la palestra, borraccia cannuccia in materiale resistente

In offerta a 11,04 € – invece di 14,99 €

sconto 26% – fino a 15 feb 23

Kenwood FDM301SS Robot da Cucina MultiPro Compact con Frullatore con caraffa da 1.2 L, Spremiagrumi, Sbattitore, 800 W, 1.2 Litri, 2 Velocità, Piedini Antiscivolo, Metallo, Argento

In offerta a 92,00 € – invece di 130,00 €

sconto 29% – fino a 12 feb 23

Kenwood FDM790BA MultiPro Food Processor, Robot da Cucina con Frullatore e Bilancia, 1000 W, 3 Litri, Metallo Pressofuso, Argento

In offerta a 199,00 € – invece di 240,00 €

sconto 17% – fino a 12 feb 23

Kenwood HDP404WH Mixer ad Immersione, Dotato di Tritatutto da 0,5L, Frusta a Filo, Schiacciaverdure in Metallo, Bicchiere Graduato con Manico e Coperchio da 0,75L, 800watt, Plastica, Bianco

In offerta a 66,90 € – invece di 105,00 €

sconto 36% – fino a 12 feb 23

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App

In offerta a 549,99 € – invece di 980,00 €

sconto 44% – fino a 16 feb 23

Moulinex HF9345 I-Companion Touch XL Robot da Cucina Multifunzione,1550 W, 3L, da 30 a 150 °C,14 Programmi Automatici, 5 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App,Touchscreen, Rosso/Bianco

In offerta a 899,00 € – invece di 1299,99 €

sconto 31% – fino a 16 feb 23

XIAOMI Mi Smart Kettle Pro Bollitore Intelligente, Connessione Tramite App, Controllo Touch, Acciaio Inossidabile, Capacità 1.5 L, Temperatura tra 40°a 90°C, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Smart Air Purifier 4, Purificatore d’Aria Smart 4, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana

In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set, Stampante Wirless ad Alta Precisione, Carta Termica, Risoluzione 300dpi, Compatibile con Apple AirPrint e App Xiaomi Home, Due Formati di carta Fotografica, Bianco

In offerta a 129,90 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (16W), Altoparlante Portatile, Connessione Bluetooth 5.0, Black, True Wireless Stereo, Impermeabilità IPX7, Batteria a lunga durata, Nero, Versione Italiana

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Hair Clipper, Rasoio Elettrico, Lunghezza Taglio regolabile, Resistente All’Acqua, Durata Della Batteria Fino a 180 minuti, Nero, Versione Italiana

In offerta a 32,99 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5″, Tavoletta Grafica LCD Da 13.5″, Bianco

In offerta a 24,99 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Smart Laser Measure, Display LCD 1.23″, Alta Precisione fino a 3mm, Archiviazione Sincrona dei Dati, Parametri Aggiuntivi Tramite APP, Doppia Rifinitura Opaca Grigio Scuro, Versione Italiana

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Temperature And Humidity Monitor Pro, Monitor Di Temperatura e Umidità Con Bluetooth, Display Con Orario e-ink, Connettività Intelligente, Posizionabile Ovunque, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Smart Pet Food Feeder, Distributore Automatico di Cibo Per Animali, Connessioni Smart con App, Cibo Impermeabile e Fresco, Erogazione Fluida, Acciaio Inossidabile, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 108,01 € – invece di 149,99 €

sconto 28% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, con Indicatori di Direzione Integrati, 55 km di Autonomia, Corpo in Alluminio Aereospaziale, Porta di Ricarica Magnetica, Pneumatici Tubeless Autosigillanti da 10″

In offerta a 799,99 € – invece di 849,00 €

sconto 6% – fino a 14 feb 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).