Offerte Amazon 11 gennaio fino al 50% su Apple, Xiaomi, Amazon Echo, Fire e Kindle, Samsung, tado°, Ugreen – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Govee LED WiFi Striscia 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi

In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nothing Phone (1) – 8 GB di RAM + 128 GB, Glyph Interface, doppia fotocamera da 50 MP, OS, display OLED da 6,55” 120 Hz, nero, A063

In offerta a 399,99 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Custodia AirTag Con Cinturino, Nero, 2.01 x 8.99 x 15.6 cm; 30 grammi

In offerta a 10,49 € – invece di 13,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore Mag-Safe,Hohosb Caricatore Wireless 3 in 1,Caricabatterie Wireless Magnetico pieghevole per i-Phone14/13/12 Serie,AirPods 3/Pro/2,iWatch 8/7/6/SE/5/4/3/2-Bianco(adattatore 18W incluso)

In offerta a 46,00 € – invece di 46,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sennheiser IE 100 PRO, cuffie dinamiche wireless per il monitoraggio intrauricolari, trasparenti

In offerta a 99,00 € – invece di 130,95 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 32UN880 ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo 10W, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand ERGO, Nero

In offerta a 636,90 € – invece di 799,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD

In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento

In offerta a 1299,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 per Mac Tastiera Bluetooth multidispositivo con profilo sottile compatto, Easy-Switch, durata batteria di 2 anni, compatibile con MacBook Pro, Macbook Air, iMac e iPad – Mirtillo

In offerta a 29,99 € – invece di 58,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2522,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a data sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1449,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 377,99 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 639,00 € – invece di 789,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

zAccessori

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,90 € – invece di 159,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Marshall Stanmore II Bluetooth Altoparlante, senza fili Casse Blanco In offerta a 279,99 € – invece di 369,00 €

sconto 24% – fino a 15 feb 23

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor ? Sistema di monitoraggio della qualità dell?aria di Amazon | Conosci la qualità dell?aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 69,99 € – invece di 84,99 €

sconto 18% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 109,99 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 119,99 € – invece di 139,99 €

sconto 14% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 149,99 € – invece di 169,99 €

sconto 12% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 139,99 € – invece di 159,99 €

sconto 13% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 129,99 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 169,99 € – invece di 189,99 €

sconto 11% – fino a 18 gen 23

Click qui per approfondire

NETGEAR Ripetitore WiFi 6 Mesh AX1800 EAX20, WiFi Extender con 4 Porte Lan e 4 Stream, Ripetitore WiFi Wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino a 28 gen 23

Click qui per approfondire

NETGEAR Router Wi-Fi 6 AX2400 RAX30, Nighthawk a 5 Stream Fino a 2.4 Gbps, Fino a 125 m2 di Copertura e 20 Dispositivi In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a 28 gen 23

Click qui per approfondire

Xiaomi 12X – Smartphone 8+256GB, 6.28? 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) Alexa mani libere In offerta a 479,90 € – invece di 699,90 €

sconto 31% – fino a 31 gen 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 179,90 € – invece di 269,00 €

sconto 33% – fino a 29 gen 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 259,90 € – invece di 357,99 €

sconto 27% – fino a 29 gen 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920X1080 (Full Hd), Va, 144 Hz, 1 Ms, Freesync Premium, Hdmi, D-Sub, Display Port, Nero, ?61.6 x 60.5 x 27.8 cm; 6.6 Kg In offerta a 199,90 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino a 29 gen 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LED T35F (F27T352), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), IPS, Bezeless, Refresh Rate 75 Hz, Response Time 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey In offerta a 159,90 € – invece di 209,00 €

sconto 23% – fino a 29 gen 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 313,00 € – invece di 502,95 €

sconto 38% – fino a 29 gen 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32AG504), Flat, 32”, 2560×1440 (QHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 439,90 € – invece di 579,00 €

sconto 24% – fino a 29 gen 23

Click qui per approfondire

tado° Kit Base ? Termostato Intelligente Cablato V3+ ? Black Edition – Termostato digitale per caldaia ? Cronotermostato ? Termostato intelligente, compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 139,99 € – invece di 219,99 €

sconto 36% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

tado° Testa Termostatica Intelligente, set da 3 ? Accessorio aggiuntivo per il controllo multi-stanza ? Gestione intelligente del riscaldamento ? Valvola termostatica wifi ? Termovalvole wireless In offerta a 189,99 € – invece di 239,99 €

sconto 21% – fino a 14 gen 23

Click qui per approfondire

tado° Wifi Kit Base V3+ ? Termostato smart digitale, incl. 2 valvole termostatiche wireless ? Controllo digitale tramite app ? Installazione facile ? Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a 14 gen 23

Click qui per approfondire

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ ? Controllo condizionatore wifi ? Compatibile con climatizzatori o pompe di calore dotati di telecomando a infrarossi ? Gestione via app ? Smart home In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 14 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN 6-in-1 Hub USB C in Alluminio, HDMI 4K, 3 x USB 3.0, Lettore di Schede SD e TF, Dock per Steam Deck, Adattatore per MacBook Air/Pro M1 M2, iPad Pro/Air M1, Galaxy Tab S8, Surface Go/Pro, ecc In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN Nexode – 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB 3 Porte, Alimentatore USB C Compatibile MacBook Air, Xiaomi Redmi Note 12, iPhone 14/13, iPad Pro, Galaxy S22, Pixel 7 Pro, Steam Deck In offerta a 47,59 € – invece di 55,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN 7-In-1 Hub USB C, HDMI [email protected], Ethernet Gigabit, 100W PD, Lettore di Schede SD/TF, 2 USB 3.0, Docking Station USB C, Compatibile con Steam Deck, MacBook Air/Pro M2 M1, iPad Air/Pro, Surface In offerta a 47,59 € – invece di 55,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta velocità, Cavo LAN, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 3 Metri In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta velocità, Cavo LAN, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 5 Metri In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta velocità, Cavo LAN, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 1 Metro In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta velocità, Cavo LAN, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 2 Metri In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta velocità, Cavo LAN, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 10 Metri In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

YABER V5 Proiettore 5G WiFi Bluetooth, 7000 Lumens Mini Portatile 1080P Full HD (Borsa di proiezione e treppiede incluso) Proiettore Wireless Home Cinema Portatile per iOS/Android/TV Stick/PC/PS4/PS5 In offerta a 118,99 € – invece di 200,00 €

sconto 41% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Proiettore 1080P Nativo, 9000 Lumens Wifi 5G Bluetooth, YABER Proiettore 4K Supporta Full HD, Videoproiettore 4D/4P Correzione Trapezoidale Zoom Home Cinema per iOS/Android/PPT/PS5 [Borsa Incluso] In offerta a 231,99 € – invece di 350,00 €

sconto 34% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).